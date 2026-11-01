Hot girl mukbang "đốt mắt" người xem với bộ ảnh ngọt ngào quyến rũ

Biến gian bếp thành studio, hot girl khoe trọn vóc dáng.

Trong cộng đồng sáng tạo nội dung và mukbang Việt Nam, Quỳnh Trương sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Không chỉ gây ấn tượng bởi những video thưởng thức ẩm thực ngon mắt cùng nụ cười rạng rỡ, cô nàng còn đốn tim dân tình nhờ nhan sắc xinh đẹp, làn da trắng mịn cùng vóc dáng thon gọn chuẩn chỉnh.

Mới đây, hot girl lại tiếp tục làm mạng xã hội "bùng nổ" khi tung ra bộ ảnh concept không gian nhà bếp ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ. Không cần lên đồ cầu kỳ hay trang điểm đậm, Quỳnh Trương vẫn dễ dàng khai thác triệt để vẻ đẹp trong trẻo, tự nhiên cùng đường cong cơ thể đầy thu hút.

“Khiêu vũ” trong căn bếp

Khác với hình ảnh quen thuộc bên những bàn ăn đầy ắp món ngon trong các video mukbang, Quỳnh Trương tại bộ ảnh mới tươi trẻ và ngọt ngào. Lấy bối cảnh gian bếp mang tone màu ấm áp với giấy dán tường caro vàng vintage cùng nội thất gỗ cổ điển, tổng thể bức ảnh tạo nên một không gian thơ mộng và ấm cúng.

Quỳnh Trương diện chiếc áo thun dài tay mỏng sắc trắng dáng chéo vai nhẹ nhàng, kết hợp cùng chiếc quần short tập gym tone hồng pastel nữ tính. Thiết kế áo lệch vai khéo léo khoe trọn bờ vai thon gầy, xương quai xanh quyến rũ cùng làn da trắng mịn. Thiết kế áo giúp cô nàng khoe khéo vòng eo con kiến thon gọn cùng cơ bụng phẳng lỳ. Đôi chân thon mịn phối cùng tất trắng cổ cao giúp tổng thể outfit vừa có nét trẻ trung, năng động lại vừa vô cùng "mờ lem".

Mái tóc đen uốn sóng lơi nhẹ nhàng xõa tự nhiên qua vai kết hợp cùng phong cách trang điểm tone hồng đào trong trẻo giúp gương mặt Quỳnh Trương càng thêm thanh tú. Từ ánh mắt thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, nụ cười nháy mắt tinh nghịch cho đến khoảnh khắc cuộn mình trong chiếc chăn caro ấm áp đều mang lại cảm giác dễ chịu cho người xem.

Bộ ảnh đem về cơn mưa lời khen cùng hàng chục ngàn lượt thả tim từ cư dân mạng

Dưới bài đăng, đông đảo người hâm mộ để lại những bình luận ngợi khen nhan sắc ngày càng thăng hạng của cô nàng:

"Xem Quỳnh Trương ăn đã mê rồi, nay ngắm bộ ảnh đời thường này còn mê hơn gấp bội!",

"Xinh quá luôn, tone hồng nhạt hợp với vẻ đẹp trong trẻo của cô ấy thực sự",

"Đúng là visual không góc chết, từ thần thái cho đến vóc dáng đều chuẩn không cần chỉnh"...

Sự kết hợp giữa dáng vóc nuột nà và nét hồn nhiên trong ánh mắt đã giúp Quỳnh Trương ghi điểm trong lòng người hâm mộ. Bộ ảnh mang sắc màu ngọt ngào, nữ tính dịp này tiếp tục chứng minh phong độ nhan sắc đỉnh cao của hot girl Quỳnh Trương, giúp tên tuổi của cô duy trì độ hot bền bỉ trong cộng đồng người hâm mộ.