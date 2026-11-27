Công trình hiện đã có 22 cọc được đóng xuống, phục vụ xây dựng hệ thống đỡ cho trạm trộn bê tông ngoài khơi.

Ảnh minh họa

Dự án cầu Salvador - Itaparica tại Brazil đã hoàn thành đóng 22 cọc móng ngoài khơi, tạo nền tảng để lắp đặt trạm trộn bê tông phục vụ thi công nhịp chính dài 682 m. Với tổng chiều dài 12,4 km và vốn đầu tư dự kiến 11,6 tỷ real Brazil, công trình được kỳ vọng trở thành cây cầu dài nhất Mỹ Latinh, đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển giữa thành phố Salvador và đảo Itaparica từ khoảng 1 giờ xuống còn 15 phút.

Theo CPG, tiến độ mới nhất của dự án được chính quyền bang Bahia công bố ngày 19/11. Công trình hiện đã có 22 cọc được đóng xuống khu vực giữa vịnh Todos-os-Santos, phục vụ xây dựng hệ thống đỡ cho trạm trộn bê tông ngoài khơi.

Đây là hạng mục quan trọng nhằm chuẩn bị nguồn cung bê tông cho quá trình thi công nhịp chính của cây cầu. Sau khi hoàn thành đóng cọc, các đơn vị thi công đang tập trung lắp đặt dầm Bailey và dầm phân phối bằng thép. Những cấu kiện này được đặt trên hệ thống cọc để tạo bộ khung chịu lực.

Nhịp cầu dài 682 m là hạng mục phức tạp nhất

Trong toàn bộ dự án, nhịp chính dài 682 m được đánh giá là một trong những hạng mục có yêu cầu kỹ thuật phức tạp nhất. Thiết kế của đoạn cầu này phải bảo đảm không cản trở hoạt động hàng hải hiện tại và trong tương lai tại vịnh Todos-os-Santos.

Do cần duy trì khoảng không đủ lớn cho các tàu có kích thước lớn đi qua bên dưới, nhịp cầu được thiết kế với kết cấu và hệ thống móng riêng. Đây cũng là lý do dự án phải xây dựng một hệ thống công trình phụ trợ ngay giữa vịnh, trong đó có trạm trộn bê tông phục vụ thi công.

Tiến độ đóng cọc tại khu vực này được đẩy nhanh trong những tháng gần đây. Ngày 7/10, chính quyền bang Bahia thông báo đã hoàn thành 15 cọc. Đến ngày 22/10, con số tăng lên 21 cọc trong chuyến thị sát công trường của Thống đốc Jerônimo Rodrigues. Đến ngày 19/11, dự án đạt mốc 22 cọc, khoảng 4 tháng sau khi bắt đầu triển khai hạng mục này.

Huy động sà lan và tàu đóng cọc chuyên dụng từ Trung Quốc

Để triển khai các hạng mục ngoài khơi, dự án sử dụng nhiều thiết bị chuyên dụng. Trong đó, sà lan Jaguaribe dài 77 m được trang bị khung định vị cọc, búa rung, búa đóng cọc va đập cùng hai cần cẩu có sức nâng lần lượt 150 tấn và 320 tấn.

Đối với phần móng của nhịp chính, dự án còn huy động tàu chuyên dụng Tie Jian Da Qiao Zhuang 1 từ Trung Quốc. Theo mô tả của cơ quan phụ trách dự án SVPonte, đây là tàu đóng cọc lớn nhất thế giới.

Con tàu dài 130,5 m, có kết cấu đóng cọc cao 156 m và khả năng nâng vật nặng tối đa 700 tấn. Thiết bị có thể hoạt động tại khu vực nước sâu tới 70 m. Trong khi đó, một số vị trí thi công móng cầu Salvador - Itaparica có độ sâu lên tới 64 m, với điều kiện địa chất phức tạp.

Công trình có tổng chiều dài 12,4 km, được kỳ vọng trở thành cây cầu dài nhất Mỹ Latinh sau khi hoàn thành. Theo ước tính của Chính phủ Brazil, cây cầu sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai khu vực từ khoảng 1 giờ bằng phương tiện hiện nay xuống còn 15 phút.

Dự án không chỉ bao gồm phần cầu vượt biển mà còn có các hạng mục hạ tầng giao thông kết nối ở hai đầu. Tại Salvador, kế hoạch xây dựng thêm 4,4 km đường trên cao và đường hầm, kết nối khu vực Calçada và Água de Meninos với tuyến đường cao tốc.

Trên đảo Itaparica, dự án có thêm một tuyến đường cao tốc dài 22 km, đồng thời mở rộng khoảng 8 km đường BA-001, đoạn giữa Tairu và cầu Funil.

Ngoài khu vực thi công chính giữa vịnh, dự án cũng triển khai các công trường phụ trợ tại nhiều địa điểm. Ở Vera Cruz, trên đảo Itaparica, một sàn công tác tạm thời dạng tuyến tính đang được xây dựng để vận chuyển nhân công, thiết bị và vật liệu ra khu vực thi công trên biển.

Trong khi đó, khu vực Jequitaia tại Salvador được chuẩn bị làm trụ sở điều hành và quản lý dự án. Công trường São Roque do Paraguaçu tại Maragogipe tập trung sản xuất và lưu trữ vật liệu xây dựng. Theo kế hoạch, dự án cầu Salvador - Itaparica có tổng vốn đầu tư ước tính 11,6 tỷ real Brazil (khoảng 2,1 tỷ USD, tương đương hơn 55.000 tỷ đồng).