Hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo bênh vực Lý Đức giữa bão chỉ trích vì chiếc thẻ đỏ trận U23 Việt Nam thua đau

Sau thất bại 0-3 của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026, Phạm Lý Đức là cái tên hứng chịu nhiều áp lực nhất vì phải nhận thẻ đỏ do hành vi đánh nguội. Khi mạng xã hội vẫn còn sôi sục bởi những ý kiến trái chiều, một động thái bất ngờ đã khiến nhiều người chú ý: hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo công khai chia sẻ bài viết động viên Lý Đức, kêu gọi cộng đồng mạng nhìn nhận sự việc một cách công bằng hơn.

Chiếc thẻ đỏ của Lý Đức khiến U23 Việt Nam càng khó khăn hơn trong trận thua đau 0-3 U23 Trung Quốc

Trên trang cá nhân, Phí Thanh Thảo đã đăng ảnh chụp màn hình một bài viết thông điệp "Hãy ở bên cầu thủ dù có thành công hay thất bại", nhắc lại những đóng góp trước đây của Lý Đức trong màu áo U23 Việt Nam. Những dòng chia sẻ nhấn mạnh việc cầu thủ trẻ từng lăn xả, từng là chỗ dựa của hàng phòng ngự, và rằng sai sót là điều không thể phủ nhận, nhưng phản ứng của người hâm mộ mới là thứ quyết định cầu thủ ấy có thể đứng dậy và trưởng thành hay không. Động thái này nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bởi giữa làn sóng chỉ trích nặng nề, đây được xem là lời động viên hiếm hoi và kịp thời dành cho Lý Đức.

Việc Phí Thanh Thảo có động thái bênh vực Lý Đức cũng khiến cộng đồng mạng xôn xao bởi cả hai dính tin đồn hẹn hò từ sau SEA Games 33. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Phí Thanh Thảo và Phạm Lý Đức tương tác thân thiết cùng nhau. Trước đó, cả hai từng nhiều lần gây chú ý khi liên tục việc thả tim, bình luận cho đến chia sẻ những nội dung liên quan đến nhau một cách khá thoải mái. Dù chưa từng công khai hay xác nhận, nhưng việc Thanh Thảo lên tiếng bảo vệ Lý Đức đúng thời điểm nhạy cảm này càng khiến tin đồn hẹn hò được nhắc lại rầm rộ.

Giữa lúc Phạm Lý Đức đang chịu áp lực lớn nhất kể từ khi khoác áo U23 Việt Nam, sự động viên công khai từ Phí Thanh Thảo rõ ràng mang ý nghĩa tinh thần không nhỏ. Dù mối quan hệ giữa hai người thực sự là gì, thì trong thời điểm "bão dư luận" đang bủa vây, ít nhất Lý Đức cũng không đơn độc - và đó có lẽ là điều anh cần nhất sau chiếc thẻ đỏ định mệnh.