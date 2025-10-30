Hương Giang nhắn bạn trai trước khi đi thi Miss Universe 2025: "Hy vọng là anh nghe được"

Chiều ngày 30/11, Hương Giang đã có buổi gặp gỡ báo chí để chính thức thông báo việc cô trở thành đại diện Miss Universe Việt Nam 2025 tham dự Miss Universe lần thứ 74 được tổ chức tại Bangkok – Thái Lan vào ngày 21/11 tới.

Tại sự kiện, khi nhận được lời chúc của rất nhiều bạn bè đồng nghiệp như Hồ Ngọc Hà, hoa hậu Kỳ Duyên, siêu mẫu Minh Hằng, Hà Kiều Anh… nhưng lại thiếu bạn trai, Hương Giang đã xúc động bày tỏ:

“Tôi thấy ở đây thiếu 1 người. Đêm qua anh ấy đã chúc rồi. Ý tôi là, sẽ có rất nhiều điều xảy ra nhưng quan trọng là mình có thể bỏ cái tôi của mình xuống để giữ người thật sự trân quý với mình hay không.

Mặc dù anh không có ở đây hôm nay nhưng anh là một phần không thể thiếu trong cuộc đời và sự nghiệp của tôi. Anh là người mà tôi rất trân quý. Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì tôi cũng không bao giờ để mất đi bất kỳ một mối quan hệ nào mà mình yêu quý tới như vậy. Hy vọng là anh nghe được”.

Hoa hậu Hương Giang.

Hương Giang và bạn trai.

Hương Giang sinh năm 1991 tại Hà Nội, được khán giả chú ý khi vào top 4 Vietnam Idol 2012. Năm 2018, cô đăng quang Miss International Queen ở Thái Lan - là người đẹp chuyển giới đầu tiên của Việt Nam đoạt thành tích cao tại cuộc thi.

Nhiều năm qua, cô theo đuổi ca hát, đóng phim, tham gia truyền hình thực tế. Trải qua hơn 1 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, cô khẳng định bản thân ở nhiều vai trò từ ca sĩ, diễn viên, MC, người mẫu tới nhà sản xuất.

Hoa hậu từng trải qua mối tình hai năm với doanh nhân người Singapore Matt Liu, chia tay hồi tháng 8/2022. Hương Giang và bạn trai Nguyễn Phú Cường công khai tình cảm cuối năm 2024, thường xuất hiện chung tại nhiều sự kiện.

Người đẹp chuyển giới hạn chế nói về chuyện yêu đương nhưng thường xuyên bày tỏ niềm hạnh phúc thông qua loạt khoảnh khắc hẹn hò trên trang cá nhân.

Phú Cường, 31 tuổi, kém người đẹp 3 tuổi. Anh hiện là người mẫu, mở công ty chuyên tổ chức các sự kiện về thể hình. Phú Cường được nhiều người nhận xét điển trai, hình thể săn chắc, có gần 300.000 người theo dõi trên Instagram.