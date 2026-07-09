Huấn luyện viên bất ngờ nhảy khỏi máy bay giữa không trung, bỏ lại nữ học viên 22 tuổi “vật lộn” tự hạ cánh

Một vụ việc hiếm gặp vừa xảy ra tại Argentina khi một huấn luyện viên bất ngờ nhảy khỏi chiếc máy bay huấn luyện khi đang ở trên không, khiến nữ học viên 22 tuổi phải tự điều khiển máy bay hạ cánh.

Theo The US Sun, sự việc xảy ra ngày 6/7 trên bầu trời khu vực Toledo, Argentina. Người hướng dẫn được xác định là Leandro Bertazzo (42 tuổi), cựu phi công thương mại tại Chile và đang làm việc tại trường dạy bay Flying Parrot Cordoba.

Trong chuyến bay huấn luyện bằng máy bay Cessna C-150, Bertazzo đã cất gọn đồ dùng cá nhân, bao gồm điện thoại rồi tháo dây an toàn, mở cửa máy bay và nhảy ra ngoài.

Huấn luyện viên bay Leandro Andrés Bertazzo (42 tuổi) bất ngờ mở cửa chiếc máy bay huấn luyện và nhảy khỏi máy bay.

Lúc đó, trên máy bay có một nữ học viên 22 tuổi. Cô cho biết mọi việc diễn ra trong thời gian ngắn, quá nhanh. Theo chia sẻ, trước khi nhảy khỏi máy bay, người hướng dẫn đã tháo tai nghe, sắp xếp lại đồ đạc, mở cánh cửa vốn khá khó thao tác khi máy bay đang bay rồi nhảy khỏi máy bay.

Theo thông tin được công bố, nữ học viên đã nhanh chóng liên lạc với bộ phận kiểm soát không lưu để thông báo về tình huống xảy ra.

Dù đã có giấy phép lái máy bay nhưng kinh nghiệm bay của cô còn hạn chế. Sau đó, cô phải tự điều khiển chiếc Cessna C-150 hạ cánh an toàn xuống sân bay.

Ông Eduardo Alvarez, Giám đốc trường dạy bay Flying Parrot Cordoba, nơi Bertazzo làm việc, cho biết nữ học viên đã hoàn thành việc hạ cánh an toàn. Theo ông, dù hoảng sợ, cô vẫn giữ được sự chuyên nghiệp tuyệt đối, xử lý tình huống theo đúng quy trình và đưa máy bay xuống sân bay thành công.

Ông Alvarez cũng cho biết Bertazzo là người luôn giữ thái độ vui vẻ trong công việc và không ai tại trường dự đoán được sự việc sẽ xảy ra. Theo lời ông, trước khi rời máy bay, Bertazzo được cho là đã nói với học viên: “Em biết phải làm gì rồi đấy, cứ tiếp tục tiến về phía trước”.

Sau vụ việc, lực lượng chức năng đã triển khai tìm kiếm và phát hiện thi thể của Bertazzo tại một cánh đồng gần khu vực máy bay bay qua.

Theo The US Sun dẫn các nguồn tin địa phương, Bertazzo từng được điều trị các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên, thông tin này được cho là chỉ có một số người thân cận biết trước khi vụ việc xảy ra.

Hiện cơ quan chức năng Argentina đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân và toàn bộ diễn biến của vụ việc.

Nguồn: Yahoo, people