Huy động 40 kỹ sư, 160 sinh viên cùng hệ thống thủy lực, 'thần đèn' Việt Nam di dời nguyên khối tòa nhà nặng 3.000 tấn: Dịch chuyển 50 m trong gần 5 ngày, lập kỷ lục ‘vô tiền khoáng hậu’

Tòa nhà hai tầng nặng khoảng 3.000 tấn tại Khu công nghệ cao Phú Cát được dịch chuyển nguyên khối 50 m trong gần 5 ngày, bằng hệ thống kích thủy lực và pa-lăng xích.

Đầu tháng 1/2008, một tòa nhà hai tầng tại Khu công nghệ cao Phú Cát, Hà Tây (nay thuộc Hà Nội) được di dời nguyên khối để nhường mặt bằng thi công tuyến đường ống dẫn nước từ sông Đà về Hà Nội.

Công trình có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 3.800 m², trọng lượng sau khi cắt bỏ móng cũ khoảng 3.000 tấn. Đội ngũ thi công phải đưa toàn bộ tòa nhà lùi vào trong 50 m mà không phá dỡ kết cấu phía trên.

Việc di dời bắt đầu ngày 2/1 và hoàn tất vào chiều 6/1/2008, sau gần 5 ngày triển khai. Công trường huy động khoảng 40 kỹ sư, 160 sinh viên Đại học Xây dựng cùng công nhân, sử dụng hệ thống kích đẩy thủy lực, pa-lăng xích, dây cáp và hàng nghìn con lăn.

Tòa nhà 3.000 tấn phải di dời để nhường mặt bằng cho tuyến ống nước sông Đà

Tòa nhà được xây dựng trong giai đoạn 2001-2003, có kết cấu hai tầng với 18 trục ngang và 7 trục dọc. Công trình nằm trên mặt bằng thi công tuyến đường ống dẫn nước từ sông Đà về Hà Nội do Tổng công ty Vinaconex làm chủ đầu tư.

Thay vì phá bỏ rồi xây dựng lại, chủ công trình lựa chọn phương án di chuyển toàn bộ tòa nhà đến vị trí mới. Trọng lượng cần di dời sau khi cắt bỏ phần móng cũ được tính toán ở mức khoảng 3.000 tấn.

Các sinh viên Đại học Xây dựng trước giờ 'xung trận'.

Phương án thi công gồm nhiều công đoạn. Đầu tiên là tách kết cấu phía trên khỏi móng cũ, xây dựng móng mới, gia cường công trình bằng các dầm giằng để hạn chế rạn nứt, sau đó nâng nhà lên để lắp đặt hệ thống con lăn và bánh xe. Các thiết bị đẩy, kéo được sử dụng để đưa công trình đến vị trí móng mới, trước khi căn chỉnh và liên kết với nền móng.

Để thực hiện công việc, đội ngũ thi công huy động khoảng 40 kỹ sư và 160 sinh viên Đại học Xây dựng, kết hợp dây cáp cỡ lớn cùng hàng nghìn con lăn. Hệ thống kích đẩy thủy lực và pa-lăng xích được sử dụng để nâng, kéo và điều chỉnh hướng di chuyển của tòa nhà.

Con lăn bị bẹp, nền đường lăn bị lún trong quá trình dịch chuyển 50 m

Quá trình di dời bắt đầu từ ngày 2/1/2008. Theo kế hoạch ban đầu, công trình được chia thành hai giai đoạn, di chuyển 30 m trước, sau đó tiếp tục đưa tòa nhà đi thêm 20 m còn lại.

Trong quá trình thực hiện, hệ thống di chuyển gặp một số vấn đề kỹ thuật. Các con lăn bị bẹp, nền đường lăn bị lún và tòa nhà có thời điểm bị lệch tim. Đội ngũ thi công phải khắc phục những sự cố này để tiếp tục đưa công trình về đúng vị trí.

Hệ thống máy nâng thủy lực lần đầu tiên được đưa vào sử dụng.

Đến 15 giờ ngày 6/1/2008, việc di dời hoàn tất. Tòa nhà nặng khoảng 3.000 tấn đã được đưa lùi vào trong 50 m so với vị trí ban đầu.

Một kỹ sư tham gia dự án cho biết chi phí di dời một công trình như vậy cao nhất chỉ bằng khoảng 12% chi phí phải bỏ ra để xây dựng một tòa nhà mới. Đây là một trong những lý do phương án dịch chuyển nguyên khối được lựa chọn thay cho việc phá dỡ công trình.

Thời điểm tòa nhà này được di dời thành công, Việt Nam cũng đón 3 kỷ lục mới. Đầu tiên là kỷ lục về di dời một ngôi nhà có trọng lượng lớn nhất (gần 3 nghìn tấn), đây là kỷ lục mà đến nay chưa có dự án tương tự nào trong nước vượt qua được.

Hai là, lần đầu tiên ở Việt Nam áp dụng công nghệ kích đẩy thủy lực và pa-lăng xích. Ba là, thời gian đề xuất phương án thiết kế, chế tạo lắp đặt thiết bị, vận hành và thử nghiệm tập huấn ngắn nhất (trong vòng 1 tháng).