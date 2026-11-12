Huy động máy đào hầm dài 98m, nặng 1.500 tấn từ Tây Ban Nha, thi công tuyến metro dài gần gấp 3 lần tuyến Cát Linh - Hà Đông, vốn đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng

Với chiều dài gần 100 m và trọng lượng khoảng 1.500 tấn, máy đào hầm TBM mang tên Mayrit không chỉ tạo đường hầm mà còn lắp đặt các cấu kiện bê tông để gia cố kết cấu ngay trong quá trình đào.

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Cỗ máy đào hầm Mayrit dài 98 m, nặng khoảng 1.500 tấn, đã đào được 672,6 m đường hầm và vận chuyển gần 47.000 m³ đất chỉ sau 55 ngày hoạt động. Thiết bị đang được sử dụng trong dự án mở rộng tuyến metro số 11 tại thủ đô Madrid (Tây Ban Nha), hướng tới hình thành trục giao thông ngầm xuyên thành phố.

Dưới những con phố đông đúc của Madrid, một cỗ máy đào hầm khổng lồ đang âm thầm thi công tuyến metro mới. Với chiều dài gần 100 m và trọng lượng khoảng 1.500 tấn, máy đào hầm TBM mang tên Mayrit không chỉ tạo đường hầm mà còn lắp đặt các cấu kiện bê tông để gia cố kết cấu ngay trong quá trình đào.

Theo thông tin do chính quyền vùng Madrid công bố, sau 55 ngày hoạt động kể từ khi bắt đầu đào vào ngày 26/3/2026, Mayrit đã đào được 672,6 m đường hầm, lấy lên 46.676,2 m³ đất và lắp đặt 389 vòng bê tông gia cố.

Đây là máy đào hầm đầu tiên hoạt động dưới lòng đất Madrid sau 15 năm. Thiết bị được sản xuất tại Đức, phục vụ dự án mở rộng tuyến metro số 11 – một trong những công trình giao thông đô thị đáng chú ý của thủ đô Tây Ban Nha.

Cỗ máy nặng 1.500 tấn đào gần 20 m mỗi ngày

Mayrit được thiết kế để thực hiện đồng thời nhiều công đoạn trong quá trình xây dựng đường hầm. Phía trước là đầu cắt có nhiệm vụ phá vỡ và đào đất đá, trong khi hệ thống phía sau vận chuyển vật liệu ra ngoài và lắp ghép các cấu kiện bê tông tạo thành thành hầm.

Theo số liệu được công bố, trong tháng 5/2026, máy đạt tốc độ đào gần 20 m mỗi ngày, tương đương khoảng 500 m mỗi tháng. Đây là tiến độ đáng chú ý đối với một dự án thi công trong khu vực đô thị đông dân cư, nơi việc đào ngầm phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và ổn định địa chất.

Một điểm đáng chú ý là Mayrit không chỉ đào đất mà còn trực tiếp tham gia hoàn thiện kết cấu đường hầm. Các vòng bê tông được lắp đặt ngay sau khi đầu máy tiến lên, giúp gia cố thành hầm và hạn chế nguy cơ sụt lún trong quá trình thi công.

Phương pháp này cho phép kết hợp hoạt động đào và lắp dựng kết cấu trong một quy trình liên tục, thay vì phải thực hiện hoàn toàn tách biệt như một số phương pháp xây dựng truyền thống.

Song song với hoạt động đào ngầm, các cấu kiện bê tông dùng để xây dựng thành hầm được sản xuất tại một nhà máy ở Noblejas, thuộc tỉnh Toledo, Tây Ban Nha.

Nhà máy có khoảng 50 công nhân, sản xuất 42 cấu kiện mỗi ngày, tương đương 6 vòng bê tông hoàn chỉnh. Mỗi vòng gồm 7 cấu kiện được ghép chính xác với nhau, sau đó vận chuyển đến công trường bằng các phương tiện chuyên dụng.

Khi đến vị trí thi công, chính máy Mayrit sẽ thực hiện công đoạn lắp ghép các cấu kiện này dưới lòng đất.

Đáng chú ý, hoạt động sản xuất bê tông đã được triển khai từ tháng 9/2025, trước cả thời điểm cỗ máy đào hầm được vận chuyển từ Đức sang Tây Ban Nha. Cách tổ chức này giúp bảo đảm nguồn cung cấu kiện liên tục, hạn chế thời gian chờ đợi và giảm nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Tuyến metro 33,5 km với vốn đầu tư hơn 739 triệu euro

Mayrit là một phần trong kế hoạch mở rộng tuyến metro số 11 của Madrid. Khi hoàn thành toàn bộ, tuyến metro này dự kiến kéo dài 33,5 km, kết nối khu vực Cuatro Vientos ở phía Tây Nam với Valdebebas ở phía Đông Bắc thủ đô.

Mục tiêu của dự án là hình thành một trục giao thông ngầm chạy chéo qua thành phố, giúp hành khách di chuyển giữa các khu vực xa nhau mà không phải đi vòng qua trung tâm Madrid.

Riêng giai đoạn đang được triển khai trong bài viết có chiều dài khoảng 5,5 km, kết nối ga Comillas thuộc quận Carabanchel với các khu vực Madrid Río, Palos de la Frontera, Atocha và Conde de Casal. Tuyến đường này được kỳ vọng giúp giảm áp lực cho tuyến metro số 6 vốn có mật độ hành khách cao.

Theo kế hoạch được công bố tại thời điểm tháng 6/2026, đoạn Comillas – Madrid Río dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2026. Sau đó, máy Mayrit sẽ được kiểm tra kỹ thuật trong khoảng 2 tuần trước khi tiếp tục đào các đoạn tiếp theo. Toàn bộ giai đoạn này được đặt mục tiêu hoàn thành vào cuối năm 2027.

Tổng vốn đầu tư cho chương trình hiện đại hóa tuyến metro số 11 vượt 739 triệu euro. Trong đó, khoảng 586 triệu euro được dành cho việc xây dựng đường hầm và 5 nhà ga mới. Riêng đoạn dài 5,5 km cần lắp đặt hơn 3.000 vòng bê tông gia cố.