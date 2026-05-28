Hướng đi mới Honda sau khi lỗ nặng vì xe điện

Lê Tuấn
|

Honda đã hủy bỏ nhiều dự án xe điện lớn, tuy nhiên hãng chưa từ bỏ mảng này với kế hoạch phát triển song song cùng xe hybrid.

Sau khi quyết định hủy bỏ và chịu khoản lỗ khoảng 15,7 tỷ USD cho dự án xe điện 0 Series, Honda đang tìm một hướng đi mới cho mảng xe điện hóa .

Theo đó, hãng xe Nhật được cho là đang phát triển một nền tảng xe thế hệ mới có khả năng hỗ trợ đồng thời cả hệ truyền động hybrid lẫn thuần điện.

Theo Automotive News , đây được xem là bước thay đổi lớn trong cách Honda nhìn nhận quá trình điện hóa ngành ô tô.

Thay vì đặt cược hoàn toàn vào xe điện, hãng muốn duy trì nhiều lựa chọn để có thể phản ứng linh hoạt trước thay đổi về chính sách, nhu cầu thị trường và hạ tầng sạc.

Hai mẫu concept hybrid mới nhất của Honda.

Dù vậy, Honda không cho rằng xe điện đang thất thế. Chủ tịch Honda, Toshihiro Mibe, cho biết hãng vẫn kỳ vọng tốc độ phổ cập xe thuần điện sẽ tăng mạnh sau năm 2030. Trong khi đó, nhu cầu xe hybrid trong phần còn lại của thập kỷ này được dự báo cao hơn so với ước tính trước đây.

Ông Mibe nhận định thị trường có thể tiếp tục biến động tùy thuộc vào chính sách của chính quyền Mỹ trong vài năm tới cũng như kết quả các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Vì vậy, Honda đang nghiên cứu các nền tảng và concept xe điện thế hệ mới có thể thích ứng với nhiều kịch bản khác nhau.

Triết lý này lý giải vì sao nền tảng mới của Honda phải hỗ trợ nhiều loại hệ truyền động thay vì chỉ dành riêng cho xe điện như các mẫu sedan và SUV thuộc dòng 0 Series trước đây.

Hãng tin rằng cán cân giữa hybrid và xe điện có thể tiếp tục thay đổi theo quy định, ưu đãi thuế, hạ tầng sạc cũng như chính sách thương mại của các thị trường lớn.

Trong ngắn hạn, chiến lược trọng tâm của Honda vẫn là xe hybrid. Hãng này công bố kế hoạch tung ra 15 mẫu hybrid mới trước năm 2029 trên một nền tảng khác với kiến trúc xe điện/hybrid vừa được tiết lộ.

Honda cũng định hướng riêng cho hai thương hiệu của mình. Với Acura , hãng sẽ tập trung đẩy mạnh các mẫu hybrid cao cấp, trong khi thương hiệu Honda tiếp tục duy trì cả xe động cơ đốt trong và hybrid nhằm phục vụ nhóm khách hàng muốn tối ưu chi phí.

Bên cạnh đó, Honda được cho là đang chờ kết quả đàm phán thương mại giữa Mỹ, Canada và Mexico trước khi quyết định có tái khởi động kế hoạch xây dựng trung tâm sản xuất xe điện tại Canada hay không. Dự án này đã bị tạm hoãn từ đầu tháng 5 vừa qua.

Tại Việt Nam, Honda cũng đang đẩy mạnh mảng sản phẩm ô tô hybrid với các phiên bản điện hóa của CR-V, Civic và HR-V. Từ đầu năm 2026, hãng đã chuyển sang lắp ráp trong nước đối với mẫu CR-V hybrid tại nhà máy ở tỉnh Phú Thọ.

Siêu xe điện đầu tiên của Ferrari ra mắt: Sạc nhanh 350kW, sức mạnh vượt 1.000 mã lực
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

