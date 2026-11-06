Huy động hơn 150 người xây dựng một căn nhà rộng 111m²: Công trình này có gì đặc biệt?

Làm thế nào để hơn 150 người không bị cản trở lẫn nhau khi thi công trên diện tích 111m2?

Vào những ngày cận Giáng sinh năm 2002 tại bang Alabama, Mỹ, một sự kiện tưởng chừng như không tưởng đã diễn ra khi hơn 150 thợ xây và tình nguyện viên cùng bắt tay thi công duy nhất một căn nhà rộng 111m2.

Kết quả là toàn bộ công trình gồm 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm đã hoàn thiện trọn vẹn — từ phần móng, dựng tường, lợp mái cho đến sơn tường, trải thảm và trồng cây trang trí ngoài sân — chỉ trong 3 giờ 26 phút 34 giây. Đây đã trở thành kỷ lục thế giới về thời gian xây nhà hoàn chỉnh nhanh nhất tại thời điểm đó.

Món quà Giáng sinh kỳ diệu cho người mẹ đơn thân

Chủ nhân của căn nhà đặc biệt này là cô Bonnie Lilly, một kỹ thuật viên điều dưỡng và là mẹ đơn thân. Sau ba lần nộp đơn đăng ký chương trình nhà ở từ thiện của tổ chức Habitat for Humanity, cô mới nhận được niềm vui lớn. Xúc động trước món quà ngoài sức tưởng tượng, cô chia sẻ rằng bản thân vẫn không thể tin nổi khi hàng trăm người đã cùng nhau hội tụ để tạo nên một kỷ lục thế giới và mang đến cho gia đình cô một mái ấm trọn vẹn ngay trước thềm năm mới.

Nghệ thuật sắp đặt giúp hơn 150 người không bị cản trở lẫn nhau

Trên một mặt bằng rộng chỉ 111m2, việc dồn hàng trăm con người vào làm việc cùng lúc đòi hỏi sự tính toán cực kỳ khoa học để tránh tình trạng tắc nghẽn. Tổng chỉ huy dự án, kỹ sư 27 tuổi Chad Calhoun, đã biến công trường thành một dây chuyền vận hành chính xác đến từng phút.

Toàn bộ mảng tường và hệ thống khung mái thép nặng 6 tấn được đúc sẵn từ trước, giúp chiếc cần cẩu 200 tấn có thể nhấc và đặt chuẩn xác lên các bức tường chỉ trong vòng 16 phút. Ngay khi phần khung đứng vững, các đội thợ điện, thợ nước, thợ sơn và thợ trải thảm lập tức nối gót nhau thi công theo dạng cuốn chiếu liên tục, đảm bảo mọi không gian đều được khai thác tối đa mà không gây chồng chéo.

Áp lực vận hành vượt xa dự án thương mại 20 triệu USD

Dù căn nhà có diện tích khiêm tốn, Chad Calhoun thừa nhận công trình này khiến anh đau đầu hơn cả dự án trung tâm thương mại rộng 32.500 m2 trị giá 20 triệu USD mà anh từng quản lý trước đó. Sự tỉ mỉ trong từng chuyển động nhỏ nhất của người thợ và kế hoạch phân luồng chặt chẽ đã phát huy hiệu quả tuyệt đối vào ngày bấm giờ.

Đúng 3 giờ 26 phút 34 giây, thanh tra xây dựng chính thức gật đầu nghiệm thu an toàn, xác nhận ngôi nhà không chỉ hoàn thiện phần thô mà đã đầy đủ hệ thống điện nước, sơn tường, lợp mái và bài trí chỉn chu.

Căn nhà đã lập kỷ lục thế giới vào năm 2002

Sự kiện không chỉ thu hút sự chú ý tại địa phương mà còn là cuộc cạnh tranh sát sao trên quy mô quốc tế. Thành tích tại Alabama đã chính thức đánh bại kỷ lục 3 giờ 44 phút do chi nhánh Habitat tại New Zealand nắm giữ trước đó 18 phút. Ở thời điểm năm 2002, ban tổ chức phía New Zealand thậm chí đã theo dõi trực tiếp công trường qua webcam từ khoảng cách nửa vòng Trái Đất và đặt video kỷ lục cũ của mình bên cạnh để so sánh tiến độ từng phút một.

Công trình tại Alabama không chỉ đại diện cho đỉnh cao của năng lực quản trị công trường và sự phối hợp thợ xây đỉnh cao, mà còn là biểu tượng đẹp đẽ về tinh thần kết nối cộng đồng, đúng như thông điệp mà tổ chức đã truyền tải: nơi nào có tình yêu thương và ý chí, nơi đó sẽ dựng xây nên những điều kỳ diệu.

Nguồn: CSRwire