Lời khai của người đàn ông trộm gần 30 cây vàng trong xe ô tô ở TP.HCM

Chiều 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM tạm giữ Võ Minh Nghiệp (SN 1984, ngụ tỉnh An Giang) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, khoảng 2h30 ngày 7/9, anh D. (ngụ phường Phú Lợi) điều khiển xe ô tô bán tải, khi đến đại lộ Bình Dương thuộc khu phố Hiệp Thành 7, phường Phú Lợi l. Do bị mệt, anh D. đã dừng xe bên đường để nằm nghỉ và ngủ quên trong khi cửa xe chưa đóng.

Lúc này, Nghiệp đi ngang qua, thấy cửa xe không đóng đã nổi lòng tham, lợi dụng khi anh D. đang ngủ, đối tượng Nghiệp đã lấy trộm được nhiều tài sản có giá trị như: tiền, vàng, điện thoại…Sau đó, Nghiệp mang số tài sản trên đi bán được 710 triệu đồng.

Trước đó, anh D. trình báo mất trộm gần 30 cây vàng ở trong xe ô tô. Anh D. cho biết khuya 6/9, anh điều khiển ô tô bán tải chở người bạn về nhà tại đường Đại lộ Bình Dương (phường Phú Lợi) Sau khi người bạn này vào nhà, anh D. đậu ô tô trên vỉa hè rồi mở cửa xe phía bên phụ để ngủ lại trên xe.

Đến sáng hôm sau, một số người dân đi đường thấy tài xế ngủ trên xe mở cửa nên gọi dậy. Lúc này, anh D. kiểm tra lại tư trang thì phát hiện bị mất một số lượng lớn trang sức bằng vàng như dây chuyền, lắc tay, nhẫn… cùng một điện thoại.

Sau đó, anh D. xin trích xuất camera gần chỗ đậu xe thì thấy xuất hiện người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ tiến lại và đi vào trong xe. Anh D. nghi ngờ người này là thủ phạm nên trình báo cơ quan công an.

Theo trình báo của anh D., số lượng trang sức bằng vàng bị mất gần 30 cây vàng.