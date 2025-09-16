HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotgirl Ly "meo" bị Công an TP HCM truy nã, là ai?

PHẠM DŨNG |

Hotgirl Ly "Meo", người đang bị Công an TP HCM truy nã do liên quan đến đường dây ma tuý lớn từ nước ngoài về TP HCM tiêu thụ.

Liên quan đến đường dây ma tuý "khủng" bị triệt phá trước đó, vừa qua, Công an TP HCM đã phát lệnh truy nã Lê Phạm Hiểu Ly (SN 2001, được cư dân mạng biết đến với biệt danh Ly "Meo") về tội "Không tố giác tội phạm".

Ly "meo" quê ở xã Núi Thành (TP Đà Nẵng) nhưng sinh sống và làm việc tại phường Đông Hoà, TP HCM. Ly "meo" được cư dân mạng biết đến với công việc bán hàng online và nổi tiếng trên mạng xã hội với nhiều hình ảnh nóng bỏng. 

Ly meo truy nã: Bí ẩn về Hotgirl liên quan đến đường dây ma túy lớn ở TP HCM - Ảnh 1.

Ly "meo" đang bị Công an TP HCM truy nã

Ly "meo" có liên quan đến đường dây ma tuý "khủng" và là mắc xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý quy mô từ Tam Giác Vàng về TP HCM và các tỉnh, thành khác tiêu thụ. 

Đường dây này bị Công an quận Tân Bình (cũ) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đầu năm 2024. 

Sau khi triệt phá thành công, Công an TP HCM đã khởi tố hơn 20 đối tượng về nhiều tội danh liên quan ma tuý, trong đó một số đối tượng cộm cán như Lê Thanh Tú (tự Cơ, 36 tuổi, ngụ quận 8), Phạm Công Chánh (42 tuổi), Lai Vi Thiệu (27 tuổi)… 

Các đối tượng này luôn thủ súng, lựu đạn để sẵn sàng chống trả lại lực lượng công an.

Lời khai của người đàn ông trộm gần 30 cây vàng trong xe ô tô ở TP.HCM
Vụ truy nã Lê Phạm Hiểu Ly: Hot girl Ly Meo liên quan gì đến đường dây ma túy từ Tam Giác Vàng?

Công an TP.HCM đã kêu gọi Lê Phạm Hiểu Ly sớm ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Công an TP HCM

Công an quận Tân Bình

phường Đông Hoà

Ly "meo"

