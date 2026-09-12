Công ty Anthropic phát hiện một nhóm vũ trang tại miền Bắc Yemen sử dụng Claude AI phát triển phần mềm dẫn đường cho rocket và tên lửa.

(Ảnh minh họa)

Một nhóm phát triển vũ khí tại miền Bắc Yemen đã sử dụng AI Claude của Anthropic để phát triển phần mềm dẫn đường cho rocket và tên lửa, trong đó có một rocket dẫn đường đã được phóng thử, theo báo cáo tình báo mối đe dọa mới nhất của Anthropic.

Anthropic cho biết công ty đã xác định một “nhóm tác nhân đe dọa có trụ sở tại miền Bắc Yemen đang triển khai 3 chương trình phát triển vũ khí”, sau đó cấm các tài khoản liên quan đến nhóm này, Arab News đưa tin.

Theo Anthropic, nhóm này sử dụng Claude Code để phát triển phần mềm dẫn đường, định vị và điều khiển cho các vũ khí bay, về cơ bản sử dụng AI để thực hiện những công việc mà thông thường sẽ cần một đội ngũ kỹ sư phần mềm.

Nhóm này tham gia 3 chương trình. Chương trình đầu tiên phát triển một rocket dẫn đường sử dụng máy tính bay cấp độ điện thoại thương mại và hệ thống dẫn đường tìm kiếm mục tiêu ở giai đoạn cuối.

Chương trình thứ 2 phát triển một tên lửa đạn đạo nhiều tầng với tầm bắn được công bố hơn 2.000km.

Chương trình thứ 3 là một chương trình tên lửa với nhiều biến thể, trong đó có phương tiện lướt siêu vượt âm.

Anthropic cho biết công ty không có bằng chứng cho thấy nhóm này đã triển khai thành công một vũ khí hoạt động, nhưng nhóm đã phóng thử một rocket dẫn đường.

Cuộc thử nghiệm dường như đã thất bại. Sau đó, nhóm quay lại sử dụng Claude chỉ vài giờ sau để điều tra nguyên nhân, công ty cho biết.

AI được sử dụng trong nhiều khâu phát triển vũ khí

Anthropic cho biết các tác nhân này sử dụng đồng thời nhiều phiên bản Claude, phân công những nhiệm vụ khác nhau như lập trình, nghiên cứu và kiểm tra phần mềm được AI tạo ra.

Công ty cho biết nhóm này cũng sử dụng Claude để tích hợp một hệ thống lái tự động mã nguồn mở với máy tính bay cấp độ điện thoại, phát triển phần mềm điều khiển và ước tính vị trí, tinh chỉnh hệ thống điều khiển bay, chạy các bản firmware và tiến hành mô phỏng chuyến bay.

Theo Anthropic, các tác nhân này tìm cách che giấu bản chất công việc bằng cách ngụy trang mục tiêu của họ và chia nhỏ các hoạt động thành nhiều phiên làm việc.

Công ty cho biết các biện pháp bảo vệ của mình đã chặn nhiều yêu cầu, nhưng không thể ngăn chặn toàn bộ hoạt động này.

Chưa xác nhận mối liên hệ với Houthi

Anthropic không xác định nhóm này bằng tên gọi cụ thể mà chỉ cho biết các tác nhân này hoạt động tại miền Bắc Yemen.

Phần lớn miền Bắc Yemen hiện do phong trào Houthi được Iran hậu thuẫn kiểm soát, trong đó có thủ đô Sanaa. Tuy nhiên, Anthropic không trực tiếp quy kết chương trình phát triển vũ khí nói trên cho Houthi.

Thông tin được công bố trong bối cảnh giao tranh gia tăng dọc bờ biển phía Tây Yemen và Houthi mở rộng các hoạt động quân sự gần eo biển Bab el-Mandab, tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden.

Anthropic cho biết công ty đã cấm các tài khoản liên quan đến chương trình phát triển vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo liên quan với các đối tác trong khu vực công và tư nhân, đồng thời đưa những phát hiện từ cuộc điều tra vào các biện pháp bảo vệ của mình.