Hot nhất showbiz: Nữ ca sĩ đầu tiên công khai là người song tính đi lấy chồng

Ngày 23/2, tờ KoreaBoo đưa tin Som Hein gây chú ý khi thông báo đã lên xe hoa đi lấy chồng và công khai hình ảnh trong hôn lễ của mình lên MXH. Theo Som Hein, cô đã tổ chức hôn lễ vào ngày 21/2. Chồng Som Hein là Kim Ye Hoon (28 tuổi), là ca sĩ kiêm diễn viên kém cô 2 tuổi.

Kim Ye Hoon công khai mối quan hệ tình cảm của anh với Som Hein vào ngày 24/1. Khi đó, nam ca sĩ cho biết anh đã gặp được "mối nhân duyên quý giá" và đi đến quyết định kết hôn với Som Hein. Kim Ye Hoon cho biết dù thời gian bên nhau không quá dài, nhưng cả hai đã dành cho nhau sự chân thành, đồng thời suy ngẫm kỹ lưỡng để tin rằng kết hôn là lựa chọn đúng đắn nhất. Trước những đàm tiếu về chuyện tình ái trong quá khứ của Som Hein, Kim Ye Hoon cho biết anh không bận tâm.

Toàn cảnh đám cưới của Som Hein. Nguồn: Instagram.

Chồng nữ idol là Kim Ye Hoon, kém cô hai tuổi. Ảnh: KoreaBoo.

Bộ ảnh cưới đơn giản, lãng mạn của vợ chồng Som Hein. Ảnh: KoreaBoo.

Som Hein (tên thật là Som Hye In) sinh năm 1996, từng tham gia cuộc thi Idol School của đài Mnet vào năm 2017. Tuy nhiên, sau tập 1, cô đã xin rút khỏi chương trình với lý do trầm cảm, biếng ăn và rối loạn tâm lý. Về sau, Som Hein tiếp tục sự nghiệp âm nhạc và phát hành 1 số ca khúc.

Năm 2019, Som Hein gây xôn xao dư luận khi công khai trên mạng xã hội cô là người song tính và đã có bạn gái. Cần phải biết LGBT+ là chủ đề nhạy cảm ở showbiz Hàn cũng xã hội Hàn Quốc. Theo tờ The Korea Times, Som Hein là nữ idol Kpop đầu tiên dũng cảm công khai xu hướng tính dục của bản thân và hành động này đã truyền cảm hứng to lớn cho cộng đồng LGBT+ tại Hàn Quốc. Đến tháng 8/2020, Som Hein đăng tâm thư thông báo chia tay bạn gái.

Trong khi đó, Kim Ye Hoon sinh năm 1998, nổi tiếng với ca khúc With You và I Should Have Hugged You Then.

Som Hein từng công khai bản thân là người song tính và có bạn gái vào tháng 7/2019. Ảnh: KoreaBoo.

Nguồn: KoreaBoo