Huấn luyện viên Đặng Đạo và Nguyễn Tý vừa bị bắt tạm giam đã "ăn chặn" tiền như thế nào?

Ngày 31/5 vừa qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng gồm: Đặng Đạo (52 tuổi) và Nguyễn Tý (55 tuổi), cùng trú phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang, là huấn luyện viên bóng đá thuộc Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh Khánh Hòa về hành vi "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan chức năng cũng thi hành lệnh khám xét chỗ ở của 2 bị can tại TP. Nha Trang để thu giữ các tài liệu, đồ vật liên quan phục vụ công tác điều tra vụ án.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng (Ảnh: Công an Khánh Hòa).

Trước đó, ngày 22/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Trung tâm này.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra xác định 2 đối tượng dù không có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến hoạt động tài chính, kế toán, thu chi của Trung tâm nhưng đã lạm dụng chức danh chuyên môn của mình là huấn luyện viên bóng đá, trực tiếp nhận tiền công, tiền ăn theo chế độ của Nhà nước cấp cho các vận động viên do mình huấn luyện.

Sau đó, 2 đối tượng đã tự quản lý toàn bộ số tiền trên, tự quyết định chi trả một phần cho vận động viên và chiếm đoạt số tiền còn lại.

Đối tượng Đặng Đạo tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Khánh Hòa).

Cụ thể, theo thông tin trên tờ Thanh niên, Đặng Đạo, với vai trò HLV trưởng đội U19, được giao quyền chấm công trực tiếp đối với 22 VĐV, gồm 9 VĐV ăn tại Trung tâm và 15 VĐV ở bên ngoài. Năm 2021, với mức tiền ăn 70 nghìn đồng/ngày và tiền công 55 nghìn đồng/ngày, mỗi VĐV được hưởng từ 3,2-3,7 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, thay vì để VĐV trực tiếp nhận tiền, Đặng Đạo trực tiếp chấm công và giữ thẻ ATM cùng mật khẩu, sau đó tự rút và chi trả tiền mặt cho VĐV. Việc này được thực hiện dưới danh nghĩa tiện cho việc quản lý.

Theo kết luận thanh tra, trong năm 2021, HLV Nguyễn Tý đã nhận hơn 430 triệu đồng tiền công dành cho 25 VĐV thuộc đội U17. Tuy nhiên, thay vì chi trả đầy đủ và đồng đều theo quy định, ông Tý tự ý giữ lại một phần, với lý do sử dụng cho việc điều trị cho 5 VĐV bị nhiễm Covid-19, mua kit test xét nghiệm và một số vật dụng cá nhân cho các VĐV khác. Việc chi tiêu không minh bạch này không có hóa đơn chứng từ cụ thể và không được sự đồng ý của phụ huynh hay cơ quan quản lý.

Đối tượng Nguyễn Tý tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Khánh Hòa).

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, ngoài ăn chặn tiền công, tiền ăn của vận động viên, 2 đối tượng còn kê khống thời gian tập luyện để thu lợi bất chính.

Từ năm 2021 đến năm 2024, 2 đối tượng đã cấu kết chiếm đoạt tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng, trong đó gây thiệt hại cho Ngân sách nhà nước hơn 500 triệu đồng và gây thiệt hại cho vận động viên hơn 2,7 tỷ đồng.

Theo tờ VOV, HLV Đặng Đạo từng là một trong những tiền đạo nổi bật của bóng đá Việt Nam trong thập niên 90. Ở tuổi 29, Đạo đã giành danh hiệu “Vua phá lưới” tại mùa giải bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam (2000 - 2001).