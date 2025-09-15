Huế chi 73 tỷ đồng mở rộng rừng ngập mặn tập trung lớn nhất miền Trung

Sáng 15/9, thông tin từ UBND TP Huế cho biết vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mở rộng rừng ngập mặn Rú Chá thuộc phường Hóa Châu. Khu rừng ngập mặn nguyên sinh còn lại duy nhất tại Huế này sẽ được mở rộng diện tích , với tổng vốn đầu tư hơn 73 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Rú Chá - rừng ngập mặn tập trung﻿ lớn nhất TP Huế với loài cây phổ biến là chá (còn gọi là giá).

Theo kế hoạch, trong giai đoạn từ năm 2025 - 2027, diện tích Rú Chá sẽ được đầu tư mở rộng, nâng diện tích từ hơn 30ha lên gần 50ha. Dự án bao gồm trồng mới 17,29ha rừng ngập mặn (chủ yếu là các giống cây giá, kết hợp với loài bần chua, đước đôi, dừa nước, vẹt dù, vẹt khang…), đồng thời trồng bổ sung khoảng 3ha cây giá (chá) để gia tăng mật độ rừng nguyên sinh.

Bên cạnh đó, TP Huế sẽ đầu tư hạ tầng đồng bộ tại khu vực rừng ngập mặn, bao gồm xây dựng 2,7km đường xuyên rừng, kênh dẫn nước thông với phá Tam Giang, bãi đỗ xe, hệ thống chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy…

Rú Chá mùa thay lá﻿ luôn trở thành điểm đến hút khách ở Huế.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ dự án còn có công trình đài quan sát và bảo tàng ngư cụ phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục và du lịch sinh thái.

Khi hoàn thành, Rú Chá không chỉ trở thành khu rừng ngập mặn tập trung lớn nhất miền Trung, mà còn là “ lá phổi xanh ” của đầm phá Tam Giang và điểm đến sinh thái hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước.