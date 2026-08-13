Hot girl bánh mì thị phi, bất ngờ "checkin" VTV với thời trang táo bạo

Màn xuất hiện tại VTV của hot girl bánh mì vốn đã nhiều thị phi nay lại càng gây tranh cãi.

Cô gái bán bánh mì gặp nhiều "ồn ào" trên mạng xã hội

Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, việc các chủ tiệm kinh doanh dịch vụ ăn uống sử dụng hình ảnh cá nhân để thu hút sự chú ý đã không còn là chuyện hiếm. Từ những tiệm trà sữa, quán bún cho đến các xe bánh mì vỉa hè, không ít người đã nhanh chóng nổi tiếng nhờ visual bắt mắt. Tuy nhiên, ranh giới giữa sự gợi cảm, năng động và phản cảm thường vô cùng mong manh.

Thời gian gần đây, hình ảnh một cô gái bán bánh mì nổi tiếng với phong cách thời trang "táo bạo" gây nhiều tranh cãi. Xuất hiện tại quầy bánh mì, cô nàng thường xuyên khoác lên mình những bộ trang phục thiết kế trễ nải, cắt xẻ sâu, khoe trọn vóc dáng cùng làn da trắng mịn.

Ngay khi những clip bán hàng được lan truyền trên TikTok và Facebook, quầy bánh mì của cô gái lập tức trở thành tâm điểm thu hút tò mò. Hàng dài người kéo đến không chỉ để thưởng thức món ăn mà còn để tận mắt chứng kiến "nhan sắc" của chủ quán. Tuy nhiên, đi kèm với sự nổi tiếng thần tốc là vô số những luồng ý kiến trái chiều từ dư luận.

Ban đầu, những hình ảnh ăn mặc gợi cảm của cô gái nhận về không ít lời khen ngợi từ một bộ phận cư dân mạng vì vẻ ngoài xinh đẹp, đường cong quyến rũ. Thế nhưng, số lượng ý kiến lên án và phản đối lại ngày một tăng cao theo thời gian.

Các luồng chỉ trích tập trung vào khía cạnh: Việc diện những bộ cánh thiếu vải, hở ngực sâu hay váy siêu ngắn đứng bán đồ ăn bị đánh giá là kém duyên, cố tình dùng yếu tố tính dục để lôi kéo khách hàng thay vì chất lượng sản phẩm. Nhiều cư dân mạng thẳng thắn bình luận: "Chiêu trò chiêu dụ khách bằng thân thể chỉ kéo dài được nhất thời. Muốn giữ chân khách lâu dài thì phải bằng chất lượng và sự văn minh".

Đỉnh điểm chỉ trích, cô gái mặc nguyên trang phục lên checkin VTV

Mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở một cuộc tranh cãi trên không gian mạng nếu như không có sự việc đẩy làn sóng phẫn nộ của dư luận lên đến đỉnh điểm: Cô gái mang nguyên bộ trang phục gây tranh cãi đó xuất hiện tại nhà đài.

Khi hình ảnh cô gái bán bánh mì xuất hiện tại cơ quan truyền hình quốc gia với bộ đồ cắt xẻ táo bạo giống hệt như lúc đứng bán ngoài đường, cư dân mạng không khỏi thắc mắc. VTV vốn là đài truyền hình quốc gia, nơi có quy chuẩn khắt khe về hình ảnh, trang phục và văn hóa phát sóng. Việc một cá nhân xuất hiện với trang phục bị đánh giá là phản cảm, thiếu nghiêm túc đã tạo nên một làn sóng phản ứng gay gắt chưa từng có.

Làn sóng phản đối dành cho cô gái bán bánh mì không đơn thuần là sự "khắt khe" hay "định kiến" của dư luận đối với phái đẹp, mà nó phản ánh nhu cầu đòi hỏi sự văn minh trong môi trường sống và không gian truyền thông.

Tự do ăn mặc là quyền cá nhân của mỗi người, nhưng quyền tự do đó luôn phải đặt trong ranh giới của sự phù hợp với ngữ cảnh và tôn trọng những người xung quanh. Một bộ trang phục có thể rất đẹp khi đi tiệc, đi biển hay đến vũ trường, nhưng lại trở nên phản cảm và kệch cỡm khi vào cơ quan nhà nước.

Gợi cảm không xấu, nhưng gợi cảm sai chỗ và sai thời điểm sẽ trở thành sự phản cảm. Màn xuất hiện gây tranh cãi của cô gái bán bánh mì là một lời nhắc nhở về ranh giới giữa cá tính cá nhân và văn hóa cộng đồng. Đã đến lúc những người làm kinh doanh trẻ và các sáng tạo nội dung cần nhìn nhận nghiêm túc hơn về giá trị thực sự của hình ảnh cá nhân, để sự nổi tiếng không đi kèm với những tai tiếng và sự quay lưng của công chúng.