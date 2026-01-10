Hot girl Vật lý Minh Thu bất ngờ thông báo "cập bến" trời Âu

Cô giáo từng gây "sốt" mạng một thời giờ tập trung cho dự án cá nhân cũng như phát triển con đường học vấn.

Minh Thu - "Cô giáo Vật lý" từng là nhân vật gây "bão" mạng xã hội hồi năm 2021

Cô nàng gây sốt khi livestream chia sẻ kiến thức cũng như bí quyết học Vật lý, truyền cảm hứng yêu thích bộ môn này tới các bạn học sinh. Sự xinh đẹp của Minh Thu (sinh năm 1997, Nghệ An) khiến cô nàng trở thành nhân vật "hot" với hàng triệu lượt người theo dõi trên mạng xã hội lúc bấy giờ. Cô gái này cũng khiến cộng đồng game thủ dậy sóng khi livestream "chạy bo" PUBG MOBILE cùng học trò.

Tuy nhiên, thời gian sau đó, hiện tượng mạng này liên tiếp vướng vào ồn ào đời tư, bằng cấp. Sau cùng, cô nàng ngày càng ít xuất hiện, tạm ở ẩn sau lùm xùm. Cũng tại đây, Minh Thu cũng thẳng thắn xin được rút lại danh xưng "cô giáo".

Có thời gian, người dùng mạng thấy cô nàng chuyển hoạt động trong vai trò KOL (người tư vấn, có tầm ảnh hưởng) trên mạng xã hội. Ngoài ra, cô cũng Nam tiến để thay đổi môi trường làm việc. Cô gái sinh năm 1997 tích cực trau dồi học ngoại ngữ. Chỉ trong thời gian ngắn tự học thêm tiếng Trung cô đã tự tin "flex" trình độ ngoại ngữ mượt mà. Thậm chí, Minh Thu còn xin được học bổng của đất nước này cho hành trình trải nghiệm 6 tháng. Trước nhiều thắc mắc, cô nàng giải đáp rằng: "Mình qua học Văn Hoá Trung thôi á. Cái này không có bằng tốt nghiệp, chỉ là khóa học trải nghiệm có học bổng của chính phủ Trung Quốc cấp nha".

Tiếp tục theo đuổi con đường học vấn

Sau một thời gian khá im vắng trên các nền tảng mạng xã hội để tập trung cho các dự án và định hướng cá nhân, Minh Thu mới đây bất ngờ chia sẻ thông tin quan trọng về bước ngoặt mới trong cuộc đời. Không còn là những buổi livestream dạy học rầm rộ hay những thị phi từng bủa văng một thời, Minh Thu của hiện tại xuất hiện với hình ảnh điềm tĩnh, trưởng thành và tràn đầy năng lượng tích cực khi chính thức đặt chân đến miền nam nước Pháp để theo học chương trình Thạc sĩ.

"Con gái của bố mẹ sau bao nỗ lực cuối cùng cũng được đi học thạc sĩ ở miền nam nước Pháp. Hôm nay mình đi hông có báo cho mọi người biết, giấy tờ visa các thứ cũng khá cập rập thôi nhưng vẫn rất nhiều người nhắn tin hỏi thăm và gọi điện Thu cảm ơn mọi người đã quan tâm và luôn hỏi han cập nhật tiến độ liên tục, hứa sẽ học hành chăm chỉ ạ" - hot girl thông báo đi du học bất ngờ và sự vội vã trong khâu chuẩn bị.

Bước chuyển mình lớn này được cô gái thực hiện một cách khá âm thầm. Hành trình chạm tay đến giấc mơ du học Thạc sĩ tại miền nam nước Pháp không chỉ là bước tiến về mặt tri thức mà còn là thành quả ngọt ngào cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Minh Thu. Từng trải qua không ít sóng gió và áp lực từ dư luận khi bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội, cô nàng đã lựa chọn cách lui về sau, sống kín tiếng hơn để trau dồi bản thân và kiên trì đuổi theo mục tiêu học vấn.

Hiện cô gái đã đặt chân đến vùng đất mới với không khí thanh bình và thơ mộng của miền nam nước Pháp, Minh Thu bắt đầu thích nghi với cuộc sống tự lập của một du học sinh. Những hình ảnh đời thường được cô chia sẻ thể hiện một tâm thế vô cùng thoải mái và sẵn sàng cho những thử thách mới phía trước.