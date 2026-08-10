Hot rần rần mỹ nhân có gương mặt bướng nhất Vbiz: Càng ngông càng cuốn, độ sexy thì khỏi bàn

Nữ diễn viên có gương mặt cực kỳ cá tính và cuốn hút, đang thu hút nhiều sự chú ý của khán giả.

Thời điểm hiện tại, bộ phim Lửa Trắng vẫn đang thu hút nhiều sự chú ý của khán giả Việt. Bên cạnh nội dung phim, dàn diễn viên cũng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội, một trong những gương mặt nổi bật là Cù Thị Trà, người đảm nhận nhân vật Sương.

Mới đây, một phân cảnh của Sương bất ngờ viral trên mạng xã hội. Trong cảnh phim này, nhân vật do Cù Thị Trà đảm nhận "bật chế độ chị đại", thẳng thừng mắng vệ sĩ đang đứng trước mặt mình. Khoảnh khắc nhanh chóng nhận được nhiều bình luận từ khán giả. Đáng chú ý, không ít người cho rằng Cù Thị Trà sở hữu một gương mặt rất "bướng". Chính vì thế, những lúc cô thể hiện vẻ ngông nghênh, mạnh mẽ và đầy gai góc lại càng trở nên cuốn hút. Biểu cảm cùng ánh mắt của nữ diễn viên cũng khá phù hợp với kiểu nhân vật mạnh mẽ như Sương.

Nhân vật Sương do Cù Thị Trà thể hiện trong phim Lửa Trắng nhận nhiều sự chú ý.

Diễn xuất của Cù Thị Trà ở phân cảnh này xứng đáng được khen ngợi.

Đặc biệt, đây còn là phân cảnh đàn em của Trường bị hút hồn bởi vẻ ngoài gợi cảm của Sương. Với ngoại hình vốn nổi bật và quyến rũ của Cù Thị Trà, tình tiết này được nhiều khán giả nhận xét là thuyết phục. Nữ diễn viên sinh năm 1999 sở hữu lợi thế lớn về vóc dáng, thần thái và đặc biệt phù hợp với những vai diễn gai góc.

Cù Thị Trà sinh năm 1999 tại Thanh Hóa. Trước khi được biết đến với tư cách diễn viên, cô từng theo học ngành kế toán tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Sau đó, người đẹp làm công việc người mẫu tự do rồi mới dần bén duyên với diễn xuất.

Cù Thị Trà nổi tiếng nhờ vai Anh Thu trong Chúng Ta Của 8 Năm Sau.

Đông của Những Nẻo Đường Gần Xa.

Cái tên Cù Thị Trà từng gây chú ý mạnh với vai Anh Thu trong Chúng Ta Của 8 Năm Sau. Đây là nhân vật tiểu tam, chen chân vào cuộc hôn nhân của Tùng (B Trần) và Nguyệt (Quỳnh Kool). Đây được xem là một vai diễn thành công của Cù Thị Trà, giúp tên tuổi của cô đến gần với khán giả. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng cho thấy nỗ lực làm mới mình thay vì để bản thân bị chết vai. Trong Những Nẻo Đường Gần Xa, cô hóa thân thành Đông, một cô gái ngay thẳng, có hoài bão và là vận động viên đấu kiếm. Đông có chuyện tình nhiều cảm xúc với Vinh (NSƯT Việt Anh). Vinh vốn là một giám đốc thành đạt, nhiều tâm cơ nhưng dần thay đổi vì tình cảm chân thành của Đông.

Nhìn chung, diễn xuất của Cù Thị Trà được đánh giá không tệ, đặc biệt khi cô không xuất thân từ trường lớp diễn xuất chính quy. Từ một sinh viên kế toán, bước vào làng giải trí với công việc người mẫu tự do rồi chuyển hướng sang đóng phim, nữ diễn viên đang từng bước chứng minh khả năng qua những dạng vai khác nhau.