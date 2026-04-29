Hướng dẫn chi tiết các bước tự xác thực thông tin thuê bao cho người Việt Nam ở nước ngoài

H.Linh |

Người dùng khi đang làm việc, sinh sống ở nước ngoài có thể xác thực SIM chính chủ từ xa ngay trên điện thoại mà không cần về nước.

Trong bối cảnh yêu cầu chuẩn hóa thông tin thuê bao ngày càng được siết chặt, nhiều người Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài băn khoăn về cách xác thực thông tin thuê bao cho số điện thoại VinaPhone của mình đang sử dụng mà không cần về nước.

Để thực hiện xác thực thông tin thuê bao khi đang ở nước ngoài, khách hàng cần đáp ứng một số điều kiện cơ bản là hoàn toàn có thể thực hiện xác thực thành công. Thay vì phải trực tiếp đến điểm giao dịch, toàn bộ quy trình xác thực có thể thực hiện nhanh chóng ngay trên ứng dụng MyVNPT. Người dùng chỉ cần tải ứng dụng, đăng nhập bằng số thuê bao thông qua mã OTP, sau đó truy cập mục "Thông tin thuê bao" và chọn "Xác thực ngay". Tại đây, lựa chọn hình thức "Quét CCCD gắn chip" và làm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình xác thực. Toàn bộ thao tác chỉ mất vài phút nếu đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết.

Trước hết, người dùng phải mang theo CCCD gắn chip, đây là yếu tố bắt buộc do hình thức xác thực sử dụng công nghệ đối soát dữ liệu trực tiếp từ chip. Do hạn chế truy cập từ nước ngoài nên khách hàng không thể thực hiện việc xác thực thông qua qua ứng dụng VNeID mà cần sử dụng giải pháp quét CCCD gắn CHIP để thay thế.

Thứ hai, người dùng phải sử dụng điện thoại thông minh có tính năng hỗ trợ NFC để đọc được CCCD gắn CHIP. Thứ 3, số thuê bao cần xác thực phải nhận được tin nhắn để lấy mã xác thực (OTP).

Một lưu ý quan trọng là khách hàng phải trực tiếp thực hiện xác thực do hệ thống có bước đối soát khuôn mặt (eKYC) với dữ liệu trên CCCD gắn chip. Ngoài ra, nếu SIM đang ở nước ngoài, khách hàng cần kích hoạt chế độ chuyển vùng quốc tế và GPRS để nhận OTP, đồng thời nên tắt dữ liệu di động và sử dụng WiFi nhằm tránh phát sinh chi phí không cần thiết. Trường hợp SIM để tại Việt Nam hãy nhờ người thân hỗ trợ lắp SIM vào máy điện thoại bất kỳ, bật nguồn để nhận OTP và cung cấp lại cho người dùng để đăng nhập ứng dụng MyVNPT từ xa.

Việc xác thực thông tin thuê bao không chỉ là yêu cầu bắt buộc theo quy định mà còn giúp khách hàng bảo vệ quyền lợi chính đáng, hạn chế rủi ro liên quan đến giả mạo thông tin. Với người Việt ở nước ngoài, chủ động hoàn tất xác thực từ sớm cũng là cách để duy trì liên lạc ổn định với gia đình, đối tác và các dịch vụ thiết yếu tại Việt Nam.

Vào ngày 15/4/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất (số thuê bao di động).

Theo đó, doanh nghiệp viễn thông chỉ được cung cấp dịch vụ viễn thông cho số thuê bao di động đã hoàn thành đăng ký thông tin thuê bao, xác thực thông tin thuê bao theo đúng quy định.

Hướng dẫn chi tiết các bước tự xác thực thông tin thuê bao cho người Việt Nam ở nước ngoài - Ảnh 1.

Các thuê bao di động không thực hiện xác thực thông tin sẽ bị khóa SIM.

Theo quy định tại Thông tư 08, tất cả thuê bao di động phải hoàn tất xác thực với 4 trường thông tin bắt buộc gồm: số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; thông tin sinh trắc học ảnh khuôn mặt. Các dữ liệu này phải trùng khớp hoàn toàn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

