Hương Giang bị lợi dụng

Sau đêm Chung kết Miss Universe 2025, cái tên Hương Giang tiếp tục là tâm điểm bàn luận của cộng đồng sắc đẹp. Miss Universe năm nay vốn đã rối ren với nhiều ồn ào về nghi vấn mua giải, kết quả gây tranh cãi và sự thiếu nhất quán trong tổ chức. Cú out top của Hương Giang, một thí sinh được chú ý nhất châu Á mùa này chỉ khiến những nghi vấn ấy bùng nổ mạnh hơn. Nhìn vào thực tế đang diễn ra, nhiều khán giả lo lắng rằng Hương Giang đã bị lợi dụng trong suốt hành trình tại cuộc thi năm nay.

Mới đây nhất, Miss Universe công bố kết quả hạng mục Beyond the Crown và không có Việt Nam xuất hiện trong danh sách. Chi tiết khiến fan phẫn nộ là hạng mục này có 50% điểm số phụ thuộc vào vote, dù Hương Giang đã nằm trong Top 3 thí sinh được bình chọn cao nhất, cô vẫn không chiến thắng. Sự vô lý này khiến cộng đồng mạng bùng nổ tranh cãi, không chỉ fan Việt mà người hâm mộ sắc đẹp quốc tế cũng bàn tán.

Hương Giang xếp thứ 3 bình chọn, nhưng lại thua đại diện đến từ Hà Lan - người chỉ có 451 phiếu

Bằng chứng là chuyên trang sắc đẹp quốc tế Missosology có bài đăng liên quan đến sự việc. Họ cho rằng Hương Giang hoàn toàn xứng đáng có mặt trong Top 12 nhưng cô bị loại chấn động. Đáng nói, Missosology tiết lộ một thông tin gây sốc là fan Việt đã chi hơn 200.000 USD (khoảng 4,8 tỷ đồng) để bình chọn cho Hương Giang trong suốt nhiều vòng vote.

Số tiền khủng đổ vào cuộc thi càng củng cố nghi vấn rằng Miss Universe được hưởng lợi rất lớn từ sự nhiệt tình của khán giả Việt, nhưng lại không mang lại bất kỳ kết quả tương xứng nào cho đại diện của họ.

Chuyên trang 4,1 triệu người theo dõi đăng ảnh Hương Giang và chia sẻ: "Chuyện gì đã xảy ra với đại diện Việt Nam vậy? Cô ấy hoàn toàn xứng đáng vào Top 12. Chẳng lẽ tinh thần "bao dung" từng được Miss Universe nhấn mạnh năm 2023 chỉ là nhất thời? Theo bạn thì đây có phải là phân biệt đối xử không? Bạn thấy phần thi của cô ấy thế nào? Điều đáng nói là Miss Universe kiếm được hơn 200.000 USD chỉ từ tiền bình chọn của người Việt. Ít nhất cô ấy cũng phải nhận được một cái gì đó chứ?"

Trong suốt thời gian thi, Hương Giang xuất hiện dày đặc trong các video trả tài trợ, các phân đoạn ghi hình dự án, nội dung quảng bá… đến mức fan đùa rằng lịch trình của cô kín như celeb đi làm việc với nhãn hàng chứ không phải thí sinh đi thi. Trong khi đó, Tân Miss Univserse - Fatima Bosch từng bị ông Nawat chỉ đích danh, chất vấn và mắng sả sả về việc cô không đăng bài quảng cáo cho các nhà tài trợ trên trang cá nhân. Bức xúc với hành động của ông Nawat, Fatima Bosch đã đứng dậy bỏ về mặc cho Nawat lớn tiếng cảnh báo loại cô khỏi cuộc thi.

Bạn bè chia sẻ hình ảnh Hương Giang mệt lã vì phải thi và trả tài trợ liên tục

Tân Hoa hậu từng tạo nên drama vì không phối hợp với tổ chức để trả tài trợ nhãn hàng

Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi phải chăng Hương Giang được tận dụng tối đa vì sức hút cá nhân và lượng fan lớn. Thực tế, Hương Giang là một trong những thí sinh có lượng theo dõi cao nhất cuộc thi, sở hữu sức ảnh hưởng lớn với cộng đồng fan trong nước lẫn quốc tế. Một thí sinh như vậy, rõ ràng mang lại nhiều giá trị truyền thông. Nhưng sau tất cả những nội dung tài trợ, những lần xuất hiện dày đặc và nguồn vote khổng lồ đến từ fan Việt, điều Hương Giang nhận về là… trắng tay. Không vào top, không giải phụ, không một lời giải thích rõ ràng. Điều này khiến khán giả đang vô cùng phẫn nộ, bức xúc.

Fan cho rằng Hương Giang đã bị lợi dụng vì lượng theo dõi cao, sức ảnh hưởng lớn

Dẫu vậy, Hương Giang vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Trong livestream vào trưa 22/11, Hương Giang chia sẻ: "Tôi xin lỗi mọi người rất nhiều. Mặc dù tôi là người đi thi nhưng bản thân tôi đã có những lúc rất hoang mang với những việc xảy ra ở đây. Trong 21 ngày qua, có rất nhiều diễn biến như vậy, như mình không thể là người quyết định được. Ví dụ như viện intop hay không thì tôi không lên tiếng gì cả. Nhưng Beyond the Crown là tiền và công sức của mọi người dành cho tôi nên tôi xin lỗi rất nhiều, tôi cũng không biết làm thế nào vì mình không quyết định được gì. Tôi cảm thấy rất buồn vì công sức mọi người đã dành cho mình".

Chủ tịch Miss Universe Vietnam chia sẻ liên quan đến sự việc này: "Tôi có tham gia buổi lễ công bố và tôi cảm thấy rất là mắc cười khi BTC không lựa chọn Hương Giang và tôi đang hỏi thêm BTC Miss Universre".

Thái độ lạc quan của Hương Giang khi được phong danh hiệu Miss Tocuyo. Danh hiệu này mang ý nghĩa trào phúng nhằm vinh danh những người đẹp tiềm năng nhưng phải chịu cảnh out top trong tiếc nuối. Song, giải thưởng này đã phần nào thể hiện rõ về nhận định, cách đánh giá khách quan của khán giả dành cho Hương Giang