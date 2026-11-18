Video giới thiệu Mate X8 hé lộ màn hình gần như hoàn toàn phẳng, làm dấy lên kỳ vọng Huawei có thể xử lý nếp gấp theo cách khác với Apple.

Nếp gấp vẫn là chi tiết khiến nhiều người lăn tăn khi chuyển sang smartphone màn hình gập. Một video giới thiệu Huawei Mate X8 đang được chia sẻ trên mạng xã hội lại khiến câu chuyện này nóng lên, khi độ phẳng của màn hình trở thành điểm nhấn trước ngày sản phẩm ra mắt.

Chia sẻ đoạn video trên X, tài khoản FrankOneDigital nhận xét Huawei dường như đã giải quyết được vấn đề nếp gấp mà không cần sử dụng bề mặt nhám. Bình luận này gợi liên tưởng trực tiếp đến iPhone Duo, mẫu điện thoại gập sử dụng lớp hoàn thiện nano-texture để giảm phản chiếu và khiến nếp gấp khó nhận thấy hơn.

Video quảng cáo Huawei Mate X8.

Trong video quảng cáo, Huawei nhấn mạnh độ phẳng của màn hình Mate X8, bao gồm cả trải nghiệm vuốt qua vùng gập ở giữa. Thông điệp hãng muốn truyền tải khá rõ: khu vực từng khiến người dùng dễ dàng nhận ra mình đang sử dụng một chiếc điện thoại gập có thể sắp trở nên liền mạch hơn, cả khi nhìn lẫn khi chạm.

Đây cũng là một phần trong chiến dịch giới thiệu Mate X8 với ba từ khóa “lớn, sáng, phẳng”. Trên tài khoản chính thức, Huawei quảng bá khả năng đóng mở nhẹ nhàng cùng bước tiến mới về độ phẳng màn hình. Sản phẩm sẽ được giới thiệu tại Trung Quốc vào ngày 24/11, khi những thay đổi phía sau lời hứa này được công bố cụ thể hơn.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách Huawei được kỳ vọng xử lý nếp gấp so với Apple. Với iPhone Duo, Apple sử dụng lớp hoàn thiện nano-texture trên màn hình bên trong. Bề mặt nhám giúp giảm chói và phản chiếu, qua đó hạn chế mức độ người dùng nhìn thấy nếp gấp.

Mate X8 đang tạo ra kỳ vọng về một lựa chọn khác: cải thiện độ phẳng của vùng uốn cong trong khi vẫn giữ bề mặt bóng quen thuộc. Nếu làm được điều này, Huawei sẽ có một điểm khác biệt dễ nhận thấy khi đặt cạnh iPhone Duo, đặc biệt với những người vẫn thích cách hình ảnh hiển thị trên màn hình bóng.

Cũng cần phân biệt giữa một nếp gấp khó nhận thấy và một màn hình thực sự không còn nếp gấp. Hình ảnh trong video quảng bá có thể cho thấy kết quả rất ấn tượng, nhưng trải nghiệm trên máy thương mại còn cần được kiểm tra khi tắt màn hình, nhìn nghiêng, sử dụng dưới nguồn sáng chiếu trực tiếp. Khả năng duy trì độ phẳng sau thời gian dài đóng mở cũng quan trọng không kém ấn tượng ban đầu.

Dù vậy, việc Huawei đưa độ phẳng trở thành thông điệp chủ đạo vẫn khiến Mate X8 đáng chờ đợi. Sau nhiều thế hệ cạnh tranh bằng độ mỏng, trọng lượng và kích thước màn hình, một bước tiến rõ rệt ở nếp gấp có thể tạo ra khác biệt ngay trong những thao tác đơn giản nhất: nhìn vào màn hình và vuốt ngón tay qua chính giữa thiết bị mà không bị nếp gấp làm gián đoạn trải nghiệm.