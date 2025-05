HOT: VinFast bất ngờ khoe hình ảnh mẫu xe điện mới cứng, chốt lịch ra mắt ngay ngày mai

Mới đây, trên fanpage chính thức của VinFast, hãng xe điện Việt Nam đã bất ngờ đăng tải hình ảnh mẫu xe điện hoàn toàn mới. Thông tin này ngay lập tức thu hút sự chú ý và bình luận của đông đảo người tiêu dùng Việt.

Dựa trên hình ảnh được bố, nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là mẫu xe tải nhẹ thuần điện đã từng được VinFast đề cập đến trước đó. Mẫu xe tải nhẹ thuần điện dự kiến có tải trọng 1.5 tấn và hứa hẹn sẽ tạo ra cơn sốt cho giới kinh doanh dịch vụ vận tải tại các đô thị nhờ vào kích thước nhỏ gọn dễ dàng vận chuyển hàng hoá trong khu vực có mật độ xe dày đặc như TP HCM, Hà Nội.

Ngoài ra, mẫu xe tải điện này còn dễ dàng hoạt động trên các tuyến đường xa nhờ vào hệ thống trạm sạc dày đặc trên khắp các tỉnh thành. VinFast kỳ vọng dòng xe tải điện này sẽ tạo động lực cạnh tranh mạnh mẽ với xe tải có động cơ đốt trong nhờ vào chi phí vận hành thấp.

Hiện, những thông tin chi tiết về mẫu xe tải điện vẫn chưa được VinFast công bố. Do đó, người dùng chỉ có thể chờ đến ngày mai để có thể biết rõ chi tiết hơn về thông số kỹ thuật và giá bán của xe.

Gần đây nhất, VinFast đã cho ra mắt dòng xe buýt điện cỡ nhỏ EB 6 cùng phiên bản xe chuyên chở học sinh (school bus). Mẫu xe không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược điện hóa giao thông đô thị mà còn tích hợp loạt công nghệ giám sát tiên tiến, hướng đến mục tiêu an toàn tối đa – đặc biệt là chống bỏ quên học sinh trên xe.

Xe được trang bị một động cơ điện có công suất tối đa 140 kW, mô-men xoắn cực đại 420 Nm, hệ dẫn động cầu sau, có tốc độ tối đa 90 km/h. Với bộ pin LFP có dung lượng 179,5 kWh, VinFast EB 6 có khả năng di chuyển hơn 250 km sau mỗi lần sạc đầy. Thời gian sạc từ 20% lên 80% pin trong vòng 70 phút, với công suất sạc nhanh DC tối đa là 120kW.

Theo kế hoạch, phiên bản xe buýt điện đô thị cỡ nhỏ sẽ chính thức xuất xưởng vào tháng 9/2025, phiên bản xe điện chuyên chở học sinh sẽ được cung cấp ra thị trường vào tháng 10/2025.

Tại thị trường Việt Nam, VinFast đang phát triển mạnh mẽ với dải sản phẩm xe điện đa dạng khắp phân khúc từ VF3 đến VF9. Bên cạnh đó, xe máy điện và xe đạp cũng đã được giới thiệu, cho thấy sự cam kết của hãng trong việc cung cấp giải pháp giao thông xanh và bền vững.

Theo kết quả tài chính chưa kiểm toán quý IV/2024 và cả năm 2024 (kết thúc ngày 31/12/2024) của VinFast, hãng đã bàn giao 53.139 ô tô điện, tăng 143% so với quý III và gấp hơn 20 lần so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, doanh số từ kênh bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng (B2C) tăng tới 140% so với quý trước.

Tính chung cả năm 2024, số lượng ô tô đã bàn giao đạt 97.399 chiếc, tăng 192% so với năm 2023, khẳng định đà tăng trưởng mạnh mẽ và sự đón nhận tích cực của thị trường.