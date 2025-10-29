Huấn Hoa Hồng có động thái lạ

Ngày 29/10, cái tên Bùi Xuân Huấn, hay còn được biết đến với biệt danh Huấn Hoa Hồng liên tục được nhắc đến trên các nền tảng mạng xã hội. Rất nhiều diễn đàn nổi tiếng liên tục réo tên anh.

Kèm theo đó còn là một số hình ảnh có rất đông người, trong đó có vài người mặc trang phục giống lực lượng chức năng xuất hiện bên ngoài căn biệt thự gia đình Huấn Hoa Hồng đang sinh sống ở Gia Lâm (Hà Nội).

Thời gian qua, Huấn Hoa Hồng chuyển hướng sang kinh doanh online.

Từ những hình ảnh chưa được xác minh lan truyền trên mạng xã hội, tin đồn “Huấn Hoa Hồng bị bắt” nhanh chóng thu hút sự chú ý và lan tỏa với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào từ cơ quan chức năng liên quan đến vụ việc. Trước làn sóng đồn đoán, nhiều cư dân mạng kêu gọi mọi người bình tĩnh, không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng để tránh gây hoang mang dư luận.

Sau khi hàng loạt thông tin và hình ảnh về Huấn Hoa Hồng được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng tràn vào trang cá nhân của người đàn ông này để theo dõi động thái.

Trong sáng 29/10, trên trang Facebook cá nhân có hơn 692 nghìn lượt theo dõi của mình, Huấn Hoa Hồng vẫn hoạt động bình thường, cập nhật bài đăng tìm mua cây sung với yêu cầu cao 8 mét trở lên. Còn fanpage "Huấn Hoa Hồng" có hơn 3,6 triệu lượt theo dõi thì bài đăng mới nhất là ngày 27/10.

Hình ảnh Huấn Hoa Hồng được chia sẻ trước đó

Như để phủ nhận tin đồn bản thân bị bắt, ngay trong sáng 29/10, Huấn Hoa Hồng đã để lại bình luận ngay dưới một bài đăng trên mạng xã hội khi bị admin đưa sai năm sinh của mình.

Tài khoản Huấn Hoa Hồng có tích xanh bất ngờ để lại bình luận dưới bài viết nhắc đến mình

Huấn Hoa Hồng (SN 1984, đến từ Yên Bái) được biết đến thông qua các video trên mạng xã hội với nội dung khoe tiền, vàng, bán hàng online... Anh từng liên tục xuất hiện cùng các "giang hồ mạng" như Khá Bảnh, Quang Ramboo... trước khi những đối tượng này bị bắt.

Sau này, Bùi Xuân Huấn dần chuyển sang quảng cáo sản phẩm, dịch vụ và bán hàng online. Thỉnh thoảng, anh cũng chia sẻ các clip, hình ảnh đi làm từ thiện với số tiền cực khủng.

Thông tin trên báo Người Đưa Tin, Bùi Xuân Huấn từng được biết đến là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn HL Group có địa chỉ tại khu đô thị Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP.Hà Nội. Công ty này có ngành nghề kinh doanh mua bán ô tô, mỹ phẩm, bất động sản.

Ngoài ra, Bùi Xuân Huấn còn là cổ đông góp vốn và làm đại diện pháp luật các doanh nghiệp như: Công ty cổ phần Dịch vụ 168, Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ 168 – Nhà hàng Huấn Hoa Hồng. Bên cạnh đó, Huấn cũng là cổ đông tại Công ty Cổ phần dịch vụ FB châu Á.