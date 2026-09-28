Human Act Now 2026: Đặt thế hệ trẻ vào trọng tâm chiến lược hợp lực phát triển đất nước

Human Act Now 2026 đặt thế hệ trẻ vào trọng tâm chiến lược “Hợp lực cộng đồng”, tạo cầu nối để người trẻ tiếp cận những bài toán thực tế, phát huy năng lực và khát vọng cống hiến thành những hành động cụ thể.

Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng, Human Act Prize, là giải thưởng cấp quốc gia được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có những đóng góp tích cực cho xã hội thông qua các sáng kiến, dự án cộng đồng. Giải thưởng do Báo Nhân Dân chủ trì, Công ty Cổ phần VCCorp là đơn vị phối hợp tổ chức.

Bước sang mùa giải 2026 với chủ đề “Hợp lực cộng đồng”, giải thưởng mở rộng câu chuyện từ việc ghi nhận những hành động vì cộng đồng sang kết nối các nguồn lực, thế mạnh và sáng kiến khác nhau, cùng hướng tới những vấn đề có ý nghĩa đối với xã hội và sự phát triển của đất nước.

Từ “hợp lực cộng đồng” đến chiến lược phát triển thế hệ trẻ

Sau ba mùa giải với các chủ đề “Dấu ấn tiên phong” năm 2023, “Cộng đồng kiến tạo” năm 2024 và “Kiên trì phụng sự” năm 2025, Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng bước vào mùa giải 2026 với chủ đề “Hợp lực cộng đồng”.

Sự thay đổi này xuất phát từ một thực tế, Việt Nam không thiếu những người muốn làm điều tốt, cũng không thiếu tri thức, sáng kiến và nguồn lực sẵn sàng đóng góp. Tuy nhiên, trước những vấn đề xã hội ngày càng phức tạp, những nỗ lực đơn lẻ khó có thể giải quyết trọn vẹn các bài toán lớn.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng phát biểu khai mạc.

Theo ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng, điều cần thiết không chỉ là có thêm nhiều hành động tốt, mà còn là khả năng phối hợp giữa những hành động đó để các nguồn lực bổ trợ cho nhau, cùng hướng tới những bài toán lớn của cộng đồng.

“Hợp lực cộng đồng” không có nghĩa là tất cả cùng làm một việc. Theo ông Lê Quốc Minh, điều quan trọng là mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể nhìn thấy vai trò của mình trong một nỗ lực chung, phát huy thế mạnh riêng và cùng hướng tới những mục tiêu lớn hơn.

Human Act Now 2026 vì thế được định hướng như một lời mời dành cho những cá nhân, tổ chức đang và muốn hành động vì cộng đồng, cùng mang đến thế mạnh của mình, tìm kiếm những nguồn lực có thể bổ sung cho nhau và tạo ra những thay đổi lớn hơn. Theo ông Lê Quốc Minh, câu hỏi không chỉ là mỗi người có thể làm được bao nhiêu, mà còn là chúng ta có thể làm được bao nhiêu khi cùng nhau.

Ông Vương Vũ Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VCCorp, cho rằng, sau ba mùa giải, điều quan trọng là cần bắt đầu từ câu hỏi xã hội đang cần giải quyết bài toán gì. Khi bài toán được xác định cụ thể, mỗi bên có thể tham gia bằng thế mạnh riêng, từ truyền thông, logistics, tài chính, công nghệ đến nguồn lực tại địa phương.

“Điều quan trọng hơn là tạo ra một cơ chế để mỗi nguồn lực được đặt đúng chỗ và cùng hướng đến một bài toán xã hội cụ thể”, ông Vương Vũ Thắng nói.

Ông Vương Vũ Thắng – Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần VCCorp, phát biểu tại Lễ công bố Giải thưởng Human Act Prize 2026

Những kinh nghiệm đó tạo nền tảng để Human Act Now đặt ra một mục tiêu rộng hơn, không chỉ kết nối các nguồn lực để giải quyết vấn đề cộng đồng, mà còn kết nối những nguồn lực ấy với một lực lượng có khả năng tạo ra tác động dài hạn, đó là thế hệ trẻ.

Đây là điểm cốt lõi trong vai trò chiến lược mà Human Act Now hướng tới, kiến tạo một hệ sinh thái để người trẻ có bài toán để làm, năng lực để giải quyết và môi trường để trưởng thành qua hành động.

Kết nối người trẻ với những bài toán thực tế của cộng đồng và đất nước

Human Act Now hướng tới xây dựng “Ngân hàng Bài toán Kiến tạo Đất nước”, kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp, địa phương, nhà khoa học, chuyên gia và các tổ chức xã hội để nhận diện, tập hợp những vấn đề có ý nghĩa dài hạn đối với sự phát triển của đất nước.

Điểm quan trọng không nằm ở việc có thêm một danh sách những vấn đề cần giải quyết, mà là biến những bài toán đó thành cơ hội hành động cụ thể cho người trẻ.

Theo định hướng của chương trình, mỗi bài toán được chuyển thành những phần việc có đơn vị tiếp nhận, địa bàn thực hiện, người hướng dẫn, nguồn lực và kết quả mong đợi. Người trẻ có thể tham gia từ nghiên cứu, khảo sát thực địa, phát triển giải pháp đến triển khai dự án, ứng dụng công nghệ và đo lường kết quả.

Qua đó, Human Act Now không chỉ làm nhiệm vụ đào tạo. Chương trình hướng tới một chu trình liên tục, từ phát hiện người trẻ, bồi dưỡng năng lực, mở vị trí tham gia, giao nhiệm vụ, hỗ trợ thực hiện, ghi nhận kết quả đến tiếp tục trao những trách nhiệm lớn hơn.

Theo ông Bùi Ngọc Hải, Giám đốc Dự án Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng, thực tế triển khai các hoạt động thiện nguyện cho thấy nếu chỉ hành động bằng những nỗ lực đơn lẻ, nhiều vấn đề khó có thể được giải quyết triệt để.

Ông Hải cho rằng các doanh nghiệp, tập đoàn sở hữu nhiều nguồn lực về tài chính, công nghệ, dữ liệu, nhân lực trí tuệ và kinh nghiệm triển khai. Khi những nguồn lực này được kết nối thay vì tồn tại như các mảnh ghép rời rạc, khả năng tạo ra tác động quy mô lớn sẽ được mở rộng.

Ông Bùi Ngọc Hải, Giám đốc Dự án Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng, Giám đốc SohaNews giới thiệu về định hướng, mục tiêu và các hoạt động trọng tâm của Human Act Now.

Trong hệ sinh thái đó, người trẻ được đặt ở vị trí đặc biệt. Họ không chỉ tiếp nhận nguồn lực hay cơ hội, mà trực tiếp tham gia vào quá trình giải quyết vấn đề. Sức trẻ, chuyên môn, ngoại ngữ, tư duy sáng tạo và khả năng kết nối với các mạng lưới mới trở thành những nguồn lực có thể được huy động cho các bài toán phát triển.

Đây cũng là lý do Human Act Now định hướng xây dựng “hồ sơ hành động”, ghi nhận những bài toán người trẻ đã tham gia, vai trò đảm nhận, sản phẩm hoặc những thay đổi tạo ra và đánh giá từ người hướng dẫn, đơn vị tiếp nhận.

Năng lực vì thế không chỉ được thể hiện qua bằng cấp hay thành tích, mà còn được chứng minh bằng những gì người trẻ đã thực sự làm và kết quả họ tạo ra.

Từ cơ hội hành động đến một thế hệ có khả năng dẫn dắt

Vai trò chiến lược của Human Act Now không dừng ở việc mở ra một số cơ hội để người trẻ tham gia các dự án cộng đồng. Tầm nhìn được đặt ở một hành trình dài hơn, trong đó mỗi trải nghiệm hành động trở thành một bước phát triển năng lực và trách nhiệm.

Human Act Now hướng tới lộ trình 10 năm, gồm 3 năm THPT, 4 năm đại học và 3 năm đầu sự nghiệp. Ở mỗi giai đoạn, người trẻ được tiếp cận những nhiệm vụ phù hợp, sau đó từng bước đảm nhận những phần việc khó hơn khi đã chứng minh được năng lực.

Ở THPT, người trẻ bắt đầu nhận diện những vấn đề xung quanh và tham gia các nhiệm vụ cộng đồng phù hợp. Trong những năm đại học, họ tiếp cận chuyên môn, thực địa và các bài toán của doanh nghiệp, địa phương, tổ chức xã hội. Khi bước vào những năm đầu sự nghiệp, họ hướng tới những vị trí có trách nhiệm rõ ràng hơn, trực tiếp triển khai giải pháp và tạo ra kết quả.

Tầm nhìn này cũng đặt ra một vòng tuần hoàn liên thế hệ. Người đi trước trao truyền tri thức, kinh nghiệm, mạng lưới và cơ hội. Những người trẻ sau khi trưởng thành tiếp tục quay lại hướng dẫn, kết nối và trao cơ hội cho thế hệ tiếp theo.

Quang cảnh buổi công bố Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng mùa thứ tư năm 2026

Quỹ Thiện Tâm được đề xuất trở thành “Nhà kiến tạo Hợp lực Hạt nhân” trong trụ cột “Thế hệ trẻ hành động vì đất nước”, đóng góp nguồn lực, tri thức, chuyên gia và năng lực kết nối để cùng bảo trợ, nâng đỡ thế hệ trẻ.

Như vậy, Human Act Now đang đặt vai trò của mình không chỉ ở việc tìm kiếm người trẻ có tiềm năng, mà còn ở việc xây dựng một cơ chế để tiềm năng ấy được phát triển qua thực tiễn và chuyển hóa thành năng lực đóng góp.

Từ một người trẻ có mong muốn cống hiến đến một người đủ năng lực đảm nhận một phần việc của đất nước là cả một quá trình. Human Act Now đặt mục tiêu xây dựng môi trường để quá trình đó diễn ra liên tục, người trẻ được nhìn thấy bài toán, được chuẩn bị năng lực, được trao cơ hội hành động, tạo ra kết quả và sau đó tiếp tục nhận những trách nhiệm lớn hơn.

Đó cũng là cách “Hợp lực cộng đồng” được mở rộng từ việc kết nối các nguồn lực xã hội sang kiến tạo nguồn lực con người cho tương lai, nơi thế hệ trẻ không chỉ là người tiếp nhận cơ hội, mà từng bước trở thành lực lượng trực tiếp tham gia giải quyết những bài toán của cộng đồng và đất nước.

Sau ba mùa giải với chủ đề "Dấu ấn tiên phong" (2023), "Cộng đồng kiến tạo" (2024) và "Kiên trì phụng sự" (2025), Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize đã từng bước nhận diện, kết nối một mạng lưới ngày càng rộng lớn những cá nhân, tổ chức hành động vì cộng đồng. Năm 2026, Human Act Prize sẽ bước sang một giai đoạn mới. Không chỉ vinh danh những nỗ lực phụng sự, mùa giải năm nay sẽ có những cách thức mới để kết nối, thúc đẩy và mở rộng các hoạt động vì cộng đồng. Những thay đổi đó là gì? Điều gì đang chờ đợi tại Human Act Prize 2026? Tất cả sẽ được chính thức công bố tại Họp báo ra mắt Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2026, diễn ra vào ngày 21/09/2026 tại REY Hotel, 14A P. Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

NHƯ HOÀN