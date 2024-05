House of Luck coffee có gì chất mà giới trẻ rủ nhau check-in?

Sau màn khai trương hoành tráng có tên Unbox The new Hai Phong, với show diễn thời trang trẻ trung, biểu diễn ca nhạc ấn tượng, thu hút những con người rất "chất" và nổi tiếng của Hải Phòng tham gia, quán cà phê House of Luck (HOL) đã nổi lên như một hiện tượng thời thượng khắp mạng xã hội.



Không gian cực chất ở House of Luck

Phong cách kiến trúc của quán đi theo thiết kế công nghiệp đương đại (contemporary industrial design) rất phóng khoáng và hiện đại nhưng cũng có nét như một mê cung. Lấy cảm hứng từ câu chuyện Từ Thức gặp tiên, nên toà nhà ấn tượng với cầu thang thép cá tính và mạnh mẽ dẫn thực khách đi lên cao dần. Từng bước đi lên trên khung cảnh càng đẹp, thơ mộng như thể bạn đang ở chốn bồng lai. Hình ô van ở trung tâm tòa nhà, có vai trò như giếng trời, liên kết, làm mềm không gian, dễ làm ta liên tưởng tới mặt đồng hồ đang bị bẻ cong, gợi ý đến một dòng thời gian khác.

Nhờ chiếc cầu thang và các mảng hình khối ấn tượng, với ánh sáng tự nhiên khắp toà nhà, sự kiện khai trương quán đã đưa luôn chương trình biểu diễn thời trang ấn tượng với trang phục màu đen cá tính được thiết kế riêng, xen lẫn với vải hoạ tiết in logo của House of Luck, với sự tham gia của nhà thiết kế Nguyễn Ngọc Linh. Tone màu của quán có thể kết hợp với đủ mọi phong cách và màu sắc trang phục, khiến cho du khách tới đây đều có những bức hình ấn tượng, đem lại niềm vui cho những ngày quá đỗi bình thường.

Nhóm tư vấn Tin yêu Việt Nam đồng hành cùng chủ đầu tư đã làm cho House of Luck hơn cả một quán cà phê, không chỉ đến thưởng thức đồ uống, đồ ăn mới lạ, mà còn là điểm đến của những người yêu thời trang và âm nhạc.

Bạn cũng có thể ngắm những viên gạch kính độc lạ nơi đây. Gạch kính trang trí quầy bar và biến một mảng tường tại quán trở nên lung linh, một vật liệu hiện đại đang là mốt cho những công trình sang trọng.

Trên những bức tường kính của quán còn có tranh của hoạ sĩ nổi tiếng Phạm Minh Đức, là người gốc Hải Phòng, tôn vinh văn hoá bản địa qua những nét vẽ tinh tế. Họa sĩ đã thể hiện tinh thần bay bổng của mình một cách giản dị thông qua cách đi nét màu trắng mảnh. Lần lượt nhiều địa danh và hình Rồng uốn lượn hiện lên thanh thoát, có chiều sâu dù hoạ sĩ chỉ vẽ trên mặt phẳng 2D.

Khám phá menu đồ uống và món ăn quen mà rất lạ

Chuyên gia thiết kế menu thức uống và món ăn hàng đầu Việt Nam đã đem tới cho HOL những signature đáng chú ý như cà phê mắc khén, cà phê coco truffle, dừa vải lá thơm, bánh mì que biến tấu, bún cá cay, xôi cuộn thịt, bánh bao pate xá xíu.

Những yếu tố về biển, gỗ, đất (gợi nhớ bãi cọc Bạch Đằng) tượng trưng cho Thuỷ Nguyên, Hải Phòng được chuyên gia đưa vào trong sáng tạo thức ăn, thức uống. Chẳng hạn như với món uống cà phê mắc khén, mùi hương mạnh mẽ của nó mô tả một phần tính cách đặc trưng của người Hải Phòng: mạnh mẽ, dứt khoát, ưa thích mạo hiểm và không kém phần độc lạ. Và barista sẽ rắc thêm một chút bột cacao để gợi cảm giác về hương đất, một trong các yếu tố xuyên suốt trong sáng tạo đồ uống của HOL.



Bộ sưu tập cà phê chất lừ của HOL

HOL sử dụng rất nhiều nguyên liệu là các loại thảo mộc bản địa của Việt Nam trong đồ uống như sốt lá nếp, sốt mắc khén, sốt gừng, sốt nhài, sốt hương nhu, sốt chanh muối… Mỗi loại đều có câu chuyện riêng và sự gắn kết với người Việt từ nhiều đời, được đưa vào đồ uống một cách khéo léo, làm thăng hoa cảm xúc cho người thưởng thức.

Dựa trên tinh thần may mắn như tên gọi, HOL mong muốn khách hàng cảm nhận được sự niềm vui, sự may mắn thông qua các tầng vị giác: "May mắn là những điều tốt đẹp, đầy sự tươi mới được mang đến một cách bất ngờ và không thể đoán trước".



Hải Phòng, thành phố hoa phượng đỏ từ lâu đã có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng thế giới. Thuỷ Nguyên nằm phía Bắc của Hải Phòng sẽ là một điểm đến về du lịch văn hoá trong tương lai và quán cà phê House of Luck đón đầu cho sự phát triển ngày một hiện đại hơn của thành phố, đem đến một chất cảng mới, vị cảng mới phù hợp tuổi trẻ năng động.

Thuỷ Nguyên có nhiều địa điểm du lịch văn hoá có chiều sâu và hấp dẫn như Di tích bãi cọc thế trận Bạch Đằng Giang, nơi ghi dấu trận chiến vang dội của Ngô Quyền đánh thắng quân xâm lược Nam Hán trên dòng sông Bạch Đằng năm 938, làng ca trù Đông Môn, Khu di tích lịch sử và danh thắng Tràng Kênh, một di chỉ khảo cổ học, một công xưởng chế tác đồ trang sức bằng đá lớn nhất vùng Đông bắc, có niên đại cách ngày nay gần 4000 năm, thuộc sơ kỳ thời đại kim khí. Thuỷ Nguyên có đặc sản độc đáo nằm trong food tour của thành phố Hải Phòng, đó là món cuốn hành, hay còn gọi là cuốn bún tôm, được người dân làng nghề bún truyền thống Trịnh Xá, sáng tạo nên.

House of Luck Coffee

Địa chỉ: Số 6, Khu Đống Quán 1, Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng (cạnh SCES English)

Fanpage: https://www.facebook.com/houseofluck.banchat

Điện thoại: 052.295.5666