Hot lại đoạn clip Đại úy Thăng Văn Cương ném lựu đạn, bắn súng cực chất, Hoà Minzy: "Ỏ, chồng em đó"

Kể từ sau khi công khai chuyện tình với nữ ca sĩ Hòa Minzy, thông tin về Đại Úy Thăng Văn Cương (SN 1995, Bắc Ninh) nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý từ netizen. Nhiều khoảnh khắc của nam quân nhân này trên sóng Sao Nhập Ngũ hay trong quá trình làm việc, từng được ghi hình trước đó cũng được đăng tải trở lại.

Một trong số đó phải kể đến sự xuất hiện của Thăng Văn Cương trong chương trình Quân khu số 1 - chương trình truyền hình thực tế về quân đội do VTV và Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp sản xuất.

Chương trình là sân chơi thi đấu giữa các quân khu và Bộ tư lệnh Thủ đô, thể hiện sự tinh nhuệ, "tinh-gọn-mạnh" của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Khi thông tin đồng chí Thăng Văn Cương là chồng sắp cưới của ca sĩ Hòa Minzy viral, thì VTV cũng đăng tải lại phần thi đấu của nam quân nhân này, clip với tiêu đề Chiến sĩ Thăng Văn Cương - chồng Hoà Minzy bắn súng siêu giỏi trong Quân Khu số 1 , đang thu về lượng tương tác cao.

Đại úy Thăng Văn Cương hạ gục 3/3 mục tiêu trong thời gian ngắn. Ảnh chụp màn hình.

Thời điểm này, theo như thông tin từ chương trình, Thăng Văn Cương mang quân hàm Thượng Úy, thuộc đội tuyển Quân đoàn 12 (quân đoàn chủ lực đầu tiên được tổ chức lại theo hướng "tinh, gọn, mạnh", có Bộ tư lệnh đặt tại thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Đơn vị được công bố thành lập vào ngày 2/12/2023 trên cơ sở sáp nhập các đơn vị tiền thân của Quân đoàn 1 và Quân đoàn 2 - pv).

Anh bước vào phần thi ném lựu đạn tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 30m. Ở lượt đầu tiên, quả lựu đạn chưa trúng đích, nhưng những lần tiếp theo, các mục tiêu đều bị tiêu diệt hoàn toàn.

Tiếp đó là phần bắn súng. Văn Cương nhanh chóng bắn trúng 3/3 mục tiêu chỉ trong thời gian ngắn, thậm chí không cần dùng thêm đạn dự phòng. Kết thúc bài thi, anh vẫn còn thừa 6 viên đạn và 30 giây. Chứng kiến màn thể hiện này, hai bình luận viên của chương trình cũng không giấu được sự thán phục: “Quá hay, Thăng Văn Cương đã hạ gọn. Anh không hề là người bắn trượt nhiều, mà bắn rất tốt. Có lẽ đây chỉ đơn giản là sự khiêm tốn.”

Trả lời phỏng vấn trong chương trình, Thăng Văn Cương cũng cho biết thêm: "Bình thường khi tập luyện, tôi chỉ cần ném 1 quả (lựu đạn - pv) đã vào được mục tiêu rồi, tuy nhiên hôm nay do điều kiện về thời tiết cũng như tâm lý nên tôi phải sử dụng đến quả thứ 2 mới ném trúng được mục tiêu".

Nam chiến sĩ trả lời phỏng vấn. Ảnh chụp màn hình.

Hiện, những đoạn cut này đang viral trên TikTok lẫn Facebook, được nhiều người đăng tải lại, nhận về nhiều lời khen ngợi. Đông đảo netizen gọi tên Hòa Minzy, và bình luận "trai tài gái giỏi", "mây tầng nào gặp gió tầng đó" là đây.

"Hòa đâu vào xem chồng nè, anh nhà giỏi giang quá chị ơi", "Người đâu đã đẹp còn giỏi nữa, quá là xuất sắc rồi", "Nhất chị Hòa nha, xem mà ước có chồng cũng làm bộ đội", "Xem mà mừng cho bả, chồng đẹp, giỏi", "Xứng đôi thôi rồi", "Đúng là mây tầng nào gặp gió tầng ấy. Bạn này đẹp trai, đàn ông, lại giỏi nữa, nên cả 2 đều là mảnh ghép phù hợp của nhau", .. là những bình luận của cư dân mạng.

Dưới phần bình luận của video được đăng tải trên fanpage VTV, Hòa Minzy xác nhận chiến sĩ Thăng Văn Cương trong video chính là bạn trai, chồng chưa cưới của mình. Cô hóm hỉnh viết: "Chồng em đó nhà đài ơi! Nhà gái qua đây chưa? Tắc đường hay sao chậm thế?".

Hòa Minzy tới liền đây rồi nè. Ảnh chụp màn hình.

Hiện tại, Thăng Văn Cương mang quân hàm Đại Úy, công tác trong quân đội, quê quán Bắc Ninh (trước là Bắc Giang).

Hòa Minzy và bạn trai quen nhau từ chương trình Sao Nhập Ngũ năm 2022.

Được biết, Hòa Minzy và Thăng Văn Cương quen biết nhau khi nữ ca sĩ tham gia chương trình Sao nhập ngũ 2022. Thời điểm đó, Thăng Văn Cương là một trong những quân nhân tham gia hỗ trợ và huấn luyện cho các nghệ sĩ trong quá trình ghi hình. Sau khi chương trình kết thúc, hai người vẫn giữ liên lạc; dần tìm thấy sự đồng điệu và phát triển mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, suốt thời gian dài, cặp đôi chọn cách giữ kín chuyện riêng tư.

Theo chia sẻ của Hòa Minzy, cả hai đã có khoảng 4 năm tìm hiểu trước khi quyết định công khai với công chúng. Một chi tiết thú vị khiến người hâm mộ thích thú là Hòa Minzy và Thăng Văn Cương cùng sinh năm 1995 và chỉ cách nhau đúng một ngày sinh - nữ ca sĩ sinh ngày 31/5 còn bạn trai sinh ngày 30/5. Khi công khai mối quan hệ, Hòa Minzy cũng tiết lộ gia đình bạn trai đã sang nhà cô hỏi cưới.

Trên Facebook, ảnh đại diện của Văn Cương từ ngày 15/12/2023 đến nay cũng không đổi. Anh chàng đăng ảnh nắm tay trước Lăng Bác cùng chú thích: "Cảm ơn em. 15/12/2023". Nhiều người cho rằng đây chính là ngày cặp đôi chính thức nên duyên.

Sau khi công khai chuyện tình cảm, Văn Cương cũng thoải mái hơn trong việc chia sẻ về nửa kia. Trên trang Facebook cá nhân, anh viết : "Cảm ơn em vì tất cả, anh và bố mẹ, gia đình rất hạnh phúc khi có em làm vợ làm dâu. Anh sẽ cố gắng phấn đấu vì tương lai của chúng ta và các con. Anh yêu em, vợ ơi!".

Hiện tại, Văn Cương sở hữu Facebook cá nhân với hơn 51N follower, TikTok đã lên tới gần 150N người theo dõi.

Trong chia sẻ mới nhất, giọng ca " Bắc Bling " dự định sẽ lên xe hoa vào năm 2027.