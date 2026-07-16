HOT: Quân A.P và Lê Khanh "trượt tay" lộ ảnh cưới chụp tại Ý

Quân A.P cuối cùng đã phát tín hiệu sắp về chung nhà với Lê Khanh.

"Hoàng tử" Quân A.P và cô gái tên Lê Khanh là cặp đôi nhận được sự ủng hộ, yêu thích của công chúng. Mặc dù có nhiều nguồn tin cho biết họ đích thị là của nhau nhưng người trong cuộc chỉ úp úp mở mở. Cho đến mới đây, netizen phát hiện Quân A.P và Lê Khanh check in tại Ý vào cùng thời điểm. Tuy không đăng ảnh đôi, nhưng các địa điểm, góc chụp đều hao hao nhau. Cứ ngỡ đây là chuyến du lịch "hâm nóng tình cảm" của Quân A.P và Lê Khanh như bao lần hưng hoá ra họ còn có mục đích lớn hơn.

Tối muộn 15/7, Quân A.P gây sốt khi "trượt tay" để lộ hình ảnh cưới chụp tại Ý. Bức ảnh này chỉ xuất hiện vài phút, sau đó được chính chủ vội vàng xoá đi. Theo đó, Lê Khanh diện chiếc váy cưới trắng ôm sát vóc dáng mảnh mai, Quân A.P lên đồ bảnh bao, tình tứ bên cạnh "nửa kia". Trên trang cá nhân, Quân A.P và Lê Khanh chỉ giữ lại những bức ảnh chụp cá nhân nhưng diện trang phục, trang điểm y hệt cô dâu - chú rể. Chính vì thế, netizen cho rằng Lê Khanh và Quân A.P chụp ảnh cưới ở Châu Âu, đang rục rịch chuẩn bị cho kế hoạch tổ chức lễ cưới.

Quân A.P bất ngờ để lộ bức ảnh cưới chụp tại Ý nhưng sau đó đã xoá đi

Nam ca sĩ hé lộ hình ảnh lên đồ hệt như chú rể

Cùng thời điểm đó, Lê Khanh cũng check in tại Ý, khoác áo giống của Quân A.P. Cô cũng làm tóc, diện váy trắng giống tạo hình cô dâu

Cách đây không lâu, Quân A.P khiến cư dân mạng xôn xao khi có phát ngôn úp mở liên quan đến chuyện tổ chức đám cưới với bà xã Lê Khanh. Khi được hỏi thẳng về chuyện kết hôn: "Vậy thì cho em hỏi là cô dâu của mình đâu ạ?" thì Quân A.P không né tránh mà mỉm cười đáp lại: "Câu trả lời này tôi sẽ trả lời vào cuối năm nay".

Quân A.P từng úp mở sẽ cưới vào cuối năm

Chuyện tình của Quân A.P và Lê Khanh

Những người theo dõi Quân A.P và Lê Khanh đều biết họ là 1 đôi, thậm chí được cho là đã bí mật kết hôn và có nhóc tỳ đầu lòng. Quân A.P và Lê Khanh sinh năm 1997, cùng là học sinh ở trường THCS Ngô Sĩ Liên và THPT Phan Đình Phùng tại Hà Nội. Lê Khanh là mối tình đầu của Quân A.P, từng được nam ca sĩ đăng ảnh công khai trên mạng xã hội vào năm 2012 (khi đó cả hai đang là học sinh lớp 9).

Trong một cuộc giao lưu, Quân A.P cho biết có nụ hôn đầu vào năm lớp 9. Đến lớp 12, anh đã để dành tiền tiêu vặt tầm vài tháng để mua cây son tầm 3 triệu tặng bạn gái. Tuy nhiên, khi bắt đầu vào showbiz, nổi tiếng thì Quân A.P hạn chế chia sẻ chuyện tình cảm riêng tư. Xuất phát từ chuyện "tình yêu gà bông" đến cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Cặp đôi đã ở bên nhau 14 năm, từ tình yêu "gà bông" gắn bó đến hiện tại

Theo nhiều nguồn tin, Lê Khanh và Quân A.P đã có nhóc tỳ đầu lòng

Vào tháng 2/2022, trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi, Quân A.P từng chia sẻ về chuyện tình cảm. "Tôi nghĩ một khi đã xác định yêu tôi thì người ấy chắc sẽ phải tự tin về bản thân thì họ mới có thể an tâm được. Khán giả thì không đáng lo ngại nhưng với những bạn đồng nghiệp mà hằng ngày tôi tiếp xúc, hầu như đều là những cô gái xinh đẹp. Người phụ nữ bên cạnh tôi phải cực kỳ tin tưởng tôi cũng như cực kỳ tự tin vào bản thân thì mới có thể ở vị trí ấy cũng như chịu được áp lực đấy được", anh cho hay.

Về gu chọn đối phương, nam ca sĩ chia sẻ: "Tôi thích một người hiền. Nhiều người đàn ông thích chinh phục những cô gái cá tính bởi bản năng của đàn ông là chinh phục mà, không hiểu sao tôi lại thích những cô gái hiền, có thể là hồi đi học mình cũng gặp qua vài người cá tính rồi nên cũng đủ để biết. Bây giờ thì tôi thích một người hiền lành nhưng cũng lanh lợi, không phải kiểu hiền khô, kiểu hiền nhưng lanh lợi thông minh thì sẽ đánh gục tôi bất cứ lúc nào".

Thời gian gần đây, cả hai lộ rất nhiều hint "đánh dấu chủ quyền"

Cách đây không lâu, cư dân mạng còn cho rằng Quân A.P đã khéo "đánh dấu chủ quyền" với đối phương bằng cách đưa cô vào MV Thiên Mệnh. Trong suốt MV, nữ chính này không lộ diện, thế nhưng qua góc nghiêng, chiều cao, vóc dáng và kiểu tóc thì netizen trông "quen quen", nhân vật này được dự đoán chính là Lê Khanh.

Quân A.P là một trong những nam ca sĩ nhận được nhiều tình cảm của khán giả hiện nay. Bắt đầu được biết đến bằng loạt những bản cover hàng trăm ngàn view trên MXH, đến hiện tại, Quân AP đã sở hữu cho mình nhiều bản hit cả chục triệu view, có thể kể đến như Ai Là Người Thương Em, Còn Gì Đau Hơn Chữ Đã Từng, Bông Hoa Đẹp Nhất ... Không chỉ sở hữu gương mặt điển trai, giọng hát ấn tượng, gia đình nam ca sĩ sở hữu khu villa bề thế ở Hòa Lạc, cách Hà Nội khoảng 40 phút đi xe. Cơ ngơi của Quân A.P từng khiến Trấn Thành lẫn các anh trai phải trầm trồ.

Lê Khanh từng xuất hiện tình tứ với Quân A.P trong buổi tổng duyệt concert Anh Trai Say Hi

Lê Khanh là gương mặt khá quen thuộc trên mạng xã hội khi sở hữu gần 100.000 người theo dõi trên Instagram. Dù nhận được sự quan tâm lớn, cô lại cực kỳ kín tiếng về đời tư. Trang cá nhân của Lê Khanh chủ yếu ngập tràn những bức ảnh được đầu tư chỉn chu, những lần check-in tại các điểm du lịch trong và ngoài nước cùng khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống.

Thế nhưng, với những người theo dõi cặp đôi từ lâu, mối quan hệ của Lê Khanh và Quân A.P gần như là "điều ai cũng biết". Suốt nhiều năm, cả hai liên tục để lộ loạt "hint" tình cảm như diện đồ đôi, xuất hiện ở cùng địa điểm hay đồng hành trong nhiều cột mốc quan trọng. Đáng chú ý, Lê Khanh thường xuyên có mặt trong các đêm diễn của Quân A.P, từ TP.HCM đến Hà Nội để âm thầm cổ vũ bạn trai. Gần đây, cô cũng cởi mở hơn khi chia sẻ những khoảnh khắc đi "đu concert" Anh Trai Say Hi - nơi Quân A.P biểu diễn. Dẫu vậy, trước mọi câu hỏi liên quan đến nam ca sĩ, Lê Khanh vẫn giữ nguyên sự kín tiếng, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận chuyện tình cảm.

Nhan sắc Lê Khanh - vợ của Quân A.P

Ảnh: FBNV