Huawei Cloud tăng trưởng doanh thu 77% ở châu Á Thái Bình Dương, nhắm tới ngôi vị số 2 khu vực trong vòng 5 năm tới

Ngày 18/6 vừa qua, Huawei đã tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Cloud với chủ đề "Công nghệ mới, Phát kiến mới, Đột phá mới - New Tech, New Idea, New Future" với sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành và các đối tác trong ngành như SmartOSC, FPT Software và CMC Telecom…



Tại hội nghị, các chuyên gia đã cùng nhau thảo luận, khám phá cách thức các giải pháp Cloud cải tiến tác động và định hình ngành công nghiệp. Đặc biệt, Hội nghị đã chứng minh được vai trò quan trọng của công nghệ Cloud trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển với khả năn dự đoán và phân tích dữ liệu nâng cao.

Phát biểu khai mạc, ông Tao Guanyao - Chủ tịch Huawei Đông Nam Á nhấn mạnh nền kinh tế kỹ thuật số của Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, tương ứng với 20%, nhanh gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng của GDP.

Cuộc cách mạng kỹ thuật số đang làm thế giới thay đổi. Các dịch vụ di động và trực tuyến ngày càng gia tăng và phát triển bùng nổ như dịch vụ chính phủ số, thương mại điện tử, thanh toán di động, truyền phát trực tiếp, game… Cloud đã trở thành nền tảng cho cuộc cách mạng kỹ thuật số, từ đó ứng dụng AI để triển khai cho các ngành công nghiệp khác nhau tại Việt Nam.

Trong quá trình 26 năm hoạt động tại Việt Nam, Huawei tự hào đã phát triển mạng lưới với hơn 200 đối tác, hỗ trợ 5 nhà mạng viễn thông lớn và phục vụ hơn 400 khách hàng doanh nghiệp. Ngoài ra, Huawei còn tạo ra 18,000 việc làm, ươm mầm và đào tạo cho hơn 20.000 nhân tài trẻ, đúng với triết lý "Tại Việt Nam, Vì Việt Nam".

Ông Tao Guanyao - Chủ tịch Huawei Đông Nam Á.

Ông Andy Jin - Giám đốc Phát triển Kinh doanh và Công nghiệp Huawei Cloud khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APAC) cũng nhấn mạnh sự tăng trưởng ấn tượng của Huawei Cloud ở APAC với mức tăng tổng doanh thu 77%, riêng Big Data (Dữ liệu lớn) và AI (Trí tuệ nhân tạo) đạt số lượng dự án tăng gấp 5 lần và doanh thu cao gấp 10 lần.

Các kết quả kinh doanh này đã đưa Huawei Cloud trở thành nhà cung cấp dịch vụ đám mây phát triển nhanh nhất trong khu vực. Ông cho biết: "Đến năm 2024, Huawei Cloud sẽ ưu tiên phát triển hệ sản phẩm mang tiêu chuẩn 6 sao: Huawei Cloud Stack, Dữ liệu lớn & AI, Dịch vụ truyền thông, Cơ sở dữ liệu, Bảo mật và PaaS – Nền tảng như một dịch vụ. Chúng tôi cũng sẽ tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp, đối tác hàng đầu trong ngành để đạt được nhiều thành công hơn nữa trong các phân khúc thị trường mục tiêu".

Trên thực tế, bộ giải pháp Huawei Cloud đang làm thay đổi các ngành công nghiệp như truyền thông và giải trí, thương mại điện tử và bán lẻ. Các doanh nghiệp ứng dụng thành công giải pháp Cloud và công nhận những lợi ích khi ứng dụng Cloud trong suốt quá trình vận hành có thể kể đến như Siam Piwat - tập đoàn bán lẻ hàng đầu Thái Lan, Sunway - tập đoàn tài chính số 1 Malaysia và Telkomsel - hãng di động lớn nhất Indonesia.

Chẳng hạn như, AI sẽ dựa vào Big Data để phân tích thói quen, sở thích của người dùng để đề xuất những quảng cáo đúng mục tiêu và đúng nhu cầu hơn. Trong ngành thương mại điện tử và bán lẻ, chatbot AI có thể làm giảm khối lượng công việc của đội ngũ dịch vụ chăm sóc khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác.

Theo báo cáo Thị trường Đám mây lai APAC của Frost & Sullivan, Huawei Cloud đứng ở vị trí dẫn đầu về tính hiệu quả trên thị trường, sự đổi mới sáng tạo về công nghệ và dịch vụ khách hàng trong khu vực. Giải pháp đám mây lai của Huawei cũng là lựa chọn hàng đầu tại quốc gia HongKong (Trung Quốc), Thái Lan, Bangladesh, Maldives và Sri Lanka; đứng thứ hai tại Singapore và Malaysia.

Với đội ngũ chuyên gia bản địa đông đảo có mặt trên 10 quốc gia và khu vực, Huawei Cloud cung cấp hơn 80 dịch vụ đầu cuối chuyên nghiệp từ tư vấn, lập kế hoạch, thiết kế, tích hợp, triển khai đến bảo trì, bảo dưỡng, nhằm đảm bảo các doanh nghiệp luôn nhận được sự hỗ trợ toàn diện nhất trong suốt quá trình chuyển đổi số. Với chiến lược "Tăng tốc trí thông minh với mọi thứ như một dịch vụ", Huawei đặt mục tiêu nhanh chóng trở thành nhà cung cấp đám mây thứ 2 tại APAC trong vòng 5 năm.

Cũng tại hội nghị, Ông Huỳnh Lê Duy - Giám đốc Chuyển đổi số Toàn cầu (DXG) của FPT Software chia sẻ về mối quan hệ hợp tác với Huawei Cloud trong việc phát triển giải pháp đám mây E2E và tận dụng nguồn lực khách hàng của nhau để mở rộng và kinh doanh chéo dịch vụ tại các thị trường mới nổi. Bằng cách triển khai khung hệ thống tiêu chuẩn hóa và phát triển linh hoạt, FPT Software đã nhanh chóng điều chỉnh hệ thống kinh doanh cho AIA để đạt tốc độ tăng trưởng kinh doanh 35%.