HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Houthi giáng đòn mạnh vào Saudi, xung đột Trung Đông lan rộng

Hoàng Đức
|

Bất chấp giao tranh Mỹ-Iran có dấu hiệu hạ nhiệt, Houthi liên tiếp nã tên lửa và UAV vào Saudi Arabia, khiến xung đột Trung Đông tiếp tục lan rộng.

- Ảnh 1.

Theo bài viết của hãng tin Anh Reuters ngày 25/9, chiến sự Mỹ-Iran đang bước vào giai đoạn mới khi các cuộc giao tranh trực tiếp giữa Mỹ và Iran tạm lắng, nhưng xung đột tiếp tục lan sang Yemen và Saudi Arabia.

Reuters cho rằng, trong lúc hỏa lực Mỹ-Iran tạm thời giảm, các lực lượng đồng minh của Tehran đang tiếp tục hoạt động, khiến chiến sự chuyển từ một cuộc đối đầu song phương thành một cuộc xung đột có nhiều mặt trận hơn.

Trong những ngày qua, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đã gia tăng đáng kể các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) từ Yemen nhằm vào lãnh thổ Saudi Arabia.

Theo Reuters, các quan chức quân sự Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan dự kiến thảo luận phương án hỗ trợ Saudi Arabia trong bối cảnh Houthi liên tiếp tấn công rộng khắp trong lãnh thổ Saudi Arabia.

Đây là diễn biến đáng chú ý bởi nó cho thấy cuộc chiến tranh ở vùng vịnh Ba Tư vốn bắt đầu từ các đòn tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hồi tháng 2 đang ngày càng kéo thêm nhiều lực lượng trong khu vực Trung Đông can dự vào vòng xoáy xung đột.

Trong cuộc tấn công mới nhất được công bố hôm 24/9, liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết đã đánh chặn 6 tên lửa đạn đạo do Houthi phóng về phía các khu vực Taif và Yanbu.

Cùng ngày, Houthi tuyên bố đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tấn công một mục tiêu mà họ gọi là “nhạy cảm” tại Riyadh và các cơ sở của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco ở Yanbu.

Mặc dù các tuyên bố về mức độ thiệt hại tại những mục tiêu Saudi Arabia chưa được Saudi Arabia xác nhận, nhưng Reuters xác nhận hệ thống phòng không Patriot do lực lượng quân sự Hy Lạp vận hành tại Saudi Arabia đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo và một UAV ở khu vực Yanbu trong ngày 24/9.

Đợt leo thang xung đột mới diễn ra sau khi Houthi lần đầu tiên trong vòng nhiều tháng nhắm tên lửa vào Riyadh hôm 19/9.

Saudi Arabia xác nhận đã đánh chặn tên lửa đạn đạo hướng tới thủ đô, đồng thời cho biết Houthi cũng tìm cách tấn công các khu vực Baysh, Taif, Farasan và Yanbu.

Reuters ghi nhận đây là một phần của sự leo thang rộng hơn tại Trung Đông kể từ khi chiến sự Mỹ-Israel với Iran bùng phát cuối tháng 2.

Trong khi đó, ở mặt trận trực tiếp, Mỹ-Iran hiện chủ yếu đấu khẩu và gây sức ép ngoại giao thay vì tiến hành các đợt không kích quy mô lớn mới.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 24/9 tuyên bố, Iran không muốn tiếp tục chiến tranh và Mỹ là bên phải quyết định có chấm dứt xung đột hay không; đồng thời cũng cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ sẽ dẫn tới đáp trả nhằm vào các căn cứ và lợi ích của Mỹ trong khu vực.

Reuters cho biết, hai bên vẫn còn cách xa nhau về các điều kiện kết thúc chiến tranh, do đó, nguy cơ giao tranh bùng phát trở lại vẫn hiện hữu.

Theo Reuters
Tags

Houthi

Saudi Arabia

Iran

Yemen

xung đột

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

01:37
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

01:32
Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

01:25
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại