Vào ngày 28/11, cậu bé 15 tháng tuổi Nghiêu Nghiêu (tên nhân vật đã được thay đổi) sống tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc bị rơi từ tầng thượng của 1 tòa nhà xuống phía dưới. Sau khi cảnh sát vào cuộc điều tra đã nhanh chóng khoanh vùng đối tượng và bắt giữ nghi phạm sống tại tầng 4 cùng tòa nhà đó. Khi nhận được tin, gia đình nạn nhân vô cùng bàng hoàng, họ nghi ngờ rằng cái chết của bé không hề đơn giản.

"Gia đình tôi ai cũng nghi ngờ người phụ nữ đó đã chuốc thuốc mê em." - Anh Cát, anh họ của nạn nhân nói.

Anh cho biết thêm Nghiêu Nghiêu rất ngoan, ngoài bố mẹ ruột ra không để người ngoài chạm vào, chứ đừng nói là tùy tiện đi cùng với ai đó chưa từng gặp mặt. Nếu muốn kiểm tra xem em họ có bị chuốc thuốc mê hay bị xâm hại hay không thì phải khám nghiệm tử thi, nhưng gia đình không đành lòng để em phải nhận thêm nỗi đau thêm 1 lần nữa.

Cái chết đầy uẩn khúc của bé Nghiêu Nghiêu đã để lại cho đại gia đình 1 nỗi ám ảnh lớn (Ảnh minh họa)

Vào tối ngày 1/12, công an huyện Lư Dương, thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc đã đăng tin sơ bộ tình tiết của vụ việc. Cụ thể, vào lúc 11h31’ sáng ngày 28/11, chi nhánh cục công an huyện Lư Dương nhận được tin báo về việc 1 bé trai 15 tháng tuổi rơi từ tầng thượng tòa nhà trong 1 khu dân cư gần đường Bắc Phụ Dương. Qua điều tra, đến khoảng 12h30’, cảnh sát đã bắt được nghi phạm Đổng Mỗ Bình, ngoài 30 tuổi (nữ). Điều tra sơ bộ cho thấy vào sáng ngày 28, Đổng Mỗ Bình đã nhân lúc mẹ đứa trẻ đang ở cửa hàng bánh không để ý đã đem em lên tầng thượng rồi ném xuống. Đến khoảng 18h cùng ngày hôm đó, dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng vẫn không cứu được nạn nhân. Hiện nghi phạm đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự theo quy định của pháp luật.

"Tất cả chúng tôi đều nghĩ em bị rơi từ tầng 4 xuống, không ngờ lại bị ném từ tận tầng 18. Dì tôi cứ khóc suốt ngày không ăn uống gì." - Anh Cát nói.

Từ hôm sự việc xảy ra, mẹ nạn nhân ngày nào cũng ôm quần áo của Nghiêu Nghiêu khóc. Cho đến nay, gia đình vẫn không dám báo tin xấu cho chị gái 7 tuổi của em biết, người nhà sợ cô bé bị sốc nên đã gửi tạm ở nhà họ hàng.

Đã vài ngày kể từ khi Nghiêu Nghiêu qua đời, chị gái 7 tuổi của cậu bé vẫn chưa biết tin em trai qua đời (Ảnh minh họa)

"Mọi người sợ dì nghĩ quẩn nên phải luân phiên ở bên cạnh chăm sóc và theo dõi." - Anh Cát cho biết, sau khi xảy ra sự việc, anh đã xin nghỉ phép dài ngày ở đơn vị để phụ giúp việc nhà. Nhiều đồng nghiệp cũng nghe tin vụ tai nạn của bé Nghiêu Nghiêu và chia buồn cùng gia đình.

Anh Cát cho biết gia đình họ không hề quen biết nghi phạm Đổng Mỗ Bình, đồng thời người nhà cũng như nạn nhân Nghiêu Nghiêu chưa từng đến khu dân cư nơi xảy ra vụ việc.

"Qua camera giám sát, người phụ nữ đó rõ ràng có chủ đích tìm kiếm trẻ con trên đường, chờ cơ hội để ra tay. Cuối cùng, em họ tôi không may trở thành mục tiêu của cô ta." - Anh Cát nhận định.

Cho đến tận bây giờ mọi người đều không biết động cơ gây án thực sự của người phụ nữ trên là gì. Một số nguồn tin cho hay, người phụ nữ này có vấn đề về thần kinh.

Ảnh được anh Cát chụp lại từ tầng thượng của tòa nhà - nơi em họ anh bị ném xuống

Chiều tối ngày 2/12, do quá sốt ruột và muốn tìm thêm manh mối, anh Cát đã cùng gia đình đến khu vực xảy ra vụ việc. Họ leo lên tầng thượng của tòa nhà nơi Nghiêu Nghiêu rơi xuống rồi chụp ảnh lại. Qua những bức ảnh do anh Cát cung cấp, có thể thấy khu vực lan can của tòa nhà xảy ra sự cố không phải là tường kiên cố hay hoàn toàn được xây bịt kín, nhìn rất thiếu an toàn.

"Gia đình 4 người đang hạnh phúc là thế, bây giờ đã chẳng còn trọn vẹn nữa. Giờ đây nhà tôi đều đang chờ đợi kết quả cuối cùng để em họ có thể yên nghỉ dưới suối vàng." - Anh Cát bày tỏ.

Hiện thi thể của Nghiêu Nghiêu đang ở trong nhà tang lễ, phía cảnh sát địa phương bày tỏ họ vẫn đang trong quá trình điều tra và xử lý vụ việc.

