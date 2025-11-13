Hương Liên cưới con trai cựu chủ tịch hôm nay: Mẹ chồng và mẹ ruột được khen nức nở

Đám cưới của Hương Liên và chồng - Minh Trung chính thức diễn ra tại Hà Nội vào chiều tối 13/11. Đây cũng là một trong những dâu xinh rể xịn khiến dân tình háo hức “ăn cưới online” bởi cô dâu là mỹ nhân The Face xinh đẹp nức tiếng cõi mạng còn chú rể là con trai của cựu Chủ tịch một tập đoàn nổi tiếng.

Nhưng không dừng lại ở đó, buổi tiệc còn gây bất ngờ vì visual 10 điểm tuyệt đối của 2 “chị sui”, tức là mẹ Hương Liên và mẹ Minh Trung.

Mẹ chồng nàng dâu rất thân thiết (Ảnh chụp màn hình/ @khanhnguyen1509)

Hương Liên và mẹ đẻ

Cô dâu chú rể cùng gia đình bên ngoại (Ảnh chụp màn hình/ @khanhnguyen1509)

Trong ngày hạnh phúc của các con, 2 mẹ cùng mặc áo dài màu hồng giống hệt nhau, tươi cười rạng rỡ chụp ảnh. Đặc biệt, cả hai bà thông gia đều gây ấn tượng khi sở hữu nhan sắc xịn xò với nụ cười hiền hòa, ánh mắt dịu dàng.

“Trời ơi giờ mới biết mẹ cô dâu xinh quá trời xinh”, “Bảo sao cô dâu chú rể đẹp đôi quá!”, “Ôi thôi chết! Đi ăn cưới online mà lại bất ngờ vì 2 mẹ là sao hả?”, “Đại gia đình đẹp đều nhưng 2 mẹ đỉnh quá!”, “Hai mẹ đẹp. Trông mẹ cô dâu thì xinh kiểu sang còn mẹ chú rể thì xinh kiểu hiền”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Trước thềm đám cưới, Hương Liên cũng “xả suộc” bộ ảnh chụp cùng mẹ. Tại đây cả 2 cùng diện váy trắng, trang điểm nhẹ nhàng để tôn lên từng đường nét trên gương mặt. Nhiều người nhận xét mỹ nhân 2k2 thừa hưởng làn da trắng, nụ cười tươi và đôi mắt biết nói từ mẹ.

Bộ ảnh xinh đẹp của mẹ con Hương Liên (Ảnh: FBNV)

Về mẹ chồng, Hương Liên cũng từng tiết lộ những thông tin rất thú vị. Cô tình cờ gặp mẹ chồng trên một chuyến bay từ Hà Nội vào TP.HCM. Sau đó nhờ sự "mai mối" từ mẹ chồng mà cô và ông xã tìm hiểu rồi chính thức đến với nhau. Mối quan hệ của cả hai cũng được gia đình hai bên tích cực ủng hộ.

“Liên trân trọng giới thiệu, vị hôn phu của Liên là anh Lê Minh Trung, hiện đang là cán bộ nhà nước đang công tác tại một cơ quan nhà nước. Gia đình anh Trung cũng là cán bộ nhà nước, bố là cán bộ quân đội, mẹ là cán bộ hải quan” - Hương Liên giới thiệu về bố mẹ chồng sau đám hỏi.

Nguyễn Hương Liên, sinh năm 2002, quê ở Hà Nam (cũ, nay là Ninh Bình). Cô được nhiều người biết đến và yêu thích khi tham gia The Face Vietnam 2023. Ngoài chiều cao 1,68 m, cô có gương mặt thanh tú, làn da trắng cùng "nụ cười triệu view".

Sau chương trình, cô tiếp tục phát triển công việc người mẫu và hoạt động trên mạng xã hội với kênh TikTok gần 735 nghìn người theo dõi. Trong năm 2025, Hương Liên cũng úp mở về vai trò diễn viên, tham gia một bộ phim truyền hình của VFC.

Đầu năm 2025, Hương Liên đăng một số story úp mở chuyện đã có người yêu song không tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào. Đến tháng 6/2025, cặp đôi tổ chức đám hỏi và đăng ký kết hôn vào đầu tháng 7.

Về tiệc cưới ngày 13/11, Hương Liên và ekip đã làm việc hơn nửa năm để có không gian hỷ sự như ý. Cô trực tiếp tham gia trong mọi khâu chuẩn bị cho ngày trọng đại, từ ý tưởng trang trí đến âm nhạc và trực tiếp biểu diễn đàn tranh trong đám cưới.