Hưng Yên có nhà máy pin lưu trữ năng lượng đạt chuẩn thế giới: Diện tích 1,2 hecta, do người Việt làm chủ

H.Linh |

Tổ hợp BESS sản xuất bài bản do người Việt làm chủ, đánh dấu bước chuyển mình từ nhập khẩu sang tự chủ sản xuất công nghệ cao.

Hưng Yên có nhà máy pin lưu trữ năng lượng đạt chuẩn thế giới: Diện tích 1,2 hecta, do người Việt làm chủ - Ảnh 1.

Hôm nay (11/4), GG Power chính thức giới thiệu Nhà máy sản xuất pin lưu trữ năng lượng (Battery Energy Storage System - BESS) tại Khu công nghiệp số 5, Xuân Trúc, Hưng Yên.

﻿Nhà máy GG Power có tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 300 tỷ đồng, dự kiến 300 tỷ đồng cho giai đoạn 2.

Nhà máy có diện tích 1,2 hec-ta, bao gồm tổ hợp xưởng sản xuất 2 tầng hiện đại và trung tâm nghiên cứu & phát triển (R&D), được đầu tư với công suất thiết kế 5GWh mỗi năm.

Đây là một trong những nhà máy BESS đầu tiên tại Việt Nam được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế, với mức độ tự động hóa trên 90%, cho phép kiểm soát chất lượng đến từng khâu sản xuất.

Nhờ đó, mỗi sản phẩm xuất xưởng đều đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn, hiệu suất và độ tin cậy, sẵn sàng phục vụ thị trường trong nước và quốc tế với tốc độ và quy mô lớn.

Hưng Yên có nhà máy pin lưu trữ năng lượng đạt chuẩn thế giới: Diện tích 1,2 hecta, do người Việt làm chủ - Ảnh 2.

Nhà máy pin lưu trữ năng lượng GG Power.

Hưng Yên có nhà máy pin lưu trữ năng lượng đạt chuẩn thế giới: Diện tích 1,2 hecta, do người Việt làm chủ - Ảnh 3.

Khâu sản xuất tự động hóa lên đến 90%.

Hưng Yên có nhà máy pin lưu trữ năng lượng đạt chuẩn thế giới: Diện tích 1,2 hecta, do người Việt làm chủ - Ảnh 4.

﻿Tổ hợp này tập trung cung ứng hệ thống lưu trữ năng lượng toàn diện cho mọi phân khúc thị trường, bao gồm dòng sản phẩm dân dụng (Residential) cho hộ gia đình, các giải pháp cho quy mô công nghiệp (C&I) và các dự án quy mô lưới điện (Utility-scale).

Hưng Yên có nhà máy pin lưu trữ năng lượng đạt chuẩn thế giới: Diện tích 1,2 hecta, do người Việt làm chủ - Ảnh 5.

Sản phẩm pin lưu trữ năng lượng.

﻿Nền tảng công nghệ của nhà máy được xây dựng dựa trên chiến lược hợp tác chuyển giao công nghệ chính thức từ Tập đoàn Goldwind - nhà cung cấp giải pháp năng lượng sạch, lưu trữ và điện gió, hiện diện tại hơn 30 quốc gia với nhiều dự án quy mô lớn ở Mỹ, Úc, Brazil, Chile, Châu Âu, Trung Đông, Châu Á. GG Power nhận chuyển giao công nghệ theo mô hình licensing để làm chủ hoàn toàn quy trình R&D.

Sự ra đời của nhà máy của GG Power đón đầu làn sóng bùng nổ của thị trường BESS toàn cầu, với tốc độ tăng trưởng kép dự kiến đạt 28,3% vào năm 2030 (theo Grandview Research), khi lưu trữ năng lượng trở thành cấu phần bắt buộc của lưới điện hiện đại.

Tại Việt Nam, dù nhu cầu lưu trữ năng lượng đang cấp thiết để giải bài toán biến thiên và quá tải lưới điện, phần lớn thị trường vẫn phụ thuộc vào thiết bị nhập khẩu.

Các định hướng tại Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quy hoạch điện VIII đã đặt ra lộ trình cấp thiết về việc phát triển nguồn năng lượng phân tán và lắp đặt hệ thống BESS để giảm áp lực phụ tải giờ cao điểm. Nỗ lực nội địa hóa của GG Power đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển dịch từ quốc gia tiêu thụ sang làm chủ công nghệ, đảm bảo an ninh năng lượng và đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị xanh toàn cầu. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Việt Nam dự kiến cần khoảng 10 - 16 GW BESS trong giai đoạn tới

Hưng Yên có nhà máy pin lưu trữ năng lượng đạt chuẩn thế giới: Diện tích 1,2 hecta, do người Việt làm chủ - Ảnh 6.

CEO GG Power Bùi Xuân Bình phát biểu tại Lễ khánh nhà máy pin lưu trữ năng lượng.

﻿Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Xuân Bình, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc GG Power nhấn mạnh: “GG Power không đặt mục tiêu chỉ sản xuất thiết bị, mà hướng tới làm chủ công nghệ cốt lõi, từ hệ thống điều khiển đến tích hợp giải pháp toàn diện. Chúng tôi đầu tư mạnh vào R&D, phát triển tiêu chuẩn nội bộ, xây dựng nhà máy và liên kết hợp tác quốc tế. Đây là con đường không dễ dàng, đòi hỏi thời gian, nguồn lực và sự kiên định, nhưng là hướng đi cần thiết hình thành ngành công nghiệp năng lượng mới của quốc gia.

Với BESS, Việt Nam hoàn toàn có cơ hội trở thành trung tâm lưu trữ năng lượng của Châu Á trong tương lai.”

Ông cũng cho biết, trong giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp dự kiến mở rộng thêm nhà máy phụ trợ, nhằm nâng cao năng lực sản xuất và hoàn thiện chuỗi cung ứng.

