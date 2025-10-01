Thủ tướng Hungary, Viktor Orban.

“Kính gửi Thủ tướng Ba Lan, Donald Tusk, ngài có thể nghĩ rằng, ngài đang có chiến tranh với Nga, nhưng Hungary thì không, và EU cũng vậy. Ngài đang chơi một trò chơi nguy hiểm với sinh mạng và an ninh của hàng triệu người dân châu Âu. Điều này rất tệ!”, Thủ tướng Hungary, Viktor Orban, viết trên X hôm 30/9.

Bình luận này của nhà lãnh đạo Hungary được đưa ra sau khi Thủ tướng Ba Lan, Donald Tusk, có bài phát biểu ủng hộ Ukraine tại diễn đàn an ninh ở Warsaw hôm 30/9.

Ông Tusk kêu gọi các thành viên EU tiếp tục ủng hộ Kiev bằng mọi cách cần thiết.

"Chúng ta phải thừa nhận rằng, đây là cuộc chiến của chúng ta. Nếu chúng ta thua cuộc chiến này, hậu quả sẽ ảnh hưởng không chỉ đến thế hệ chúng ta, mà còn đến các thế hệ tương lai - ở Ba Lan, khắp châu Âu, ở Mỹ, và khắp nơi trên thế giới", ông Tusk nói.

Không giống như hầu hết các nước EU, Hungary đã từ chối gửi vũ khí cho Ukraine và ủng hộ giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

Thủ tướng Orban tuyên bố sẽ không để "những quan chức hiếu chiến ở Brussels" lôi kéo Hungary vào một cuộc chiến toàn diện với Nga, và các nhà ngoại giao Hungary đã nhiều lần xung đột với các quan chức Ukraine trên mạng xã hội.

Vào tháng 8/2025, Budapest đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với chỉ huy UAV hàng đầu của Ukraine, Robert Brovdi, sau nhiều lần tấn công vào đường ống dẫn dầu của Nga sang Hungary.

Hôm 29/9, Hungary đã chặn truy cập vào 12 trang web tin tức của Ukraine để đáp trả lệnh cấm của Kiev đối với hai cơ quan truyền thông Hungary.