Hương Giang bị loại sốc ở Miss Universe, bạn trai Phú Cường: "Giải tán về lấy chồng"

Ngày 21/11, Chung kết Miss Universe chính thức diễn ra tại Thái Lan. Đại diện Việt Nam là Hương Giang đã không lọt top 30. Kết quả này khiến nhiều người ngỡ ngàng và tiếc nuối. Ngay sau đêm Chung kết, người đẹp sinh năm 1991 đã viết dòng trạng thái trên trang cá nhân: "Không làm mọi người tự hào được rồi. Cho Giang mời mọi người qua Thái cổ vũ đi ăn một bữa nhen".

Dưới bài đăng, nhiều sao Việt là Hà Kino, Ninh Dương Lan Ngọc, Quỳnh Anh, Bùi Quỳnh Hoa, Diệp Lâm Anh... đã gửi lời động viên và khích lệ tới Hương Giang. Tuy nhiên cư dân mạng lại đổ dồn sự chú ý vào bình luận của Phú Cường - bạn trai Hương Giang. Anh để lại bình luận ngắn gọn: "Giải tán về lấy chồng". Bình luận này hiện đã nhận về hơn 18.000 lượt tương tác. Cư dân mạng còn đặt nghi vấn cả hai chuẩn bị về chung một nhà.

Tối 20/11, Phú Cường từng gây chú ý khi có mặt tại sảnh khách sạn ở Thái Lan để khích lệ tinh thần của Hương Giang. Khoảnh khắc cả hai đứng cạnh nhau, ngượng ngùng tạo dáng trước sự chứng kiến của đông đảo mọi người đã viral trên mạng xã hội.

Trong clip, nhiều người đã hô lớn: "hôn đi, hôn đi", đẩy thuyền chuyện cặp đôi thể hiện tình cảm. Ngay khi kết thúc phần chụp hình, Phú Cường liền vòng tay qua ôm lấy Hương Giang. Khi thấy bạn trai làm hành động đặc biệt, người đẹp liền cười tươi thể hiện sự bất ngờ.

Hương Giang và Phú Cường thời gian gần đây trở thành một trong những couple được netizen đặc biệt chú ý. Câu chuyện hẹn hò của cả hai bắt đầu rộ lên từ hàng loạt “dấu vết” trùng hợp do dân mạng tinh mắt phát hiện: cùng check-in một địa điểm, xuất hiện chung khung hình hay lộ những khoảnh khắc đầy tình ý tại sự kiện. Tất cả khiến mối quan hệ giữa họ càng thêm chắc nịch trong mắt công chúng.

Không chỉ vậy, Phú Cường nhiều lần góp mặt trong các buổi livestream bán hàng của Hương Giang, thoải mái thể hiện sự quan tâm bằng những cử chỉ gần gũi. Ở phía sau sân khấu, anh cũng thường xuyên đồng hành cùng nàng hậu trong các show diễn, sự kiện và chăm sóc vô cùng chu đáo.

Vào tháng 2/2020, Hương Giang từng nói về chuyện tình cảm trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi: "Ở ngoài đời Giang lạnh lùng và hơi khó gần, mình vẫn cười nói đấy nhưng chưa chắc mọi người đã biết trong đầu Giang có cái gì đâu. Trong công việc mình cũng nghiêm túc, thẳng thắn và rất mạnh mẽ. Nhưng đến khi yêu Giang lại thả lỏng bản thân, cho phép mình yếu đuối, nũng nịu một tí. Mình thích được trở nên nhỏ bé, được là một cô gái hơi ngốc nghếch và vui vẻ khi yêu. Giang sẽ yêu hết lòng hết sức, không tính toán hơn thua, ngọt ngào và vô cùng lãng mạn".

Phú Cường hiện là người mẫu, HLV thể hình và là gương mặt quen thuộc trong một hội bạn trai điển trai, nổi bật trên TikTok. Sở hữu ngoại hình săn chắc, gương mặt nam tính, góc cạnh cùng phong cách thời trang hiện đại, Phú Cường được nhận xét chẳng hề kém cạnh bất kỳ mỹ nam Vbiz nào.