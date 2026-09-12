Huế yêu cầu công an xử nghiêm mọi hành vi cắt xén suất ăn của trẻ em, học sinh

UBND TP Huế yêu cầu Công an thành phố chủ động xử lý nghiêm hành vi cắt xén khẩu phần ăn của trẻ em, học sinh, sinh viên, gian lận giá trị suất ăn.

UBND TP Huế vừa có văn bản gửi các Sở Công Thương, Y tế, GD&ĐT; Nông nghiệp và Môi trường, Công an thành phố và một số đơn vị liên quan việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục.

UBND TP Huế cho rằng, bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, liên tục, trực tiếp liên quan đến sức khỏe của trẻ em, học sinh, sinh viên.

UBND TP Huế đề nghị, người đứng đầu UBND các xã, phường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ sở giáo dục phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, chịu trách nhiệm toàn diện, trực tiếp và tuyệt đối trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật về kết quả thực hiện trong phạm vi, địa bàn quản lý. Đặc biệt, không được khoán trắng cho cấp phó hoặc bộ phận chuyên môn.

TP. Huế yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục. (Ảnh minh họa)

Kiểm soát chặt chẽ toàn bộ chuỗi cung ứng từ lựa chọn nhà cung cấp, nguồn nguyên liệu, sơ chế, vận chuyển, bảo quản, chế biến, chia suất ăn đến sử dụng thực phẩm tại cơ sở giáo dục. Tổ chức kiểm tra định kỳ, hằng tháng và đột xuất, không báo trước đối với cơ sở, khâu, nhóm thực phẩm có nguy cơ cao; phát hiện đến đâu xử lý đến đó, xử lý một vụ việc phải làm rõ trách nhiệm của tổ chức và từng cá nhân liên quan.

“ Kiên quyết đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo thẩm quyền hoặc chấm dứt hợp đồng đối với tổ chức, cá nhân không bảo đảm điều kiện; chuyển cơ quan điều tra đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không vì thành tích hoặc lợi ích cục bộ mà bỏ qua vi phạm.

Nghiêm cấm tuyệt đối mọi hành vi cắt xén khẩu phần ăn của trẻ em, học sinh, sinh viên dưới bất kỳ hình thức nào; nghiêm cấm bớt định lượng, thay đổi thực đơn, thay thế nguyên liệu, sử dụng thực phẩm có chất lượng thấp hơn hợp đồng hoặc thông đồng, hợp thức hóa chứng từ để chiếm đoạt, trục lợi từ bữa ăn học đường. Vi phạm phải được phát hiện sớm, đình chỉ ngay, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật... ”, UBND TP Huế chỉ đạo.

UBND TP Huế nhấn mạnh, trường hợp buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, xử lý không dứt điểm, chậm báo cáo, che giấu hoặc báo cáo sai sự thật thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm và bị xem xét xử lý theo quy định.

UBND TP Huế giao Công an thành phố chủ động nắm tình hình, tổng rà soát, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm hành vi cắt xén khẩu phần ăn của trẻ em, học sinh, sinh viên; hành vi bớt định lượng, thay đổi nguyên liệu, gian lận giá trị suất ăn, lập khống hoặc hợp thức hoá hồ sơ, chứng từ, thông đồng trong lựa chọn nhà thầu cung cấp, chiếm đoạt hoặc trục lợi từ bữa ăn học đường.

Vụ việc có dấu hiệu tội phạm phải khẩn trương điều tra, xứ lý theo quy định, không để kéo dài.