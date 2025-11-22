Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình giải quyết thủ tục cư trú, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hướng dẫn người dân thực hiện trực tuyến thủ tục khai báo tạm vắng trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an.

Việc triển khai hình thức trực tuyến giúp người dân giảm thời gian di chuyển, đồng thời bảo đảm thông tin được tiếp nhận, xử lý nhanh và thống nhất.

Dưới đây là các bước thực hiện khai báo tạm vắng trực tuyến:

Bước 1: Truy cập Cổng Dịch vụ công Bộ Công an

Người dân truy cập trang https://dichvucong.bocongan.go...

và chọn “Đăng nhập” ở góc trên bên phải màn hình.

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử

Chọn đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an cấp cho người dân.

Bước 3: Xác thực tài khoản

Nhập số định danh cá nhân và mật khẩu, sau đó xác thực qua VNeID bằng mã xác nhận hoặc quét mã QR. Tiếp tục nhập mã passcode và chọn “Xác nhận”.

Bước 4: Tìm kiếm thủ tục cần thực hiện

- Sau khi đăng nhập thành công, người dân quay lại trang chủ bằng biểu tượng ở góc trên bên trái.

- Tại trang chủ, kéo xuống mục “Giới thiệu thủ tục hành chính mới”, sau đó chọn “Đăng ký, quản lý cư trú”, chọn “Khai báo tạm vắng”.

- Tại màn hình thủ tục, chọn “Nộp hồ sơ” để tiếp tục.

Bước 5: Xem chi tiết thủ tục hành chính

Người dân đọc thông tin chi tiết của thủ tục để nắm rõ trình tự, thời gian giải quyết, phí và lệ phí (nếu có) đối với các hình thức nộp trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến. Sau đó nhấn “Nộp hồ sơ”.

Bước 6: Điền thông tin trong hồ sơ

- Cơ quan thực hiện: Hệ thống tự động điền theo nơi thường trú hoặc tạm trú. Người dân bổ sung trường còn thiếu (nếu có).

- Thông tin người khai báo tạm vắng: Hệ thống tự động hiển thị đầy đủ thông tin cá nhân dựa trên dữ liệu dân cư.

- Thông tin tạm vắng: Người dân điền “Nơi đến”, “Tạm vắng từ ngày”, “Tạm vắng đến ngày” và “Lý do tạm vắng”.

- Nhận thông báo và kết quả: Tại mục nhận thông báo và nhận kết quả, chọn hình thức “Nhận qua Cổng thông tin” và nhập email.

Bước 7: Kiểm tra thông tin

Người dân kiểm tra lại toàn bộ thông tin đã khai để bảo đảm chính xác và đầy đủ.

Bước 8: Nộp hồ sơ

Sau khi kiểm tra, chọn “Nộp hồ sơ”.

Bước 9: Xác nhận nộp thành công

- Hệ thống hiển thị thông báo “Hồ sơ đã gửi cán bộ cơ quan tiếp dân!”.

- Tại mục “Hồ sơ mới đăng ký”, người dân sẽ thấy các thông tin chi tiết gồm mã hồ sơ, đơn vị xử lý, tên thủ tục, ngày nộp và ngày tiếp nhận.

- Khi hoàn tất các bước trên, người dân đã thực hiện xong thủ tục “Khai báo tạm vắng” trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an.

Không khai báo tạm vắng có thể bị phạt đến 1 triệu đồng

Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm về đăng ký và quản lý cư trú. Theo đó, các hành vi vi phạm thuộc nhóm này có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

- Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú hoặc khai báo thông tin về cư trú.

- Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng

- Không xuất trình giấy tờ liên quan đến cư trú hoặc thông tin về cư trú trên ứng dụng định danh quốc gia theo yêu cầu kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền.

Quy định có hiệu lực từ ngày 15/12/2025.