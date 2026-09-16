Từ khóa liên quan đến một trường đại học y khoa ở miền Nam Trung Quốc đang lọt top tìm kiếm trên Weibo. Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, sự việc liên quan đến một nam sinh viên y khoa năm thứ 7. Đến nay, nhà trường chưa đưa ra thông báo chính thức.

Theo Sina, những ngày gần đây, từ khóa liên quan đến một trường đại học y khoa nổi tiếng ở miền Nam Trung Quốc liên tục xuất hiện trong danh sách tìm kiếm nổi bật trên Weibo. Thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho biết một nam sinh viên đã qua đời tại khu ký túc xá thuộc cơ sở Bạch Vân của trường vào rạng sáng 15/9. Đến nay, thông tin này chưa được nhà trường hay cơ quan chức năng xác nhận.

Thông tin vụ việc nam sinh qua đời - Ảnh: Sina (Đã Việt hóa)

Theo các bài đăng trên mạng, nam sinh được cho là đang theo học chương trình đào tạo y khoa 8 năm liên thông từ đại học lên tiến sĩ, hiện là sinh viên năm thứ 7. Ngoài việc học và nghiên cứu, người này cũng tham gia công việc lâm sàng tại bệnh viện.

Một số tài khoản chia sẻ rằng gia đình nam sinh gặp biến cố từ tháng 7/2026, khi người cha bị tai nạn giao thông phải điều trị tích cực, người mẹ cũng nhập viện trong thời gian chăm sóc chồng. Cũng theo các thông tin này, người cha sau đó đã qua đời.

Các bài đăng cho rằng nam sinh từng xin giảng viên hướng dẫn cho nghỉ để về nhà lo việc gia đình nhưng chỉ được nghỉ 3 ngày, đồng thời vẫn phải làm việc nghiên cứu từ xa. Những chi tiết này hiện chưa được kiểm chứng.

Đáng chú ý, một số ảnh chụp đoạn trò chuyện được chia sẻ trên mạng có nội dung được cho là của giảng viên hướng dẫn: "Nếu em vẫn quyết định về nhà, tôi sẽ không phê duyệt đề tài của em. Khi đó, em có thể phải nghỉ học". Tính xác thực của các ảnh chụp này chưa được làm rõ.

Sự việc làm dấy lên làn sóng tranh luận trên Weibo về áp lực mà sinh viên y khoa, đặc biệt ở các chương trình đào tạo dài hạn, phải đối mặt khi cùng lúc học tập, nghiên cứu và làm lâm sàng. Nhiều ý kiến đặt câu hỏi về cách giảng viên và nhà trường hỗ trợ sinh viên khi gặp biến cố gia đình.

Từ khóa về trường đại học lọt top hot search trên Weibo - Ảnh chụp màn hình

Các bài đăng cho rằng nam sinh từng xin giảng viên hướng dẫn cho nghỉ để về nhà lo việc gia đình nhưng chỉ được nghỉ 3 ngày, đồng thời vẫn phải làm việc nghiên cứu từ xa. Những chi tiết này hiện chưa được kiểm chứng.

Đáng chú ý, một số ảnh chụp đoạn trò chuyện được chia sẻ trên mạng có nội dung được cho là của giảng viên hướng dẫn: "Nếu em vẫn quyết định về nhà, tôi sẽ không phê duyệt đề tài của em. Khi đó, em có thể phải nghỉ học". Tính xác thực của các ảnh chụp này chưa được làm rõ.

Sự việc làm dấy lên làn sóng tranh luận trên Weibo về áp lực mà sinh viên y khoa, đặc biệt ở các chương trình đào tạo dài hạn, phải đối mặt khi cùng lúc học tập, nghiên cứu và làm lâm sàng. Nhiều ý kiến đặt câu hỏi về cách giảng viên và nhà trường hỗ trợ sinh viên khi gặp biến cố gia đình.

Nhiều bó hoa được đặt tại khu vực ký túc xá - Ảnh: Sina

Một số tài khoản cũng liên hệ vụ việc với chương trình truyền hình thực tế về đào tạo y khoa đang được ghi hình tại trường, qua đó chỉ trích sự tương phản giữa hình ảnh được xây dựng trên truyền hình và những vấn đề mà sinh viên có thể đang phải đối mặt.

Đến ngày 16/9, chưa có thông báo chính thức từ nhà trường xác nhận nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam sinh cũng như các cáo buộc liên quan đến giảng viên hướng dẫn.

China Blue News cho biết đã gọi điện đến nhiều số điện thoại công khai của trường nhưng chưa liên lạc được với bộ phận phụ trách sinh viên.