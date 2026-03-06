Hứa Chử dũng mãnh từng đối đầu Điển Vi, Lữ Bố, Mã Siêu: Vì sao gặp Trương Phi lại ba lần phải bỏ chạy?

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Hứa Chử là một trong những mãnh tướng nổi bật nhất dưới trướng Tào Tháo. Với sức mạnh nổi tiếng và phong cách chiến đấu dũng mãnh, ông từng nhiều lần đối đầu với những võ tướng hàng đầu thời Tam Quốc. Thế nhưng điều khiến nhiều người đọc bất ngờ là dù có thể giao chiến ngang sức với những nhân vật như Điển Vi, Mã Siêu hay thậm chí đối mặt với Lữ Bố, Hứa Chử lại ba lần chạm trán Trương Phi và đều rơi vào thế phải rút lui.

Nhìn lại các tình huống trong tiểu thuyết, có thể thấy những lần đối đầu này đều diễn ra trong bối cảnh bất lợi cho Hứa Chử, khiến ông khó phát huy toàn bộ thực lực của mình.

Hứa Chử - Mãnh tướng từng đấu ngang sức nhiều cao thủ

Ngay khi xuất hiện trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Hứa Chử đã gây ấn tượng mạnh bằng trận quyết đấu với Điển Vi – đại tướng nổi tiếng của Tào Tháo. Hai người giao chiến suốt cả ngày trời, từ sáng tới tối mà vẫn chưa phân thắng bại, cho thấy thực lực của Hứa Chử không hề kém cạnh.

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Hứa Chử là một trong những mãnh tướng nổi bật nhất dưới trướng Tào Tháo. (Ảnh: Sohu)

Sau đó, trong trận chiến bên bờ sông Vị, ông tiếp tục có cuộc đối đầu nổi tiếng với Mã Siêu. Theo miêu tả trong tiểu thuyết, hai người giao đấu hơn hai trăm hiệp mà vẫn chưa thể phân định thắng thua. Trận chiến này thường được xem là một trong những màn so tài võ nghệ kịch tính nhất của thời Tam Quốc.

Ngay cả khi chạm trán Lữ Bố cũng là nhân vật thường được xem mạnh nhất thời bấy giờ, Hứa Chử cũng không hề tỏ ra lép vế. Hai người giao chiến khoảng hai mươi hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại rõ ràng. Những trận đấu này giúp Hứa Chử xây dựng hình tượng một võ tướng gan dạ, đủ sức sánh vai cùng những anh hùng nổi danh thiên hạ.

Ba lần gặp Trương Phi đều rơi vào thế bất lợi

Dù vậy, khi đối đầu với Trương Phi của Thục Hán nổi tiếng với phong cách chiến đấu dữ dội thì Hứa Chử lại không có cơ hội giao chiến trong điều kiện thuận lợi.

Lần đầu tiên hai người chạm trán là trong sự kiện Gia Cát Lượng hỏa thiêu Tân Dã. Khi đó quân Tào bị đánh bại, đội hình hỗn loạn, nhiều tướng sĩ vừa trải qua trận chiến khốc liệt. Hứa Chử trong trạng thái mệt mỏi đã gặp phải Trương Phi đang truy kích. Trước sức tấn công mạnh mẽ của đối phương, ông không thể kéo dài trận đấu và buộc phải tìm cơ hội rút lui.

Khi đối đầu với Trương Phi của Thục Hán nổi tiếng với phong cách chiến đấu dữ dội thì Hứa Chử lại không có cơ hội giao chiến trong điều kiện thuận lợi. (Ảnh: Sohu)

Lần thứ hai diễn ra sau trận Xích Bích. Khi Tào Tháo rút quân, Trương Phi đã phục kích tại khu vực Hồ Lô Khẩu. Cuộc tập kích bất ngờ khiến quân Tào rơi vào tình thế hỗn loạn. Hứa Chử cùng các tướng khác cố gắng chống đỡ, nhưng cuối cùng vẫn phải mang thương rút lui trước sức tấn công dữ dội của Trương Phi.

Lần thứ ba xảy ra trong chiến dịch Hán Trung. Khi đó Hứa Chử đang hộ tống lương thảo cho quân Tào. Theo miêu tả trong tiểu thuyết, ông vì uống rượu quá nhiều nên mất cảnh giác. Trương Phi lợi dụng thời cơ bất ngờ dẫn quân tập kích. Bị đánh úp trong lúc không chuẩn bị, Hứa Chử suýt mất mạng và phải rút lui trong tình thế nguy hiểm.

Nếu có một trận đấu công bằng, kết quả sẽ ra sao?

Ba lần chạm trán giữa Hứa Chử và Trương Phi đều có một điểm chung: Hứa Chử không ở trạng thái chiến đấu tốt nhất. Khi thì vừa trải qua thất bại, khi thì rơi vào phục kích, khi lại mất cảnh giác. Điều này khiến ông khó có cơ hội giao chiến sòng phẳng với Trương Phi.

Ba lần chạm trán giữa Hứa Chử và Trương Phi đều có một điểm chung: Hứa Chử không ở trạng thái chiến đấu tốt nhất. (Ảnh: Sohu)

Chính vì vậy, nhiều người yêu thích Tam Quốc Diễn Nghĩa thường đặt ra một giả thiết thú vị: nếu hai người có một trận quyết đấu công bằng, trong điều kiện cả hai đều ở trạng thái sung sức nhất, kết quả sẽ như thế nào? Liệu Hứa Chử với sức mạnh và sự gan dạ nổi tiếng có thể áp chế Trương Phi, hay danh tướng Thục Hán vẫn sẽ chiếm ưu thế?

Dù tiểu thuyết không đưa ra câu trả lời rõ ràng, nhưng chính những cuộc đối đầu "dang dở" ấy lại khiến câu chuyện giữa Hứa Chử và Trương Phi trở thành một đề tài hấp dẫn, thường xuyên được người hâm mộ Tam Quốc bàn luận suốt nhiều năm qua.

Theo Sohu, Sina, 163



