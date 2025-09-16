HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lời khai của người đàn ông trộm gần 30 cây vàng trong xe ô tô ở TP.HCM

MINH TUỆ |

Người đàn ông khai nhận đi ngang qua thấy cửa xe ô tô bán tải thấy cửa xe không đóng đã nổi lòng tham, lợi dụng khi ông D. đang ngủ, Nghiệp lấy trộm được nhiều tài sản có giá trị như: tiền, vàng, điện thoại…

Chiều 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM tạm giữ Võ Minh Nghiệp (SN 1984, ngụ tỉnh An Giang) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, khoảng 2h30 ngày 7/9, anh D. (ngụ phường Phú Lợi) điều khiển xe ô tô bán tải, khi đến đại lộ Bình Dương thuộc khu phố Hiệp Thành 7, phường Phú Lợi l. Do bị mệt, anh D. đã dừng xe bên đường để nằm nghỉ và ngủ quên trong khi cửa xe chưa đóng.

Người đàn ông trộm cắp tài sản gần 30 cây vàng trong xe ô tô ở TP . HCM - Ảnh 1.

Người đàn ông trộm cắp tài sản gần 30 cây vàng trong xe ô tô ở TP . HCM - Ảnh 2.

Lúc này, Nghiệp đi ngang qua, thấy cửa xe không đóng đã nổi lòng tham, lợi dụng khi anh D. đang ngủ, đối tượng Nghiệp đã lấy trộm được nhiều tài sản có giá trị như: tiền, vàng, điện thoại…Sau đó, Nghiệp mang số tài sản trên đi bán được 710 triệu đồng.

Trước đó, anh D. trình báo mất trộm gần 30 cây vàng ở trong xe ô tô. Anh D. cho biết khuya 6/9, anh điều khiển ô tô bán tải chở người bạn về nhà tại đường Đại lộ Bình Dương (phường Phú Lợi) Sau khi người bạn này vào nhà, anh D. đậu ô tô trên vỉa hè rồi mở cửa xe phía bên phụ để ngủ lại trên xe.

Đến sáng hôm sau, một số người dân đi đường thấy tài xế ngủ trên xe mở cửa nên gọi dậy. Lúc này, anh D. kiểm tra lại tư trang thì phát hiện bị mất một số lượng lớn trang sức bằng vàng như dây chuyền, lắc tay, nhẫn… cùng một điện thoại.

Sau đó, anh D. xin trích xuất camera gần chỗ đậu xe thì thấy xuất hiện người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ tiến lại và đi vào trong xe. Anh D. nghi ngờ người này là thủ phạm nên trình báo cơ quan công an.

Theo trình báo của anh D., số lượng trang sức bằng vàng bị mất gần 30 cây vàng.

Phát hiện hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà ở TPHCM
Tags

Công an TPHCM

Phòng Cảnh sát Hình sự

tỉnh An Giang

người đàn ông trộm gần 30 cây vàng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại