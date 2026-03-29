Hot girl phố đi bộ Hà Nội là mỹ nhân đẹp nhất thế giới: 7749 lần bị chê bai nhan sắc, nay hết thời lặn mất tăm

Từng gây sốt mạng xã hội Việt Nam chỉ bằng vài khoảnh khắc chụp vội tại phố đi bộ Hà Nội, Nancy - cựu thành viên MOMOLAND là một trong những mỹ nhân nổi bật nhất của Kpop thế hệ thứ ba. Sở hữu gương mặt lai Mỹ - Hàn sắc nét, cô không chỉ được biết đến với danh xưng “hot girl phố đi bộ” mà còn từng vươn lên vị trí số 1 trong Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2023 do TC Candler công bố.

Năm 2017, trong một chuyến lưu diễn cùng MOMOLAND tại Việt Nam, nữ idol khi đó mới 17 tuổi đã gây sốt khi bị người đi đường “bắt gặp” trong lúc dạo chơi. Không cần ánh đèn sân khấu hay ekip chuyên nghiệp, chỉ vài bức ảnh chụp vội cũng đủ khiến mạng xã hội bùng nổ. Gương mặt lai Tây với làn da trắng, sống mũi cao, đôi mắt sâu cùng nụ cười trong trẻo của Nancy nhanh chóng được chia sẻ khắp nơi. Từ một khoảnh khắc đời thường, cô trở thành “hiện tượng mạng” tại Việt Nam, được gọi bằng cái tên thân mật: hot girl phố đi bộ.

Nancy Jewel McDonie (sinh năm 2000) là center và visual đại diện cho nhóm nhạc nữ MOMOLAND. Nancy gia nhập làng giải trí thông qua chương trình thực tế Finding Momoland năm 2016 và chính thức ra mắt một thời gian sau đó. Nhóm nhanh chóng tạo dấu ấn với hình ảnh tươi sáng, năng lượng. Nancy nổi lên như một hiện tượng nhờ ngoại hình lai Tây hiếm thấy. Gương mặt sắc nét, vóc dáng nóng bỏng cùng phong thái trình diễn tự tin giúp cô trở thành tâm điểm trong hầu hết các sân khấu của nhóm.

Năm 2018, ca khúc BBoom BBoom bùng nổ trên diện rộng, đưa MOMOLAND vươn lên hàng nhóm nhạc nữ hạng A và biến Nancy thành “biểu tượng visual”, viral tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Hình ảnh của cô xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, các bảng xếp hạng nhan sắc và truyền thông quốc tế. Ở thời đỉnh cao, danh tiếng MOMOLAND nói chung và Nancy nói riêng được đặt lên bàn cân với cả loạt nhóm nữ hàng đầu như BLACKPINK, TWICE, Red Velvet.

Tuy nhiên, hào quang của Nancy và MOMOLAND không kéo dài lâu. Sự sa sút của Nancy không diễn ra đột ngột mà gắn liền với hàng loạt biến cố kéo dài. Năm 2019, cô trở thành nạn nhân của việc chụp lén trong phòng thay đồ tại một lễ trao giải diễn ra ở Việt Nam. Những hình ảnh riêng tư bị phát tán trái phép trên mạng đã gây chấn động dư luận quốc tế. Sau đó, Nancy tiếp tục đối mặt với các sản phẩm cắt ghép hình ảnh nhạy cảm bằng công nghệ deepfake, khiến hình ảnh cá nhân bị xâm phạm nghiêm trọng. Những sự việc này được cho là đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý, buộc cô phải hạn chế xuất hiện trước công chúng trong một thời gian dài, đúng vào giai đoạn sự nghiệp đang cần duy trì đà phát triển.

Dù được xem là biểu tượng nhan sắc, Nancy cũng nhiều lần trở thành tâm điểm tranh cãi liên quan đến ngoại hình, đặc biệt là vấn đề cân nặng. Trong giai đoạn hoạt động cao điểm cùng MOMOLAND, vóc dáng của cô thường xuyên bị soi xét mỗi khi có sự thay đổi, dù rất nhỏ. Khi tăng cân, Nancy bị một bộ phận cư dân mạng mỉa mai, gán cho những nhận xét tiêu cực về hình thể, thậm chí so sánh cô với hình ảnh trước đó, phủ nhận nỗ lực duy trì ngoại hình của nữ thần tượng.

Song song đó, công ty quản lý MLD Entertainment liên tục vấp phải chỉ trích vì cách xử lý khủng hoảng yếu kém, không có biện pháp bảo vệ nghệ sĩ đủ mạnh và để nội bộ MOMOLAND rơi vào tình trạng bất ổn. Các lùm xùm liên quan đến thành viên rời nhóm, tranh cãi hợp đồng và tố cáo gian lận từ phía cựu thành viên Daisy khiến hình ảnh nhóm bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khi MOMOLAND không còn duy trì được chuỗi hit, sức hút của Nancy với tư cách cá nhân cũng dần suy giảm.

Năm 2023, các thành viên MOMOLAND đồng loạt hết hợp đồng với công ty cũ, dẫn đến kết cục tan rã. Từ đây, Nancy gần như “mất tích” trên truyền thông đại chúng Hàn Quốc. Cô không còn xuất hiện dày đặc trên các sân khấu âm nhạc, show truyền hình hay bảng xếp hạng độ nhận diện. Nancy vẫn thường nhận show biểu diễn hay tham gia sự kiện vừa và nhỏ, nhưng với phần đông fan Kpop, nữ thần lai ngày nào gần như mất hút. Việc chuyển hướng hoạt động sang các thị trường khác khiến tên tuổi Nancy chủ yếu được nhắc đến trong phạm vi cộng đồng người hâm mộ, thay vì công chúng rộng rãi như trước.

Từ năm 2025, Nancy bắt đầu cho thấy những nỗ lực tái định vị sự nghiệp. Cô tham gia dự án điện ảnh hành động - kinh dị Pig Valley (còn được biết đến với tên Pig Village), do Ma Dong Seok sản xuất và đóng chính. Bên cạnh đó, Nancy ký hợp đồng với Sparkle GMA Artist Center - một trong những công ty giải trí lớn nhất Philippines. Tại đây, cô xuất hiện thường xuyên trên các chương trình truyền hình, tham gia Running Man Philippines và trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu địa phương. Ở thị trường này, Nancy được đón nhận như một nghệ sĩ quốc tế hạng A, với tần suất hoạt động ổn định hơn so với giai đoạn cuối tại Hàn Quốc.

Tháng 4/2025, thông tin toàn bộ sáu thành viên MOMOLAND ký hợp đồng với Inyeon Entertainment để tái hợp gây chú ý lớn trong cộng đồng người hâm mộ. Nhóm xác nhận đang chuẩn bị các dự án âm nhạc mới, đánh dấu nỗ lực trở lại sau thời gian dài gián đoạn. Với Nancy, đây là cơ hội hiếm hoi để kết nối lại với hình ảnh từng làm nên tên tuổi, trong bối cảnh thị trường Kpop đã thay đổi mạnh mẽ so với giai đoạn đỉnh cao của nhóm.

Nancy đã đi qua thời hoàng kim với nhiều sự cố đáng tiếc. Từ một biểu tượng nhan sắc toàn cầu đến giai đoạn hoạt động âm thầm, sự nghiệp của Nancy phản ánh rõ tính khắc nghiệt của ngành công nghiệp giải trí. Dù chưa biến mất khỏi làng giải trí, nhưng độ nhận diện của Nancy khó để cạnh tranh ở thị trường hiện tại. Sa sút ở Hàn Quốc, Nancy liên tục tìm kiếm cơ hội ở điện ảnh, truyền hình ở quốc tế. Việc Nancy có thể lấy lại vị thế từng có hay không vẫn phụ thuộc vào hiệu quả của những dự án sắp tới và khả năng tạo ra dấu ấn đủ mạnh trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.