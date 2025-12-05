Hot nhất xứ Trung: Nam thần bí ẩn nhất showbiz Trần Khôn lộ diện cùng 2 quý tử song sinh nhỏ tuổi, mẹ tụi nhỏ là ai?

Tối 4/12, tờ 163 đưa tin, các tay săn ảnh xứ Trung vừa tung ra đoạn clip nghi Trần Khôn đưa 2 con trai song sinh ra ngoài ăn tối cùng 1 người bạn. Trong video gây xôn xao, Trần Khôn đeo khẩu trang kín mít, dường như không muốn để lộ thân phận. Sau bữa tối, anh cẩn thận dắt tay 1 đứa nhỏ ra xe và cố gắng bảo đảm an toàn cho bé. Trong khi đó, người bạn đi cùng anh cẩn thận đưa nốt đứa nhỏ còn lại ra xe. Trước khi lên xe, Trần Khôn dịu dàng xoa đầu 1 cậu bé. Nam diễn viên cúi đầu nhìn đứa trẻ bằng ánh mắt tràn ngập tình yêu thương và sự cưng chiều. Tài tử họ Trần còn cẩn thận quan sát thấy cả 2 bé đều ngồi ngay ngắn trên ghế rồi mới bước lên xe ra về.

Theo mô tả của cánh săn ảnh, cặp song sinh đi cùng Trần Khôn rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Cả 2 bé đều không quấy khóc và mè nheo khi đi ra ngoài cùng Trần Khôn.

Clip nghi Trần Khôn đưa 2 quý tử song sinh ra ngoài ăn tối đã phủ sóng truyền thông và mạng xã hội trong tối 4/12

2 bé song sinh rất ngoan ngoãn, không quấy khóc khi ra ngoài cùng tài tử họ Trần

Trần Khôn xoa đầu đứa nhỏ bằng ánh mắt ngập tràn tình yêu thương

Công chúng náo loạn trước thông tin mới về tài tử bí ẩn nhất Cbiz Trần Khôn

Hình ảnh nghi Trần Khôn ra ngoài ăn tối cùng 2 nhóc tỳ song sinh mới đây đã trở nên viral khắp cõi mạng, vừa leo lên hẳn vị trí số 1 trên bảng xếp hạng hot search mục giải trí của Weibo. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả tá hỏa vì không biết tài tử họ Trần đã có thêm 2 con song sinh từ bao giờ. Đồng thời, netizen cũng vô cùng tò mò về danh tính của mẹ tụi nhỏ. Trước đó, truyền thông xứ Trung cũng đăng tải clip được cho là ghi lại cảnh Trần Khôn đưa 2 quý tử song sinh tới 1 bệnh viện tư ở Bắc Kinh.

Trần Khôn đưa 2 bé song sinh tới 1 bệnh viện tư gần đây

Trần Khôn vốn được xem là tài tử bí ẩn nhất Cbiz, bởi lẽ trước đó anh từng giấu kín con trai suốt nhiều năm, thậm chí không để lộ 1 chút manh mối nào về mẹ của quý tử. Theo đó, phải tới tận năm 2012, nam diễn viên mới chịu công khai có 1 người con trai tên là Trần Tôn Hựu. Trần Tôn Hựu sinh năm 2002, năm nay đã bước sang tuổi 23.

Khác với hình dung của nhiều khán giả, Trần Tôn Hựu đã chọn con đường học thuật. Anh từng học tại St. George’s School - trường nam sinh kiểu Anh danh giá ở Canada, nơi từng đào tạo con cháu các nhà tài phiệt châu Á. Sau đó, anh về Trung Quốc, học tiếp tại Trường quốc tế Lạc Thành Bắc Kinh, rồi thi đậu ngành kiến trúc của 1 trường đại học hàng đầu. Chàng trai 23 tuổi ngày nào từng gây xôn xao vì thân thế “mẹ không rõ”, nay đã có trong tay tấm bằng kiến trúc sư từ 1 trong những trường đại học danh giá nhất xứ Trung.

Đến nay, lại lộ ra thông tin nghi tài tử họ Trần đã có thêm 2 con trai song sinh. Và điều này càng khiến công chúng thêm phần tò mò về đời sống riêng tư của tài tử được mệnh danh là nam thần kín tiếng nhất Cbiz.

Trần Khôn giấu kín cậu con trai Trần Tôn Hựu suốt nhiều năm trời

Trần Khôn sinh năm 1976, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, cùng với Triệu Vy và Huỳnh Hiểu Minh làm thành nhóm Tam Kiếm Khách nổi danh của Bắc Ảnh. Trần Khôn nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng và các chuyên gia trong ngành nhờ diện mạo điển trai nam tính cùng năng lực diễn xuất ổn định. Anh nổi tiếng khắp châu Á nhờ loạt tác phẩm “làm mưa làm gió” trên màn ảnh như Họa Bì, Kim Phấn Thế Gia, Như Sương Như Mưa Lại Như Gió...

Nguồn: 163