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Huy động máy khoan hầm nặng 1.000 tấn, dài 120 mét để xây metro dài bằng 1/2 tuyến Cát Linh – Hà Đông: Vốn đầu tư 230 triệu USD, dự kiến đón 150.000 lượt khách/ngày

Như Quỳnh
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Dự án sử dụng máy đào hầm TBM dài khoảng 120 m, nặng hơn 1.000 tấn để thi công các đoạn ngầm ở độ sâu khoảng 30 m.

Huy động máy khoan hầm nặng 1.000 tấn, dài 120 mét để xây metro dài bằng 1/2 tuyến Cát Linh – Hà Đông: Vốn đầu tư 230 triệu USD, dự kiến đón 150.000 lượt khách/ngày - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dự án tuyến metro Đông (East Line) tại thành phố Fortaleza, bang Ceará, Brazil, đã hoàn thành khoảng 50% khối lượng thi công tổng thể. Công trình có chiều dài 7,3 km, gồm 8 nhà ga, được thiết kế để phục vụ khoảng 150.000 lượt hành khách mỗi ngày. Đáng chú ý, dự án sử dụng máy đào hầm TBM dài khoảng 120 m, nặng hơn 1.000 tấn để thi công các đoạn ngầm ở độ sâu khoảng 30 m.

Tuyến metro Đông là một trong những dự án hạ tầng giao thông đô thị quy mô lớn đang được triển khai tại khu vực Đông Bắc Brazil.

Tính đến tháng 7/2026, dự án đã hoàn thành 4,1 km kết cấu đường ray, tương đương khoảng 60% chiều dài tuyến đoạn từ trung tâm thành phố đến khu vực Papicu. Trong khi đó, xét trên toàn bộ phạm vi công trình, tỷ lệ hoàn thành đạt khoảng 50%, theo thông tin từ Hélio Winston Leitão, người đứng đầu Sở Hạ tầng bang Ceará (Seinfra).

Một trong những dấu mốc đáng chú ý được ghi nhận vào tháng 7 là máy đào hầm TBM mang tên "Tatuzão" đã đến vị trí nhà ga Nunes Valente trong tương lai, sau khi hoàn thành hành trình đào hầm dài 1.755 m tính từ ga Colégio Militar.

Máy TBM này có chiều dài khoảng 120 m, trọng lượng hơn 1.000 tấn, được sử dụng để đào đường hầm có đường kính khoảng 6 m, nằm ở độ sâu khoảng 30 m dưới mặt đất.

Đây là đoạn ngầm thứ hai được hoàn thành trong giai đoạn thi công này. Trước đó, đoạn đường hầm nối ga Chico da Silva với ga Colégio Militar đã hoàn thành vào tháng 5/2025.

Tuyến metro dài 7,3 km, kết nối 8 nhà ga

Theo quy hoạch của Seinfra, tuyến metro Đông có tổng chiều dài 7,3 km, kết nối khu vực trung tâm Fortaleza với Papicu. Công trình gồm 8 nhà ga, trong đó có một ga trên mặt đất và 7 ga ngầm.

Các nhà ga lần lượt là Tirol–Moura Brasil, Chico da Silva, Sé, Colégio Militar, Luíza Távora, Nunes Valente, Virgílio Távora và Papicu.

Khi đi vào hoạt động, tuyến metro dự kiến phục vụ khoảng 150.000 lượt hành khách mỗi ngày. Thời gian di chuyển giữa hai đầu tuyến được ước tính khoảng 15 phút.

Dự án còn được thiết kế để kết nối với các tuyến metro phía Nam và phía Tây, tuyến đường sắt đô thị nhẹ (VLT) Parangaba–Mucuripe thuộc hành lang Đông Bắc, cũng như bến xe buýt Papicu. Việc tích hợp này nhằm tạo điều kiện để hành khách chuyển đổi giữa nhiều phương thức vận tải công cộng trong thành phố.

Tuy nhiên, hoàn thành các đường hầm mới chỉ là một phần trong quá trình xây dựng. Để tuyến metro có thể vận hành, dự án còn phải hoàn thiện nhà ga, các công trình phụ trợ, hệ thống đường ray cố định, điện, tín hiệu, thiết bị và những hạng mục kỹ thuật phục vụ khai thác đường sắt đô thị.

Gói thầu hơn 1,23 tỷ real Brazil dành cho 3 nhà ga ngầm

Bên cạnh tiến độ thi công đường hầm, dự án tiếp tục có bước tiến về thủ tục đầu tư trong tháng 9/2026.

Cụ thể, kết quả đấu thầu gói xây dựng đồng bộ 3 nhà ga ngầm được công bố với giá trúng thầu 1.230.612.738,18 real Brazil, tương đương khoảng 230 triệu USD theo quy đổi.

Gói thầu bao gồm các nhà ga Sé, Luíza Távora và Leonardo Mota. Phạm vi công việc không chỉ giới hạn ở thi công xây dựng mà còn bao gồm lập thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, dịch vụ kỹ thuật, cung cấp thiết bị và các hạng mục chuyên môn cần thiết để hoàn thiện ba nhà ga.

Tuy nhiên, việc công bố kết quả đấu thầu chưa đồng nghĩa với việc công trường của ba nhà ga đã chính thức khởi công. Quá trình ký kết hợp đồng và ban hành lệnh triển khai thi công vẫn là những bước thủ tục riêng biệt cần hoàn tất trước khi công việc thực tế bắt đầu.

Một điểm đáng chú ý là có sự khác biệt về tên gọi nhà ga trong các tài liệu công khai. Hồ sơ đấu thầu ghi nhận nhà ga Leonardo Mota, trong khi danh sách nhà ga trên trang thông tin hiện hành của tuyến metro Đông sử dụng tên Virgílio Távora. Vì vậy, tên Leonardo Mota cần được giữ nguyên khi đề cập riêng đến phạm vi gói thầu này.


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