Hot girl sở hữu gương mặt cực dễ thương, nhưng lại khiến CĐM "hú hồn" khi để lộ ảnh cơ thể...

Giữa "rừng" hot girl với phong cách quen thuộc, vẫn có những cái tên tạo được dấu ấn theo cách rất riêng.

Sở hữu gương mặt "baby cute", thế nhưng cô nàng này lại gây bất ngờ

Những năm gần đây, mạng xã hội liên tục xuất hiện các hot girl mới với ngoại hình nổi bật, phong cách đa dạng và nhanh chóng thu hút lượng lớn người theo dõi. Bên cạnh nhan sắc, cá tính riêng chính là yếu tố giúp nhiều cô gái trở nên khác biệt giữa vô số gương mặt nổi tiếng trên các nền tảng.

Trong số đó, Wendy là cái tên nhận được khá nhiều sự quan tâm. Ngay từ những bức ảnh selfie được đăng tải, cô nàng gây thiện cảm với gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, làn da trắng cùng mái tóc đen thẳng và biểu cảm dễ thương. Không ít người nhận xét Wendy mang vẻ ngoài rất "baby", thậm chí có phần mong manh và nữ tính giống nhiều hot girl nổi tiếng khác.

Nếu chỉ nhìn những bức hình cận mặt, sẽ chẳng có gì khiến người xem phải ngạc nhiên. Thế nhưng, mọi chuyện thay đổi hoàn toàn khi Wendy chia sẻ những bức ảnh chụp toàn thân hoặc trong phòng gym.

Ngay lập tức, cư dân mạng không khỏi "tá hỏa" trước thân hình hoàn toàn trái ngược với gương mặt đáng yêu của cô. Thay vì vóc dáng mảnh mai như nhiều người hình dung, Wendy lại sở hữu cơ bắp săn chắc, đặc biệt là phần vai, bắp tay và lưng phát triển rõ nét. Những đường cơ nổi bật khiến nhiều người lần đầu nhìn thấy đều phải dụi mắt vì khó tin đây lại là cùng một người.

Hóa ra, Wendy không chỉ đơn thuần là một hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội mà còn là một vận động viên thể hình theo đuổi việc tập luyện nghiêm túc trong thời gian dài.

Vóc dáng không tưởng của hot girl xinh đẹp

Theo dõi trang cá nhân của Wendy, có thể thấy phòng gym gần như đã trở thành "ngôi nhà thứ hai" của cô. Phần lớn nội dung được chia sẻ đều xoay quanh quá trình tập luyện, chế độ ăn uống cũng như những khoảnh khắc khoe thành quả sau nhiều năm kiên trì.

Điểm khiến người xem ấn tượng nhất chính là phần cơ vai tròn đầy, cánh tay săn chắc cùng tấm lưng nổi rõ từng nhóm cơ. Trong nhiều bức ảnh tạo dáng trước gương hoặc khi tập luyện, Wendy dễ dàng khoe được nền tảng thể lực đáng nể của mình. Không ít người còn hài hước nhận xét rằng nếu chỉ nhìn gương mặt, khó ai nghĩ cô nàng lại sở hữu thân hình "khủng" đến vậy.

Sự tương phản giữa khuôn mặt trẻ trung và vóc dáng đậm chất thể hình cũng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Nhiều bình luận bày tỏ sự bất ngờ, trong khi không ít người dành lời khen cho tinh thần kỷ luật và sự kiên trì mà Wendy đã bỏ ra để xây dựng hình thể như hiện tại.

Được biết, Wendy hiện còn là một huấn luyện viên thể hình. Vì vậy, cô thường xuyên chia sẻ các bài tập, tư thế tạo dáng (pose) cũng như kinh nghiệm duy trì thể lực với những người có chung đam mê tập luyện. Mỗi lần xuất hiện trong trang phục thể thao, cô đều cho thấy sự tự tin khi phô diễn những nhóm cơ được rèn giũa bài bản.

Có thể nói, Wendy là minh chứng cho việc ngoại hình không phải lúc nào cũng phản ánh đúng sở thích hay phong cách sống của một người. Sự kết hợp giữa gương mặt đáng yêu và thân hình cơ bắp tạo nên hình ảnh rất riêng, giúp cô nổi bật giữa vô số hot girl trên mạng xã hội. Chính sự đối lập thú vị ấy đã khiến không ít người lần đầu bắt gặp phải bất ngờ, đồng thời cũng giúp Wendy thu hút thêm đông đảo người theo dõi, trở thành một trong những gương mặt gây chú ý trong cộng đồng yêu thể hình hiện nay.