Từ 1/11, tất cả người đi xe máy, ô tô ở Việt Nam đón tin vui, so với Lào, Campuchia, Thái Lan có bất ngờ lớn

Đây là tin vui với nhiều người ở Việt Nam.

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Mới đây, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31/10/2026 ban hành quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng.

Nghị quyết số 45 quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Nghị quyết này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Theo đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội đã được điều chỉnh bởi khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP của Chính phủ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Nghị quyết số 45 nêu rõ, trường hợp cần điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực của Nghị quyết này để đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Trên thực tế, theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt có hiệu lực từ 1/7, thuế suất với xăng thông thường là 10%, xăng E5 là 8% và E10 là 7%. Trước đó, mức thuế tiêu thụ đặc biệt với các loại xăng từng được giảm về 0% từ cuối tháng 3 đến hết tháng 6/2026 nhằm hỗ trợ bình ổn thị trường.

Hiện nay, thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu vẫn được áp dụng mức 0 đồng mỗi lít. Các mặt hàng này thuộc diện không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng theo chính sách được kéo dài đến hết năm 2026.

Giá xăng ở Việt Nam thấp hơn Thái Lan, Lào, Campuchia…

Từ 1/11, giá xăng ở Việt Nam giảm mạnh. Ảnh minh họa

Cũng trong ngày 1/11, Bộ Công thương thông báo giá bán các mặt hàng xăng tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau.

Giá xăng E5RON 92 không cao hơn 24.223 đồng/lít, tương ứng giảm 1.804 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Tương tự, giá xăng E10RON 95 không cao hơn 24.159 đồng/lít, giảm 1.575 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E5RON92 64 đồng/lít.

Như vậy, sau khi điều chỉnh, giá xăng Việt Nam duy trì ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới, trong khu vực. Theo đó, giá xăng Thái Lan là 32.550 đồng/lít; ở Campuchia là 32.010 đồng/lít; tại Lào 48.276 đồng/lít; Trung Quốc là 36.125 đồng/lít. Trong khi đó, giá xăng ở Việt Nam chỉ có 24.159 đồng/lít.