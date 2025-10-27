Hôtel Colline của chồng Á hậu Quỳnh Châu gây bất ngờ khi Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà từng ở, view đẹp nhất nhì Đà Lạt

Là điểm đến được giới trẻ và du khách quốc tế yêu thích, Đà Lạt hấp dẫn nhờ vị trí gần TP.HCM cùng chi phí ăn uống, vui chơi và lưu trú phải chăng. Nhờ vậy, nơi đây phát triển mạnh các mô hình lưu trú đa dạng, từ khách sạn sang trọng đến homestay có view đẹp. Trong số đó, các địa điểm gần trung tâm thành phố luôn được ưu tiên lựa chọn nhiều nhất.

Hôtel Colline là nơi đáp ứng được điều đó khi nằm ngay mặt tiền đường Xuân Hương với vị trí vô cùng đắc địa ngay trung tâm chợ Đà Lạt. Hôtel Colline thuộc sở hữu của một pháp nhân (công ty) mà người đứng đầu là doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát. Ông Phát là người đồng sáng lập và hiện đang giữ chức Tổng Giám đốc Điều hành (CEO) của công ty chủ quản khách sạn là Công ty TNHH Đỉnh Đồi.

Hôtel Colline tại trung tâm Đà Lạt

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát sinh năm 1989. Anh từng du học, tốt nghiệp thạc sĩ tài chính ở Anh, có hơn 10 năm kinh doanh lĩnh vực thương mại, dịch vụ lưu trú và du lịch, chuyên sâu về quản trị vận hành. Mới đây, anh vừa tổ chức lễ cưới cùng Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu.

Vợ chồng Á hậu Quỳnh Châu

Theo thông tin từ website chính thức của khách sạn, Colline được thành lập vào năm 2019, là dự án du lịch khách sạn đầu tiên được phát triển và vận hành bởi Ngọc Biển, một trong những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh sắt thép tại Việt Nam. Tên gọi "Colline" là một cách chơi chữ giữa tiếng Pháp và tiếng Việt. Trong tiếng Pháp, "Colline" có nghĩa là "ngọn đồi", ngụ ý về vị trí của khách sạn. Trong tiếng Việt, tên gọi này là sự thể hiện tình cảm đến Cô Liên, mẹ của hai nhà sáng lập, người đã đặt những nền móng đầu tiên và đồng hành cùng khách sạn.

Hôtel Colline sở hữu vị trí vô cùng đắt địa

Khách sạn Colline sở hữu vị trí đắc địa, với lối cầu thang đi bộ nối liền thẳng từ khách sạn xuống chợ đêm Đà Lạt. Vị trí trung tâm này thật sự thuận tiện để du khách thỏa thích dạo chơi, cùng bạn bè lang thang khắp các con đường nhộn nhịp, cảm nhận không khí cao nguyên trong lành, thưởng thức những món ăn đường phố và mua sắm đặc sản địa phương.

Mức giá cho một đêm ở hạng phòng rẻ nhất tại đây có chi phí từ hơn 1,6 triệu đồng cho 1 đêm và hạng phòng Suite có mức giá từ hơn 10 triệu đồng đến hơn 12 triệu đồng cho một đêm (tuỳ thời điểm). Đây là mức giá có thể sẽ hợp lý với một số du khách mong muốn có một nơi lưu trú ngay trung tâm và có view nhìn Đà Lạt tấp nập về đêm. Nhiều nguồn thông tin cho rằng, Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà cũng từng ở hạng phòng đắt nhất khách sạn này.

Các mức giá khi đặt phòng tại Hôtel Colline (tuỳ thời điểm)

Bên cạnh khách sạn Colline của chồng Á Hậu Quỳnh Châu thì Đà Lạt cũng có nhiều khách sạn khác nằm ngay tại trung tâm, thuận tiện trong việc khám phá Đà Lạt như: MerPerle Dalat Hotel - Khách sạn 5 sao ngay trung tâm, thường được nhắc đến với view đẹp nhất Đà Lạt. Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa - Khu nghỉ dưỡng với 17 biệt thự cổ kính mang kiến trúc Pháp, ẩn mình trong rừng thông, mang lại không gian yên tĩnh hay Terracotta Hotel & Resort Dalat nằm bên hồ Tuyền Lâm, có cả phòng khách sạn và biệt thự, không gian rộng rãi, hòa hợp với thiên nhiên.