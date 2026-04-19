Huy động 4 máy bơm hoạt động suốt 17 ngày đêm mới hút cạn ao cá, dân làng phát hiện “kỳ quan” rộng 30.000 m² hiếm có trên thế giới

Sự việc xảy ra vào năm 1992, sau một trận mưa lớn xảy ra tại huyện Long Du, thành phố Cù Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Hôm đó, một người dân trong huyện Long Du ra đồng kiểm tra hoa màu thì đi ngang qua một ao nước lớn. Nhận thấy cá trong ao quẫy mạnh, nước bắn tung tóe, người này quyết định thả lưới và bất ngờ bắt được một con cá chép nặng hơn 15 kg. Sự việc nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân xung quanh.

Tin rằng trong ao còn nhiều cá lớn, dân làng kéo nhau đến đánh bắt. Để thuận tiện, 4 người dân trong làng đã huy động 4 máy bơm nhằm rút cạn nước trong ao. Tuy nhiên, họ dần nhận ra điều bất thường khi ao cá không quá lớn nhưng các máy bơm hoạt động liên tục nhiều ngày vẫn không thể hút hết nước.

Nghi ngờ đây là một cái “ao không đáy”, người dân quyết tâm tiếp tục bơm nước để tìm câu trả lời. Phải đến ngày thứ 17, đáy ao mới dần lộ ra. Tuy nhiên, thay vì một “mỏ cá” như kỳ vọng, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả sững sờ: bên dưới lớp nước là một hang động khổng lồ.

Theo ghi nhận, hang động này sâu hàng chục mét, được bao quanh bởi các bức tường đá dày và chắc chắn. Không gian rộng lớn đến mức con người khi bước vào bên trong trở nên nhỏ bé. Đặc biệt, hang còn có các bậc thang dẫn xuống sâu, cho thấy dấu vết can thiệp của con người.

Ban đầu, người dân cho rằng đây chỉ là một hang động đơn lẻ. Tuy nhiên, khi tiếp tục bơm cạn nước ở các ao lân cận, nhiều hang động tương tự lần lượt xuất hiện. Những cấu trúc này kết nối với nhau, tạo thành một quần thể hang động rộng lớn và kỳ vĩ.

Sự việc nhanh chóng được báo cáo lên chính quyền địa phương. Các cơ quan chức năng cùng giới chuyên gia Trung Quốc đã tới hiện trường tiến hành khảo sát. Kết quả đo đạc cho thấy mỗi hang động có diện tích sàn lên tới hàng nghìn mét vuông, trần cao khoảng 30m . Toàn bộ hệ thống gồm 24 hang động, trải rộng trên diện tích hơn 30.000 m².

Sau thời gian nghiên cứu, các chuyên gia Trung Quốc nhận định quần thể hang động này có thể được hình thành từ khoảng năm 212 trước Công nguyên, tức có niên đại hơn 2.000 năm. Điều đáng chú ý là các hang vẫn giữ được những đặc trưng kiến trúc cổ như mái dốc, hệ thống trụ đá chống đỡ được đục trực tiếp từ đá nền. Một số bề mặt tường và cột còn được chạm khắc tinh xảo, tạo nên không gian huyền ảo và mang giá trị nghệ thuật cao.

Tuy vậy, nguồn gốc chính xác của công trình vẫn là một câu hỏi lớn. Nhiều chuyên gia Trung Quốc cho rằng đây không phải hang động tự nhiên mà là công trình nhân tạo quy mô lớn. Dù vậy, do không tìm thấy tài liệu lịch sử liên quan, một giả thuyết khác cũng được đặt ra: các hang động vốn có nguồn gốc tự nhiên, sau đó được con người cải tạo, mở rộng và kết nối lại.

Một điểm đáng chú ý khác là cấu trúc trong các hang gần như đồng nhất về tỷ lệ, bố cục và phong cách. Các không gian được bố trí song song, có độ chính xác cao, cho thấy người xưa có thể đã sử dụng những công cụ đo lường tiên tiến và sở hữu bản thiết kế chi tiết. Tuy nhiên, với điều kiện kỹ thuật cách đây hơn hai thiên niên kỷ, phương pháp thi công cụ thể vẫn là điều chưa thể giải mã.

Ngày nay, quần thể hang động Long Du đã trở thành một điểm đến du lịch nổi tiếng tại Chiết Giang, thu hút đông đảo du khách mỗi năm. Với vẻ đẹp độc đáo cùng những bí ẩn chưa có lời giải, nơi đây được nhiều người dân địa phương ví như “kỳ quan thứ 9 của thế giới cổ đại”.

(Theo Sohu)