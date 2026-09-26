Houthi giáng đòn mạnh vào Saudi, xung đột Trung Đông lan rộng

Bất chấp giao tranh Mỹ-Iran có dấu hiệu hạ nhiệt, Houthi liên tiếp nã tên lửa và UAV vào Saudi Arabia, khiến xung đột Trung Đông tiếp tục lan rộng.

Theo bài viết của hãng tin Anh Reuters ngày 25/9, chiến sự Mỹ-Iran đang bước vào giai đoạn mới khi các cuộc giao tranh trực tiếp giữa Mỹ và Iran tạm lắng, nhưng xung đột tiếp tục lan sang Yemen và Saudi Arabia.

Reuters cho rằng, trong lúc hỏa lực Mỹ-Iran tạm thời giảm, các lực lượng đồng minh của Tehran đang tiếp tục hoạt động, khiến chiến sự chuyển từ một cuộc đối đầu song phương thành một cuộc xung đột có nhiều mặt trận hơn.

Trong những ngày qua, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đã gia tăng đáng kể các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) từ Yemen nhằm vào lãnh thổ Saudi Arabia.

Theo Reuters, các quan chức quân sự Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan dự kiến thảo luận phương án hỗ trợ Saudi Arabia trong bối cảnh Houthi liên tiếp tấn công rộng khắp trong lãnh thổ Saudi Arabia.

Đây là diễn biến đáng chú ý bởi nó cho thấy cuộc chiến tranh ở vùng vịnh Ba Tư vốn bắt đầu từ các đòn tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hồi tháng 2 đang ngày càng kéo thêm nhiều lực lượng trong khu vực Trung Đông can dự vào vòng xoáy xung đột.

Trong cuộc tấn công mới nhất được công bố hôm 24/9, liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết đã đánh chặn 6 tên lửa đạn đạo do Houthi phóng về phía các khu vực Taif và Yanbu.

Cùng ngày, Houthi tuyên bố đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tấn công một mục tiêu mà họ gọi là “nhạy cảm” tại Riyadh và các cơ sở của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco ở Yanbu.

Mặc dù các tuyên bố về mức độ thiệt hại tại những mục tiêu Saudi Arabia chưa được Saudi Arabia xác nhận, nhưng Reuters xác nhận hệ thống phòng không Patriot do lực lượng quân sự Hy Lạp vận hành tại Saudi Arabia đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo và một UAV ở khu vực Yanbu trong ngày 24/9.

Đợt leo thang xung đột mới diễn ra sau khi Houthi lần đầu tiên trong vòng nhiều tháng nhắm tên lửa vào Riyadh hôm 19/9.

Saudi Arabia xác nhận đã đánh chặn tên lửa đạn đạo hướng tới thủ đô, đồng thời cho biết Houthi cũng tìm cách tấn công các khu vực Baysh, Taif, Farasan và Yanbu.

Reuters ghi nhận đây là một phần của sự leo thang rộng hơn tại Trung Đông kể từ khi chiến sự Mỹ-Israel với Iran bùng phát cuối tháng 2.

Trong khi đó, ở mặt trận trực tiếp, Mỹ-Iran hiện chủ yếu đấu khẩu và gây sức ép ngoại giao thay vì tiến hành các đợt không kích quy mô lớn mới.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 24/9 tuyên bố, Iran không muốn tiếp tục chiến tranh và Mỹ là bên phải quyết định có chấm dứt xung đột hay không; đồng thời cũng cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ sẽ dẫn tới đáp trả nhằm vào các căn cứ và lợi ích của Mỹ trong khu vực.

Reuters cho biết, hai bên vẫn còn cách xa nhau về các điều kiện kết thúc chiến tranh, do đó, nguy cơ giao tranh bùng phát trở lại vẫn hiện hữu.