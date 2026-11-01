Huy động 2.571 người, 27 xe chữa cháy, 12 xe cứu thương, 6 robot để xử lý kịch bản thảm họa tại tổ hợp hóa dầu 5,4 tỷ USD ở Tp.HCM

Một cú sét đánh vào cụm van, bồn chứa phát nổ, công nhân mắc kẹt, tàu chở nguyên liệu bốc cháy ngoài cầu cảng. Chuỗi tình huống giả định tại Hóa dầu Long Sơn đòi hỏi lực lượng ứng cứu triển khai đồng thời trên bờ và dưới biển.

Ngày 31/10, Bộ Công an phối hợp UBND TP.HCM và Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn tổ chức diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp Bộ tại xã Long Sơn, TP.HCM. Cuộc diễn tập huy động 2.571 người, 147 phương tiện và 6 động vật nghiệp vụ. Trong số phương tiện có 6 robot chữa cháy, 27 xe chữa cháy, 8 xe thang, 12 xe cứu thương và 8 tàu chữa cháy.

Kịch bản bắt đầu bằng một cú sét đánh vào cụm van trên bồn chứa Butene-1, gây cháy nổ, làm sập kết cấu và đường ống, khiến 5 công nhân mắc kẹt. Sóng xung kích tiếp tục phá hỏng các bồn xăng lân cận, tạo thêm nhiều đám cháy.

Ảnh: VTV

Cách bờ 2,5 km, một sự cố khác xảy ra tại cầu cảng. Khoảng 5.000 lít naphtha, nguyên liệu dùng trong sản xuất hóa dầu, tràn lên boong tàu rồi bắt cháy. Trong khi lực lượng cứu hộ tìm kiếm người trên biển, một tình huống va chạm xe bồn chở axit tại nhà máy phụ trợ tiếp tục đặt ra yêu cầu cứu người và kiểm soát hóa chất rò rỉ. Toàn bộ đều là tình huống giả định phục vụ diễn tập.

Các mũi ứng cứu phải hoạt động cùng lúc. Trên bờ, xe chuyên dụng và robot phun nước làm mát bồn chứa, bảo vệ đường ống, ngăn lửa lan rộng. Dưới biển, tàu và ca nô tìm kiếm người, phun nước, phun bọt dập lửa và làm mát thân tàu. Lực lượng tham gia gồm công an, quân đội, y tế, hàng hải và các đơn vị phối hợp.

Ảnh: VTV

Quy mô công trình giúp hình dung độ phức tạp của bài diễn tập. Long Sơn là tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên của Việt Nam, thuộc SCG của Thái Lan, có tổng vốn đầu tư khoảng 5,4 tỷ USD. Trên diện tích 464 ha, tổ hợp có 33 bồn chứa với tổng sức chứa khoảng 350.000 tấn; riêng bồn naphtha lớn nhất có dung tích 100.000 m³, đường kính 74 m.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, LSP đã đầu tư hơn 100 triệu USD cho công nghệ vận hành an toàn và bảo vệ môi trường, trang bị khoảng 600 camera thông minh cùng 2.000 thiết bị phát hiện cháy. Cuộc diễn tập là dịp kiểm tra khả năng phối hợp khi nhiều sự cố xảy ra đồng thời, từ cứu người mắc kẹt đến ngăn cháy lan và kiểm soát hóa chất phát tán.