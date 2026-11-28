1000 chuyến xe tải đã nối đuôi nhau tiến vào vườn quốc gia, trút xuống hơn 12.000 tấn chất thải trộn từ cam bết dính và xơ xác lên mảnh đất cằn cỗi này.

Năm 1997, hai nhà sinh thái học Daniel Janzen và Winnie Hallwachs đã tiếp cận một công ty nước cam ép ở Costa Rica mang tên Del Oro với một ý tưởng táo bạo. Đổi lại việc hiến tặng một phần diện tích đất rừng nguyên sinh cho Área de Conservación Guanacaste, một khu bảo tồn thiên nhiên ở phía tây bắc đất nước, ban quản lý vườn quốc gia sẽ cho phép công ty này đổ vỏ và bã cam thải bỏ hoàn toàn miễn phí tại một khu vực gần đó vốn bị chăn thả quá mức và tàn phá phần lớn diện tích rừng.

Một năm sau, một nghìn chuyến xe tải đã nối đuôi nhau tiến vào vườn quốc gia, trút xuống hơn 12.000 tấn chất thải trộn từ cam bết dính và xơ xác lên mảnh đất cằn cỗi này. Tuy nhiên, dự án buộc phải dừng lại chỉ sau năm thứ hai hoạt động khi đối thủ sản xuất nước ép là TicoFrut đâm đơn kiện Del Oro, cáo buộc công ty này làm ô nhiễm vườn quốc gia, và Tòa án Tối cao Costa Rica cuối cùng đã đứng về phía nguyên đơn. Khu đất này sau đó bị bỏ mặc và gần như không được ai kiểm tra trong hơn một thập kỷ.

Tìm lại khu đất nhiều năm sau đó

16 năm sau, ông Janzen đã cử nghiên cứu sinh Timothy Treuer đi tìm lại địa điểm từng đổ rác thải thực phẩm năm xưa.

Ban đầu, anh Treuer lên đường tìm kiếm tấm biển lớn đánh dấu khu đất thí nghiệm nhưng đã thất bại.

Đợt đổ vỏ cam đầu tiên vào năm 1997. Ảnh của Dan Janzen.

“Đó là một tấm biển khổng lồ với dòng chữ màu vàng rực rỡ. Đáng lẽ chúng tôi phải nhìn thấy nó ngay,” anh Treuer nói. Sau nửa giờ lang thang tìm kiếm không có kết quả, anh đã hỏi ý kiến ông Janzen và được hướng dẫn chi tiết hơn về cách tìm khu đất.

Khi quay lại một tuần sau đó và xác nhận mình đã đứng đúng chỗ, anh Treuer không khỏi sững sờ. So với vùng đồng cỏ cằn cỗi trước đây nằm ngay bên cạnh, bãi đổ rác thải thực phẩm năm nào đã thay đổi “một trời một vực”.

Khu vực đổ vỏ cam (bên trái) và vùng đồng cỏ liền kề (bên phải). Ảnh của Leland Werden.

“Thật khó tin rằng sự khác biệt duy nhất giữa hai khu vực này chỉ là một đống vỏ cam. Chúng trông giống như hai hệ sinh thái hoàn toàn khác nhau,” anh giải thích.

Cây cối trong khu vực mọc rậm rạp đến mức anh vẫn không thể tìm thấy tấm biển đánh dấu.

Anh Treuer cùng một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học Princeton đã tiến hành nghiên cứu khu vực này trong suốt ba năm tiếp theo.

Những phát hiện của nhóm nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí “Restoration Ecology” đã làm nổi bật mức độ hỗ trợ toàn diện của những phần trái cây bị vứt bỏ đối với sự hồi sinh của khu vực này.

Theo Trường Quan hệ Công chúng và Quốc tế Princeton, thí nghiệm đã tạo ra “mức tăng 176% sinh khối trên mặt đất, tức lượng gỗ trong các thân cây, trong phạm vi 3 hecta (7 mẫu Anh) được nghiên cứu”.

Các nhà sinh thái học đã đo lường nhiều đặc tính khác nhau của khu đất và đối chiếu với một vùng đồng cỏ cũ nằm ngay phía bên kia con đường dẫn vào nơi đổ vỏ cam hai thập kỷ trước. So với mảnh đất liền kề vốn chỉ bị thống trị bởi duy nhất một loài cây, bãi đổ vỏ cam sở hữu tới hai tá loài thực vật khác nhau và hầu hết đều phát triển tươi tốt.

Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm Erik Schilling khám phá khu đất đổ vỏ cam nay đã phủ kín cây cối. Ảnh của Tim Treuer.

Bên cạnh sự đa dạng sinh học lớn hơn, đất đai màu mỡ hơn và tán rừng phát triển tốt hơn, các nhà nghiên cứu còn phát hiện một con chồn tayra (một loài chồn có kích thước bằng một con chó) và một cây sung khổng lồ có đường kính thân lên tới 0,9 mét ngay trên khu đất này.

“Bạn hoàn toàn có thể cho 20 người cùng trèo lên cái cây đó một lúc mà nó vẫn chịu được sức nặng một cách dễ dàng,” anh Jon Choi, đồng tác giả của bài nghiên cứu và là người thực hiện phần lớn các phân tích về đất, cho biết. “Cái cây đó to lớn kinh khủng.”

Vì sao điều này quan trọng đối với khí hậu

Các nghiên cứu chỉ ra rằng rừng nhiệt đới thứ sinh, tức những cánh rừng mọc lên sau khi thảm thực vật nguyên thủy bị tàn phá, đóng vai trò thiết yếu trong việc làm chậm quá trình biến đổi khí hậu.

Trong một nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature năm 2016, các nhà khoa học phát hiện ra rằng những cánh rừng như vậy hấp thụ và lưu trữ carbon trong khí quyển với tốc độ nhanh gấp khoảng 11 lần so với rừng nguyên sinh già cỗi.

Anh Treuer tin rằng việc quản lý tốt hơn các loại nông sản bị loại bỏ, chẳng hạn như vỏ cam, có thể trở thành chìa khóa giúp các cánh rừng này tái sinh.

Tại nhiều nơi trên thế giới, tốc độ phá rừng đang gia tăng chóng mặt, làm cạn kiệt các dưỡng chất thiết yếu trong đất tại địa phương và kéo theo đó là sự suy giảm khả năng tự phục hồi của các hệ sinh thái.

Trong khi đó, phần lớn thế giới lại đang ngập trong rác thải thực phẩm giàu dinh dưỡng. Tại Hoa Kỳ, có tới một nửa tổng sản lượng nông sản bị vứt bỏ, và hầu hết hiện nay đều kết thúc tại các bãi chôn lấp.

Khu đất sau một đợt đổ vỏ cam vào năm 1998. Ảnh của Dan Janzen.

“Chúng tôi không muốn các công ty cứ thế tùy tiện mang rác thải đi đổ bừa bãi khắp nơi, nhưng nếu việc này được dẫn dắt bởi khoa học và có sự tham gia của các chuyên gia phục hồi sinh thái bên cạnh các doanh nghiệp, tôi nghĩ đây là một giải pháp có tiềm năng thực sự rất lớn,” Treuer nhận định.

Bước tiếp theo, anh tin rằng giới khoa học cần kiểm tra xem liệu các hệ sinh thái khác như rừng khô, rừng mây và xavan nhiệt đới có phản ứng tương tự với những đợt bồi đắp chất hữu cơ như vậy hay không. Hai năm sau chuyến khảo sát đầu tiên, anh Treuer một lần nữa quay trở lại để cố gắng tìm kiếm tấm biển đánh dấu khu đất.

Kể từ chuyến đi trinh sát đầu tiên vào năm 2013, anh Treuer đã ghé thăm khu đất này hơn 15 lần, còn anh Choi cũng đã đến đây hơn 50 lần. Thế nhưng cả hai đều chưa từng nhìn thấy tấm biển ban đầu.

Vào năm 2015, khi anh Treuer cùng tác giả chính của nghiên cứu là ông David Wilcove và Giáo sư Rob Pringle của Đại học Princeton cuối cùng cũng tìm thấy tấm biển bị vùi lấp dưới một bụi dây leo chằng chịt, quy mô biến đổi của khu vực này mới thực sự hiện lên rõ nét. “Đó là một tấm biển to tổ bố,” anh Choi nhấn mạnh.

Một dấu mốc xứng đáng để chờ đợi

Gần 3 thập kỷ đã trôi qua kể từ khi chuyến xe tải chở đầy vỏ cam đầu tiên lăn bánh vào đây, khoảng thời gian đủ dài để biến một đồng cỏ cằn cỗi thành một khu rừng không thể nhận ra, và cũng đủ dài để chôn vùi ngay cả một tấm biển cao hơn 2 mét dưới lớp dây leo dày đặc. Tất cả những gì cần thiết chỉ là hai nhà khoa học, một tia sáng cảm hứng và những chiếc vỏ cam bình dị để chứng minh rằng đôi khi những giải pháp tốt nhất lại nằm ngay trước mắt, hoặc trong trường hợp này là ẩn mình dưới lớp thảm thực vật hàng thập kỷ.

Thí nghiệm vỏ cam này vốn chưa bao giờ được dự tính sẽ kéo dài đến thế, hay chứng minh được nhiều điều đến vậy. Nhưng sự sẵn lòng thử nghiệm một ý tưởng khác thường của ông Janzen và bà Hallwachs đã biến một ngõ cụt pháp lý thành một trong những nghiên cứu điển hình thuyết phục nhất từng được ghi nhận về phục hồi rừng với chi phí thấp. Đôi khi, những ý tưởng nhỏ bé và kỳ lạ nhất lại nảy mầm thành những thành quả vĩ đại nhất.

Nguồn: Upworthy