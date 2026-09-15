Houthi đang dùng smartphone thay thế bộ phận dẫn đường trong tên lửa lạc hậu?

Thông tin về thí nghiệm sử dụng điện thoại thông minh thay cho hệ thống dẫn đường trong tên lửa của lực lượng Houthi ở Yemen đang gây tò mò.

Lực lượng Houthi ở Yemen đã tiến hành một cuộc thử nghiệm đặc biệt và quyết định chế tạo một loại tên lửa chưa được đặt tên, trong đó thay vì bộ phận dẫn đường, một chiếc điện thoại thông minh sẽ được tích hợp. Điều đặc biệt thú vị là Houthi đã sử dụng robot trí tuệ nhân tạo Claude để hỗ trợ quá trình thiết kế.

Với mức độ độc đáo của kho vũ khí tên lửa của nhóm Ansar Allah (hay còn gọi là lực lượng Houthi ở Yemen), hoàn toàn có thể giả định rằng ngay cả những tên lửa chống hạm P-15 cũ hoặc tên lửa phòng không dành cho hệ thống S-75 được cải tiến để tiêu diệt mục tiêu hải quân, cũng có thể trở thành đối tượng của cuộc thử nghiệm ở đó.

Cụ thể hơn, phóng sự về lực lượng Houthi ở Yemen và dự án chế tạo tên lửa dẫn đường sử dụng điện thoại thông minh thay vì bộ điều khiển truyền thống được nhắc đến lần đầu tiên bởi ấn phẩm The War Zone.

Họ dẫn chứng một báo cáo của Tập đoàn Anthropic, trong đó phân tích các trường hợp sử dụng robot trí tuệ nhân tạo (AI) để phát triển lĩnh vực tên lửa và vũ khí không người lái.

Dự án của nhóm Houthi có mật danh là GTG-87001. Ngoài một tên lửa dẫn đường chưa đặt tên sử dụng điện thoại thông minh làm bộ phận điều khiển, các thành viên nhóm này còn muốn chế tạo tên lửa đạn đạo đa tầng có tầm bắn 2.000km và thậm chí cả một tên lửa siêu thanh mang mật danh R2000 sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Lực lượng Houthi ở Yemen trình diễn tên lửa phòng không thuộc tổ hợp S-75 được cải tiến thành tên lửa đạn đạo Mohit.

Cách tiếp cận của Houthi có vẻ thú vị, khi nhóm đầu tiên sử dụng chat bot AI Claude để nghiên cứu tổng quát, nhóm thứ hai sử dụng nó để viết phần mềm, và nhóm thứ ba sử dụng một bot AI khác nhằm kiểm tra chất lượng công việc của hai nhóm đầu tiên.

Trên thực tế, lực lượng Houthi ở Yemen cũng giao cho Claude nhiệm vụ thực hiện một cách thiết thực nhất việc sử dụng điện thoại thông minh thay vì thiết bị dẫn đường tên lửa. Theo dữ liệu sơ bộ, quá trình này diễn ra vào đầu năm 2026.

Liệu các tay súng Houthi có thể đưa ý tưởng này vào thực tiễn với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo hay không vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên theo Anthropic, các tài khoản của Houthi đã bị chặn, mặc dù công bằng mà nói, họ đã nỗ lực hết sức để che giấu bản chất thực sự của nghiên cứu nhằm tránh bị chặn quyền truy cập chat bot AI.

Tờ Defense Express nhấn mạnh những điều được mô tả ở trên dường như là một ví dụ khá cụ thể về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quá trình phát triển vũ khí tên lửa "trên thực địa", và sẽ rất nguy hiểm nếu công cụ này có thể bị các nhóm vũ trang nằm trong danh sách khủng bố lạm dụng.