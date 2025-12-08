Hot: Katy Perry chính thức "trao danh phận" bạn trai cho cựu Thủ tướng Canada!

Mới đây, Katy Perry đã "xả" loạt ảnh từ chuyến lưu diễn tại Nhật Bản lên trang cá nhân. Đáng chú ý, nữ ca sĩ đình đám đăng cùng 2 khung hình bên cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Cặp đôi tình tứ, vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc hẹn hò hạnh phúc bên nhau.

Rất nhanh chóng, hình ảnh này đã làm dậy sóng mạng xã hội. Đây là lần đầu tiên Katy Perry công khai ảnh tình tứ bên cựu Thủ tướng Canada. Động thái này cho thấy nữ ca sĩ đã "trao danh phận" cho bạn trai và vui mừng công khai cho toàn thế giới biết. Chú thích “Khoảnh khắc lưu diễn ở Tokyo và hơn thế nữa” cho thấy Katy Perry không chỉ đi tour ở Nhật, mà còn tranh thủ gặp gỡ, hẹn hò với bạn trai mới quyền lực. Trong thời gian lưu lại Nhật Bản, Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau còn có cuộc gặp với cựu Thủ tướng Fumio Kishida và phu nhân Yuko Kishida.

Bức ảnh cặp đôi "công khai danh phận" làm cộng đồng mạng dậy sóng

Khoảnh khắc ngọt ngào tình tứ của cặp đôi

Họ còn có cuộc gặp với cựu Thủ tướng Fumio Kishida và phu nhân Yuko Kishida.

Trên mạng xã hội, nhiều fan bình luận thể hiện chúc mừng mối tình mới của Katy Perry. Nữ ca sĩ từng có quãng thời gian đau khổ, bật khóc ngay trên sân khấu khi chia tay Orlando Bloom. Nhưng giờ đây, trái tim cô đã vui trở lại nhờ có cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Nghi vấn hẹn hò của Katy Perry và cựu Thủ tướng quyền lực bắt đầu từ ngày 29/8, khi tờ TMZ tung hình ảnh họ đi ăn tại 1 nhà hàng sang trọng ở Montreal, Canada. Theo truyền thông Mỹ, cuộc gặp mặt riêng tư của nữ ca sĩ Dark Horse và Justin Trudeau được các nhân viên an ninh giám sát chặt chẽ. Ngày hôm đó, Katy Perry đã xuất hiện với diện mạo quyến rũ, xinh đẹp.

Cô và chính trị gia 54 tuổi trò chuyện vô cùng vui vẻ. Cả 2 còn cùng nhau vào khu vực bếp để cảm ơn các đầu bếp, nhân viên đã đích thân chuẩn bị bữa ăn ngon, thịnh soạn cho họ. Trong lúc dân tình còn đang đồn đoán, cựu Thủ tướng Canada đã không ngần ngại tới xem concert ủng hộ Katy Perry. Mối quan hệ bất ngờ của 2 nhân vật tưởng chừng không liên quan đến nhau đã khiến cả thế giới chấn động.

Bức ảnh hẹn hò đầu tiên của cặp đôi

Đôi bên đều là người độc thân. Katy Perry vừa chia tay mối tình 10 năm Orlando Bloom. Hiện tại, cô tập trung vào tour diễn Lifetimes và nuôi dạy con gái Daisy Dove 5 tuổi. Trong khi đó, cựu Thủ tướng Canada thông báo ly thân người vợ 18 năm là Sophie Grégoire vào năm 2023. Họ cùng nhau nuôi dạy 3 con chung là Xavier (17 tuổi), Ella-Grace (16 tuổi) và Hadrien (11 tuổi).

Tuy nhiên sau đó không lâu, truyền thông đưa tin mối tình vừa chớm nở của Katy Perry và cựu thủ tướng Canada Justin Trudeau được cho là đã nguội lạnh. Lý do là bởi Katy Perry có lịch trình quá bận rộn, còn Justin Trudeau cảm thấy không thoải mái khi phải nhận quá nhiều sự chú ý từ truyền thông và công chúng. Katy Perry và Justin Trudeau có sự gắn kết ngay lập tức, họ quan tâm đến nhau, có nhiều điểm chung nhưng sẽ cần thời gian xem mọi chuyện đi đến đâu.

Nhưng bất ngờ đã xảy đến vào ngày 11/10, khi Daily Mail đăng tải hình ảnh cặp đôi ôm hôn đắm đuối trên du thuyền. Những bức ảnh này được 1 du khách chụp tại ngoài khơi bờ biển Santa Barbara, California, Mỹ vào cuối tháng 9 nhưng đến nay mới công bố. Và đến sinh nhật Katy Perry vào cuối tháng 10, cặp đôi đã công khai hẹn hò ở Paris, Pháp. Có thể thấy rằng họ đang hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu.

Họ hôn nhau trên du thuyền vào tháng 9..

... và công khai hẹn hò ở Pháp vào cuối tháng 10

Nguồn: Instagram