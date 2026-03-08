Tiền mặt và vàng bị Hungary thu giữ bị nghi ngờ liên quan đến đường dây rửa tiền của Ukraine.

Một cuộc điều tra của Hungary về hoạt động rửa tiền đã dẫn đến việc bắt giữ một số người Ukraine đang vận chuyển gần 100 triệu USD tiền mặt và vàng thỏi qua nước này, trong một chiến dịch mà Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng có liên quan đến "mafia chiến tranh Ukraine".

Ngân hàng Oschadbank, ngân hàng lớn thứ hai của Ukraine và thuộc sở hữu nhà nước, hôm 5/3 thông báo rằng, hai chiếc xe chở khoảng 9kg vàng và khoảng 80 triệu USD và euro, đang trên đường đến Ukraine từ ngân hàng Raiffeisen của Áo, đã bị các quan chức Hungary chặn lại.

Ukraine đã vận chuyển bao nhiêu tiền mặt và vàng qua Hungary?

"Chỉ riêng năm 2026, hơn 900 triệu USD, 420 triệu euro và 146kg vàng thỏi đã được vận chuyển qua lãnh thổ Hungary đến Ukraine", Cơ quan Thuế và Hải quan Quốc gia Hungary (NAV) tuyên bố hôm 6/3.

Sau đó, Ngoại trưởng Hungary đổ lỗi cho "mafia chiến tranh Ukraine" về dòng tiền mặt và vàng thỏi khổng lồ chảy qua đất nước Hungary.

Ai là người vận chuyển vàng và tiền mặt qua Hungary đến Ukraine?

Người phát ngôn Chính phủ Hungary Zoltan Kovacs cho biết, vụ chuyển tiền bất hợp pháp từ Ukraine bị chặn lại đang được giám sát bởi một tướng lĩnh đã nghỉ hưu của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và một thiếu tá không quân đã nghỉ hưu với vai trò cánh tay phải của ông này.

Ông Kovacs nói thêm rằng, cả 7 người bị bắt giữ sẽ bị trục xuất.

NAV ngày 6/3 cho biết, việc bắt giữ là một phần của cuộc điều tra chung với Trung tâm Chống khủng bố Hungary (TEK) nhằm vào một kênh rửa tiền lớn.

Các quan chức Hungary bác bỏ tuyên bố của Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga rằng, Budapest đã không đưa ra lời giải thích và các cơ quan lãnh sự của Kiev đã được thông báo ngay lập tức.

Ông Sibiga kêu gọi EU can thiệp, mô tả vụ việc là "Hungary bắt giữ con tin và cướp tiền".

Căng thẳng đã leo thang giữa Ukraine và nước láng giềng thành viên EU này về việc Budapest muốn đánh giá nghiêm túc viện trợ quân sự, và các khoản vay "không giới hạn" mà khối này dành cho Kiev.

Đỉnh điểm là cuộc tranh cãi về việc Kiev từ chối vận chuyển dầu mỏ quan trọng của Nga qua mạng lưới đường ống dẫn dầu của mình đến Hungary và Slovakia, cũng như lời đe dọa công khai của Tổng thống Zelensky đối với Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Ông Orban cáo buộc Tổng thống Zelensky đang cố gắng gây ra khủng hoảng nhiên liệu trước thềm cuộc bầu cử quốc hội quan trọng vào tháng tới; đồng thời cảnh báo rằng, ông có thể sử dụng vũ lực đối với việc Kiev từ chối nối lại hoạt động vận chuyển dầu mỏ từ Nga.

Nhà lãnh đạo Budapest đã đình chỉ việc cung cấp dầu diesel cho Ukraine, và chặn khoản vay 90 tỷ euro của EU để tài trợ cho Chính phủ Ukraine.

Tổng thống Zelensky đáp trả bằng một lời đe dọa cá nhân. Ông nói "nếu Thủ tướng Hungary không nhượng bộ, quân đội Ukraine sẽ được cung cấp địa chỉ của ông Orban, và "nói chuyện với ông ấy bằng ngôn ngữ của họ".

Brussels sau đó đã lên án lời lẽ gay gắt của ông Zelensky.